Uber, acuzată din nou de discriminare. Acuzațiile autorităților și cerințele procesului

Uber se confruntă cu un nou scandal major în Statele Unite, după ce Departamentul de Justiție (DOJ) a intentat un proces împotriva companiei, acuzând-o că discriminează pasagerii cu dizabilități. Plângerea oficială susține că șoferii refuză cursele persoanelor care folosesc scaune rulante pliante sau care călătoresc cu animale de serviciu, iar în unele cazuri le percep taxe suplimentare nejustificate. Dacă acuzațiile se confirmă, practicile Uber ar încălca legislația federală privind accesibilitatea, provocând prejudicii economice, emoționale și chiar fizice celor afectați.

Potrivit Departamentului de Justiție, compania ar fi aplicat în mod repetat taxe de anulare și de curățare exclusiv pasagerilor cu dizabilități, chiar și atunci când aceștia nu au solicitat servicii suplimentare. Autoritățile consideră că aceste practici reprezintă o discriminare clară și cer nu doar compensații financiare, ci și schimbări structurale în politica internă a Uber.

Printre măsurile solicitate de DOJ se numără revizuirea procedurilor de lucru, instruirea mai riguroasă a șoferilor și implementarea de reguli stricte pentru a preveni repetarea acestor situații. De asemenea, procurorii cer un ordin judecătoresc care să interzică în mod explicit orice formă de discriminare față de persoanele cu dizabilități. Scopul nu este doar sancționarea companiei, ci și crearea unui precedent care să protejeze pe termen lung drepturile utilizatorilor vulnerabili.

Un istoric de controverse și despăgubiri costisitoare

Aceasta nu este prima dată când Uber se află în centrul unor acuzații similare. În 2021, compania a fost dată în judecată pentru supra-tarifarea pasagerilor cu dizabilități. Un an mai târziu, a acceptat să plătească milioane de dolari despăgubiri pentru peste 65.000 de utilizatori afectați. În paralel, au existat numeroase procese individuale și proteste publice care au pus presiune pe gigantul de ridesharing să își schimbe politicile.

În ciuda acestor episoade, criticii susțin că problemele persistă. De fiecare dată când Uber anunță măsuri menite să asigure acces egal, apar noi plângeri privind refuzul curselor sau aplicarea de taxe abuzive. Acest nou proces arată că autoritățile americane nu sunt dispuse să tolereze nerespectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități și urmăresc să impună standarde clare întregii industrii de transport alternativ.

Poziția oficială a companiei și implicațiile pentru viitor

Într-o reacție rapidă, Uber a respins acuzațiile și a declarat că menține o politică de „toleranță zero” pentru șoferii care refuză cursele fără un motiv valid. Compania a subliniat că fiecare conducător auto trece printr-un proces de instruire privind regulile referitoare la animalele de serviciu și legile naționale de accesibilitate. În 2024, platforma a introdus chiar o funcție prin care pasagerii pot anunța din aplicație că vor călători cu un animal de asistență, tocmai pentru a evita astfel de conflicte.

Cu toate acestea, noul proces intentat de Departamentul de Justiție ar putea avea consecințe importante. Dacă instanța va decide în favoarea reclamanților, Uber s-ar putea confrunta nu doar cu amenzi și compensații financiare considerabile, ci și cu obligația de a implementa noi proceduri stricte la nivel global. Un verdict nefavorabil ar putea influența și alte piețe unde compania operează, determinând autoritățile din alte țări să impună reglementări mai dure.

Scandalul scoate din nou în evidență dificultățile pe care le întâmpină marile platforme tehnologice în a asigura un echilibru între rapiditatea serviciilor și respectarea drepturilor fundamentale ale utilizatorilor. Pentru Uber, procesul deschis de Departamentul de Justiție reprezintă nu doar o problemă juridică, ci și o provocare de imagine, punând sub semnul întrebării angajamentele companiei față de incluziune și accesibilitate. Rezultatul va fi urmărit îndeaproape, atât de concurenți, cât și de milioane de clienți care se bazează zilnic pe acest serviciu de transport.