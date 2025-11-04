Ultima ora
04 nov. 2025 | 14:51
de Vieriu Ionut

Dick Cheney, fostul vicepreședinte al SUA în mandatul lui George W. Bush și figură emblematică a politicii republicane, a murit la vârsta de 84 de ani

Dick Cheney, fostul vicepreședinte al SUA în mandatul lui George W. Bush și figură emblematică a politicii republicane, a murit la vârsta de 84 de ani
Lumea politică americană este în doliu după dispariția unuia dintre cei mai influenți și controversați lideri ai ultimelor decenii. Dick Cheney, fost vicepreședinte al Statelor Unite în timpul administrației George W. Bush, s-a stins din viață la vârsta de 84 de ani, lăsând în urmă o carieră marcată de putere, controverse și decizii istorice.

Familia a anunțat vestea tragică

Familia lui Dick Cheney a confirmat marți dimineață decesul fostului vicepreședinte. Potrivit comunicatului oficial, Cheney a murit din cauza complicațiilor provocate de o pneumonie și de o boală cardiacă și vasculară. Soția sa, Lynne, împreună cu fiicele Liz și Mary, au fost alături de el în ultimele momente ale vieții, luni seara.

Declinul sănătății sale nu a fost o surpriză pentru apropiați, întrucât Cheney se confrunta de mai multe decenii cu probleme cardiace. De-a lungul vieții, suferise cinci atacuri de cord, primul în 1978, iar în martie 2012 a primit un transplant de inimă după aproape doi ani de așteptare.

Cariera impresionantă a lui Dick Cheney

Dick Cheney a fost una dintre figurile definitorii ale Partidului Republican, având o carieră politică întinsă pe mai bine de patru decenii. A deținut funcții cheie în mai multe administrații prezidențiale americane. A început ca consilier la Casa Albă în timpul președinției lui Richard Nixon, devenind apoi cel mai tânăr șef de cabinet al Casei Albe sub Gerald Ford.

În timpul mandatului lui Ronald Reagan, Cheney a fost ales congresman, iar ulterior, în timpul președinției lui George Bush Sr., a ocupat funcția de secretar al apărării. În această calitate, a avut un rol decisiv în coordonarea războiului din Golf. Mai târziu, în 2001, a devenit vicepreședintele Statelor Unite în administrația lui George W. Bush, funcție pe care a deținut-o până în 2009.

Un lider influent și controversat

Dick Cheney este amintit pentru influența uriașă pe care a avut-o în deciziile strategice ale administrației Bush, în special după atentatele teroriste din 11 septembrie 2001. Tragedia în care aproape 3.000 de oameni și-au pierdut viața a consolidat poziția sa ca principal promotor al reacției militare americane și al extinderii puterilor executive pentru combaterea terorismului.

A fost unul dintre cei mai vocali susținători ai intervenției militare în Irak, o decizie care a divizat opinia publică americană și i-a consolidat reputația de lider hotărât, dar și polarizant. Potrivit Bloomberg, Cheney a deținut o libertate de acțiune rar întâlnită pentru un vicepreședinte, fiind adesea considerat „cel mai puternic vicepreședinte din istoria SUA”.

O moștenire politică dusă mai departe de fiica sa

Influența lui Dick Cheney s-a extins și asupra noilor generații republicane. Fiica sa, Liz Cheney, a încercat să continue tradiția politică a familiei, reprezentând statul Wyoming în Camera Reprezentanților și devenind una dintre vocile importante ale Partidului Republican.

Totuși, cariera ei politică a intrat în declin după ce a intrat în conflict cu Donald Trump. Cu toate acestea, Liz Cheney a rămas o figură respectată în politica americană, recunoscută pentru curajul de a-și susține principiile, chiar și atunci când acestea au fost în opoziție cu direcția majorității partidului.

De la Yale la Casa Albă – un drum plin de contradicții

Dick Cheney a urmat studiile la Universitatea Yale, însă nu le-a finalizat, alegând să își construiască o carieră în administrația publică. A evitat participarea la războiul din Vietnam, un detaliu care avea să fie menționat adesea de criticii săi. Cu toate acestea, determinarea și ambiția sa i-au deschis drumul către cele mai înalte poziții din guvernul american.

Cheney a fost perceput drept un strateg rece, un om pragmatic și un susținător al întăririi autorității prezidențiale. A considerat că puterea executivului american a fost diminuată excesiv în anii ’70, în urma scandalului Watergate și a legislației privind puterile de război.

