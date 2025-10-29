Dezvăluire după 4 ani: câți bani l-au determinat pe David Popovici să renunțe la Steaua pentru Dinamo

Una dintre cele mai importante mutări din sportul românesc a avut loc în 2021, când tânărul David Popovici a părăsit CSA Steaua pentru a semna cu CS Dinamo. La doar 16 ani, sportivul devenea deja un nume de viitor, iar în spatele deciziei sale s-ar fi aflat o sumă modestă, dar decisivă. După patru ani, Dănuț Lupu a dezvăluit suma exactă care a schimbat cursul carierei campionului mondial.

Cu câți bani a fost convins David Popovici să treacă la Dinamo

Transferul lui David Popovici de la Steaua la Dinamo, în toamna lui 2021, a fost o surpriză pentru lumea sportului. Înotătorul, aflat la final de contract, a ales să plece spre rivala istorică a clubului militar, iar decizia s-a dovedit inspirată. Potrivit fostului internațional Dănuț Lupu, David Popovici a fost convins cu o sumă relativ mică pentru nivelul performanțelor sale de mai târziu.

”Cu 4.000 de euro! Noi am aflat că termină contractul cu CSA Steaua. A mai avut o întâlnire Ionuț cu el. I-am făcut o propunere, avea dreptul să semneze, că era la final de contract. Cei de la CSA Steaua, dacă nu au spus nimic, a semnat și cu asta basta. Dinamo și-a asigurat unul dintre cei mai mari sportivi pe care îi are România la ora actuală. Dar îl și plătește!”, a declarat Dănuț Lupu pentru fanatik.ro.

La acea vreme, David Popovici avea și oferte din străinătate, inclusiv din Statele Unite, unde intenționa să continue studiile. Totuși, a ales să rămână în țară și să concureze sub culorile clubului Dinamo.

Cum a ajuns David Popovici un fenomen mondial

După transfer, ascensiunea sportivului a fost fulminantă. Sub culorile lui Dinamo, David Popovici a devenit în scurt timp simbolul renașterii natației românești.

În 2022, la Campionatele Mondiale de la Budapesta, a cucerit două medalii de aur și a intrat în istorie prin dublul succes la 100 și 200 de metri liber — performanță repetată în 2024, la Mondialele de la Singapore.

La doar 20 de ani, David Popovici a reușit să doboare recordul competiției (46.80), dar și recordul european (46.71), stabilit chiar de el cu o lună înainte. A devenit astfel singurul înotător din istorie care a realizat de două ori ”dubla regală” la Campionatele Mondiale.

Ce urmează pentru campionul României

David Popovici este astăzi unul dintre cei mai valoroși sportivi români, cu performanțe care l-au propulsat în elita mondială. Dincolo de gloria sportivă, povestea transferului său rămâne una aparte — o decizie de 4.000 de euro care a scris istorie pentru natația românească.

Pe măsură ce se pregătește pentru viitoarele competiții internaționale, David Popovici continuă să demonstreze că talentul, disciplina și încrederea în propriul drum valorează mult mai mult decât orice sumă de bani.