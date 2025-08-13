Ultima ora
Un fermier a cumpărat apă pentru muncitori și a fost amendat de ANAF. Cum s-a apărat acesta: ”Am justificat achiziția”
13 aug. 2025 | 15:00
de Vieriu Ionut

Premieră pentru David Popovici în afara bazinului de înot. A devenit primul Friend of the Brand Porsche din România

Vedete și media
Premieră pentru David Popovici în afara bazinului de înot. A devenit primul Friend of the Brand Porsche din România
David Popovici, primul „Friend of the Brand” Porsche din România

David Popovici, numele care a făcut valuri în lumea înotului mondial, se aventurează acum pe un nou teren. Performanțele sale extraordinare, dedicate și pline de pasiune, i-au adus recunoaștere la nivel global, dar și oportunități inedite în afara bazinului. Multiplul campion olimpic, mondial și european a semnat un parteneriat cu un brand auto legendar, devenind o figură de referință într-un domeniu care, până acum, nu a fost asociat cu numele său. Această colaborare marchează o premieră pe piața românească, subliniind faptul că succesul și dedicarea unui sportiv pot depăși granițele disciplinei sale.

O colaborare de excepție, o premieră în România

David Popovici a devenit oficial primul „Friend of the Brand” Porsche din România. Anunțul a fost făcut public chiar de către sportiv, pe pagina sa de Facebook, unde a împărtășit entuziasmul pentru această nouă etapă.

„În apă măsor secundele. Pe şosea, măsor zâmbetele. De azi, sunt oficial primul Friend of the Brand Porsche din România. Şi da… copilul din mine se bucură autentic”, a scris Popovici, sintetizând, într-un mod personal, legătura dintre performanța sportivă și luxul automobilistic.

În noul său rol, Popovici nu va fi doar un simplu ambasador. Potrivit reprezentanților Porsche, el va contribui la inițiativele brandului în sport și în alte domenii. Talentul, dedicarea și carisma sa, deja recunoscute la nivel internațional, îl plasează într-o poziție proeminentă în cadrul comunității Porsche din România. Parteneriatul se bazează pe valori comune, cum ar fi precizia, controlul și pasiunea pentru performanță, elemente esențiale atât în sportul de elită, cât și în ingineria auto.

Vezi și:
Primul om din lume care a traversat înot Europa e român. Ce recorduri mai deține Avram Iancu
Gestul frumos făcut de David Popovici la sosirea în țară. Modestia campionului a emoționat pe toată lumea 

Conexiunea dintre performanța din bazin și excelența auto

Sportivul a explicat, la rândul său, ce l-a atras la această colaborare.

„În apă totul este despre viteză, precizie şi control – exact valorile pe care le regăsesc la Porsche, un brand care a transformat performanţa în artă”, a declarat el.

Popovici a mărturisit, de asemenea, că fascinația pentru mașinile sport a început încă din copilărie, o perioadă în care visa la modelele legendare ale mărcii.

„În copilărie aveam postere cu diverse modele de 911 pe pereţii din cameră, iar acum mă bucur că drumurile noastre se întâlnesc oficial. De data aceasta nu mai trebuie să privesc de la distanţă, ci sunt gata să fac parte din poveste”, a mai spus campionul.

Un palmares impresionant, o recunoaștere meritată

Parteneriatul cu un brand de calibru mondial vine ca o confirmare a statutului de superstar al lui David Popovici. Palmaresul său este impresionant și unic în istoria înotului. El este singurul sportiv din lume care a reușit să câștige de două ori medalia de aur atât în proba de 100 m liber, cât și în cea de 200 m liber, la două ediții ale Campionatelor Mondiale, în 2022 și 2025.

Popovici este, de asemenea, deținătorul recordului european la 100 m liber și al recordului mondial la juniori în probele de 100 m liber, 200 m liber și 100 m liber în bazin scurt. Cvadruplu campion european, cu câte două titluri câștigate în 2022 și 2024, sportivul a demonstrat o constanță a performanței care l-a propulsat în elita mondială. Cu un timp de 46.51 secunde, el deține recordul Campionatului Mondial de Natație la proba de 100 m liber și este fost deținător al recordului mondial în aceeași probă, cu cel de-al doilea cel mai rapid timp din istorie.

Cod galben de caniculă în vestul și sud-vestul țării, anunţă ANM. Urmează o scădere a temperaturilor în toată ţara
Recomandări
Este legală camera de bord prin Bulgaria şi Grecia? Dilema românilor care pleacă în vacanţă? ”Cât timp nu publicaţi filmările”
Este legală camera de bord prin Bulgaria şi Grecia? Dilema românilor care pleacă în vacanţă? ”Cât timp nu publicaţi filmările”
Gluma făcută de un turist la un restaurant de pe litoral, după ce a rămas fără bani de bacșiș: „Doar în România e posibil așa ceva”
Gluma făcută de un turist la un restaurant de pe litoral, după ce a rămas fără bani de bacșiș: „Doar în România e posibil așa ceva”
De ce este interzis să zâmbești în fotografia pentru buletin și pașaport. Explicaţia autorităţilor, una care ţine de securitate
De ce este interzis să zâmbești în fotografia pentru buletin și pașaport. Explicaţia autorităţilor, una care ţine de securitate
Tesla se confruntă cu un exod masiv al conducerii, pe fondul încetinirii vânzărilor și al tensiunilor interne
Tesla se confruntă cu un exod masiv al conducerii, pe fondul încetinirii vânzărilor și al tensiunilor interne
Moment greu pentru piaţa imobiliară din Bucureşti. Tinerii nu mai cumpără apartamente, ce vor în schimb
Moment greu pentru piaţa imobiliară din Bucureşti. Tinerii nu mai cumpără apartamente, ce vor în schimb
Taxă pentru coletele comandate de români de pe platforme de comerț online precum SheIn sau Temu. Alte măsuri pentru reducerea deficitului anunţate de ministrul Finanţelor
Taxă pentru coletele comandate de români de pe platforme de comerț online precum SheIn sau Temu. Alte măsuri pentru reducerea deficitului anunţate de ministrul Finanţelor
Trucul simplu care te poate ajuta să adormi imediat când te trezești în mijlocul nopții
Trucul simplu care te poate ajuta să adormi imediat când te trezești în mijlocul nopții
Mărturia unei asistente medicale despre munca grea din spital. „Dacă nu aţi tras niciodată fermoarul la saci de cadavre, nu ar trebui să decideţi cât câştigăm”
Mărturia unei asistente medicale despre munca grea din spital. „Dacă nu aţi tras niciodată fermoarul la saci de cadavre, nu ar trebui să decideţi cât câştigăm”
Revista presei
Adevarul
„Rușii s-au apucat de băut”. Detalii noi despre operațiunea „Pânza de Păianjen” a serviciilor speciale ucrainene
Playsport.ro
Jucătorii FCSB-ului, declarații după ce i-a bătut Unirea Slobozia: ”Trebuie să ne trezim”
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Playtech Știri
O mai ţii minte pe Adriela Morar de la „Dansez pentru tine”? În urmă cu 18 ani, era partenera lui Smiley la emisiune. Cum arată acum
Playtech Știri
De la cea mai mare pierdere, la Insula iubirii. Povestea impresionantă a Cristinei Scarlevschi: „Cel mai greu pentru un părinte este să își înmormânteze copilul”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Binecuvântările pe care Venus în Rac le aduce fiecărei zodii, de acum și până pe 25 august, Horoscopul norocului până la final de lună
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou