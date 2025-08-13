Premieră pentru David Popovici în afara bazinului de înot. A devenit primul Friend of the Brand Porsche din România

David Popovici, numele care a făcut valuri în lumea înotului mondial, se aventurează acum pe un nou teren. Performanțele sale extraordinare, dedicate și pline de pasiune, i-au adus recunoaștere la nivel global, dar și oportunități inedite în afara bazinului. Multiplul campion olimpic, mondial și european a semnat un parteneriat cu un brand auto legendar, devenind o figură de referință într-un domeniu care, până acum, nu a fost asociat cu numele său. Această colaborare marchează o premieră pe piața românească, subliniind faptul că succesul și dedicarea unui sportiv pot depăși granițele disciplinei sale.

O colaborare de excepție, o premieră în România

David Popovici a devenit oficial primul „Friend of the Brand” Porsche din România. Anunțul a fost făcut public chiar de către sportiv, pe pagina sa de Facebook, unde a împărtășit entuziasmul pentru această nouă etapă.

„În apă măsor secundele. Pe şosea, măsor zâmbetele. De azi, sunt oficial primul Friend of the Brand Porsche din România. Şi da… copilul din mine se bucură autentic”, a scris Popovici, sintetizând, într-un mod personal, legătura dintre performanța sportivă și luxul automobilistic.

În noul său rol, Popovici nu va fi doar un simplu ambasador. Potrivit reprezentanților Porsche, el va contribui la inițiativele brandului în sport și în alte domenii. Talentul, dedicarea și carisma sa, deja recunoscute la nivel internațional, îl plasează într-o poziție proeminentă în cadrul comunității Porsche din România. Parteneriatul se bazează pe valori comune, cum ar fi precizia, controlul și pasiunea pentru performanță, elemente esențiale atât în sportul de elită, cât și în ingineria auto.

Conexiunea dintre performanța din bazin și excelența auto

Sportivul a explicat, la rândul său, ce l-a atras la această colaborare.

„În apă totul este despre viteză, precizie şi control – exact valorile pe care le regăsesc la Porsche, un brand care a transformat performanţa în artă”, a declarat el.

Popovici a mărturisit, de asemenea, că fascinația pentru mașinile sport a început încă din copilărie, o perioadă în care visa la modelele legendare ale mărcii.

„În copilărie aveam postere cu diverse modele de 911 pe pereţii din cameră, iar acum mă bucur că drumurile noastre se întâlnesc oficial. De data aceasta nu mai trebuie să privesc de la distanţă, ci sunt gata să fac parte din poveste”, a mai spus campionul.

Un palmares impresionant, o recunoaștere meritată

Parteneriatul cu un brand de calibru mondial vine ca o confirmare a statutului de superstar al lui David Popovici. Palmaresul său este impresionant și unic în istoria înotului. El este singurul sportiv din lume care a reușit să câștige de două ori medalia de aur atât în proba de 100 m liber, cât și în cea de 200 m liber, la două ediții ale Campionatelor Mondiale, în 2022 și 2025.

Popovici este, de asemenea, deținătorul recordului european la 100 m liber și al recordului mondial la juniori în probele de 100 m liber, 200 m liber și 100 m liber în bazin scurt. Cvadruplu campion european, cu câte două titluri câștigate în 2022 și 2024, sportivul a demonstrat o constanță a performanței care l-a propulsat în elita mondială. Cu un timp de 46.51 secunde, el deține recordul Campionatului Mondial de Natație la proba de 100 m liber și este fost deținător al recordului mondial în aceeași probă, cu cel de-al doilea cel mai rapid timp din istorie.