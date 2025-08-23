Dezastrul lăsat în urmă de furtunile din ultimele ore. Trei români au murit, printre care un tânăr care se adăpostea într-un magazin

Vremea extremă a lovit cu putere mai multe județe din România, lăsând în urmă scene dramatice și pierderi de vieți omenești. În doar câteva ore, vijeliile, grindina și rafalele de vânt au produs pagube considerabile, au pus în pericol circulația rutieră și feroviară și au afectat mii de oameni. Din păcate, trei persoane și-au pierdut viața, printre care un tânăr de numai 18 ani.

Tragedie în Argeș: un tânăr de 18 ani, ucis de prăbușirea unei magazii

Unul dintre cele mai dramatice episoade s-a petrecut în județul Argeș, unde un adolescent de 18 ani și-a pierdut viața după ce a încercat să se adăpostească de ploaie într-o magazie. Acoperișul clădirii nu a rezistat rafalelor violente și s-a prăbușit peste el, fără ca cineva să mai poată interveni la timp.

Localnicii povestesc că furtuna a venit brusc, cu tunete, fulgere și un vânt extrem de puternic. „De la o rafală puternică de vânt cu fulgere. M-am speriat eu că eram acasă. A durat cam cinci minute, 10, dar depinde cum a venit rafala”, a relatat un martor. Alt locuitor descrie momentul: „A tunat, a fulgerat și dintr-o dată era o albeață. Îmi era mie urât în casă.”

Inundații și drumuri blocate în mai multe județe

Furtunile nu au afectat doar Argeșul. La Iași, grindina a acoperit străzile cu un strat gros de gheață și a distrus culturi agricole din sute de gospodării. Drumurile au fost blocate, iar circulația a fost serios îngreunată.

În Teleorman și Dolj, aflate sub cod portocaliu, vântul extrem de puternic a ridicat nori de nisip care au transformat aerul într-un mediu irespirabil, iar șoferii s-au confruntat cu o vizibilitate redusă.

Și în Baia Mare, ploile torențiale au dus la inundații masive. Mai multe mașini au rămas blocate pe străzile acoperite de apă, iar coloanele de autoturisme s-au întins pe câțiva kilometri. Pompierii au intervenit inclusiv la o clădire recent renovată, unde subsolul a fost inundat.

Pericole în Capitală: copaci prăbușiți și oameni prinși sub trunchiuri

Nici Bucureștiul nu a fost ocolit de furtuni. Mai multe străzi au fost blocate după ce copacii au fost smulși de rafalele de vânt. Într-un caz, un arbore de dimensiuni mari s-a prăbușit peste o mașină în care se aflau doi copii și părinții lor. „Ne-am trezit cu un copac de diametrul de 80 cm direct pe mașină. În mașină eram cu soția și doi copii minori. I-am scos în ultima clipă”, a povestit tatăl.

Într-o altă zonă a Capitalei, o persoană a fost prinsă sub trunchiul unui copac doborât de vânt, fiind nevoie de intervenția rapidă a echipajelor de urgență.

Alte victime și probleme pe calea ferată

Pe lângă tragedia din Argeș, furtunile au făcut alte două victime în județul Ilfov. Un bărbat și un copil s-au înecat pe lacul Snagov după ce au fost surprinși de vijelie în timp ce se aflau cu un caiac pe apă. Zeci de pompieri, voluntari și scafandri au participat la operațiunea de căutare, însă cei doi au fost găsiți fără viață.

Nici transportul feroviar nu a scăpat de efectele dezastrului. Mai multe trenuri au înregistrat întârzieri de peste două ore, iar circulația a fost blocată pe anumite tronsoane după ce un copac a căzut pe șine.

În doar câteva ore, furtunile extreme au transformat zeci de localități din România în zone calamitate. Trei oameni și-au pierdut viața, sute de gospodării și culturi au fost distruse, iar infrastructura rutieră și feroviară a fost grav afectată.