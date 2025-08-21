Destinaţii de vacanţă care seamănă cu Turcia, dar sunt mult mai ieftine. Turiştii străini au început să renunţe la serviciile turcilor

În ultimii ani, Turcia s-a aflat în topul preferințelor turiștilor europeni și nu numai, datorită resorturilor all inclusive, plajelor spectaculoase și raportului echilibrat între calitate și preț. Totuși, în 2025, situația pare să se schimbe treptat. Tot mai mulți turiști străini încep să evite serviciile turcilor, din cauza tarifelor tot mai ridicate și a costurilor suplimentare ascunse. În locul vacanțelor pe litoralul turcesc, aceștia aleg destinații alternative, care oferă aproape aceleași facilități, dar la prețuri considerabil mai mici.

De ce renunță turiștii la vacanțele în Turcia

Creșterea prețurilor la pachetele de vacanță din Turcia a început să fie resimțită în special în zonele de lux, acolo unde turiștii trebuie să plătească mai mult pentru servicii care, în urmă cu câțiva ani, erau incluse în pachetul standard. Mulți dintre cei care obișnuiau să își petreacă verile în Antalya, Belek sau Bodrum au constatat că, pentru același buget, pot găsi oferte mult mai avantajoase în alte țări.

Pe lângă tarife, turiștii străini au reclamat și scăderea calității anumitor servicii, precum și aglomerația tot mai mare din resorturile turcești. Astfel, vacanța care odinioară era sinonimă cu relaxarea și confortul, a început să fie percepută ca obositoare și prea costisitoare.

Alternative mai ieftine la vacanțele în Turcia

În locul sejururilor din Antalya sau Marmaris, mulți turiști aleg destinații similare, dar mai prietenoase cu bugetul. Printre acestea se numără:

Egipt

Stațiuni precum Hurghada și Sharm El-Sheikh oferă pachete all inclusive la prețuri cu 30-40% mai mici decât în Turcia. Pe lângă plajele spectaculoase, turiștii beneficiază de excursii în deșert și posibilitatea de a explora situri arheologice unice.

Tunisia

Cu hoteluri moderne, plaje întinse și mâncare tradițională diversificată, Tunisia devine o alternativă excelentă pentru cei care doresc condiții similare cu cele din Turcia, dar la jumătate de preț.

Grecia

Deși nu este renumită pentru all inclusive, multe insule grecești oferă pachete competitive, iar apropierea geografică o face foarte accesibilă. Creta, Rodos și Kos sunt printre cele mai căutate insule.

Bulgaria

Litoralul bulgăresc de la Marea Neagră, în special stațiuni precum Nisipurile de Aur sau Sunny Beach, atrage turiști prin prețuri reduse și oferte diversificate. Pentru familiile cu copii, Bulgaria devine o alegere convenabilă și apropiată de casă.

Albania

O destinație care câștigă popularitate rapid, Albania oferă plaje spectaculoase, mâncare gustoasă și prețuri mult mai mici decât în Turcia. Riviera albaneză, cu locuri precum Ksamil și Saranda, atrage din ce în ce mai mulți turiști străini.

Cum se schimbă preferințele turiștilor

Schimbarea tendinței arată că turiștii moderni sunt mult mai atenți la raportul calitate-preț. Dacă până nu demult Turcia era considerată varianta ideală pentru vacanțe all inclusive, astăzi oamenii caută alternative care să le ofere experiențe similare, dar cu un buget mai mic.

În plus, internetul și recenziile online îi ajută pe călători să descopere mai ușor noi destinații. Astfel, state precum Tunisia, Egipt sau Albania reușesc să câștige tot mai mult teren și să devină rivali direcți ai resorturilor turcești.

Turcia rămâne o destinație atractivă, însă costurile ridicate determină mulți turiști să caute opțiuni mai accesibile. Fie că aleg litoralul bulgăresc, plajele exotice din Egipt sau insulele din Grecia, aceștia descoperă că vacanțele pot fi la fel de frumoase și relaxante, dar la prețuri mult mai mici.