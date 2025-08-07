Grecia, Bulgaria, Turcia și Italia – destinațiile preferate de români pentru vacanța de vară din 2025. Cum ne plănuim concediul

Un nou sondaj realizat de CEC Bank în parteneriat cu comparatorul financiar FinZoom.ro scoate la iveală tendințele de călătorie ale românilor în vara anului 2025. Deși majoritatea aleg să își petreacă vacanțele în țară, unul din șase români preferă o destinație externă. Printre cele mai populare opțiuni internaționale se numără Grecia, Bulgaria, Turcia și Italia, state care atrag turiști români datorită combinației de proximitate, prețuri accesibile și servicii turistice bine dezvoltate.

Rezultatele sondajului evidențiază nu doar alegerile de destinație, ci și preferințele legate de transport, metode de plată și sursele de finanțare a concediilor. Într-un context economic încă incert, vacanța rămâne o prioritate pentru mulți români, dar bugetele și obiceiurile de consum par să reflecte mai multă precauție decât în anii anteriori.

Autoturismul personal rămâne regele drumurilor

Conform sondajului, peste 54% dintre cei care călătoresc în străinătate aleg să meargă cu mașina personală. Această alegere reflectă o nevoie de control și flexibilitate, dar și preocuparea față de costuri. Spre deosebire de avion sau autocar, mașina oferă posibilitatea de a evita cheltuieli suplimentare pentru transport local, bagaje sau rezervări rigide. În plus, pentru cei care merg în țări apropiate precum Bulgaria sau Grecia, distanțele permit deplasarea rutieră fără eforturi majore.

Trenul este ales de aproape 22,5% dintre respondenți, semn că tot mai mulți români încep să ia în considerare această variantă mai ecologică și, adesea, mai confortabilă decât șofatul pe distanțe lungi. În schimb, avionul (11%) și autocarul (12%) pierd teren în preferințele turiștilor români — cel mai probabil din cauza prețurilor ridicate, dar și a rigidității orare.

CEC Bank susține mobilitatea clienților prin servicii utile direct în aplicația CEC app: rovinietă, huvinietă sau plata taxei de pod de la Fetești-Cernavodă. Aceste funcționalități simplifică planificarea călătoriilor și oferă un plus de confort celor care aleg să se deplaseze cu mașina.

Românii își planifică bugetele, dar simt presiunea inflației

Un alt aspect important relevat de sondaj este legat de sursele de finanțare pentru vacanță. Peste 77% dintre români declară că își pun bani deoparte din timp, economisind pe parcursul anului. Doar 9% recurg la împrumuturi de la prieteni, iar sub 7% folosesc tichetele de vacanță. Mai puțin de 5% apelează la cardul de credit sau overdraft, iar primele de concediu oferite de angajatori sunt rare — doar 2% beneficiază de ele.

Aceste date arată o tendință de responsabilizare financiară, dar și o realitate economică în care majoritatea românilor sunt nevoiți să își ajusteze stilul de viață și planurile în funcție de veniturile disponibile. Aproape 42% spun că bugetul pentru vacanță este mai mic decât anul trecut, cu reduceri între 10% și 30%, în timp ce 25% mențin același nivel. Doar unul din zece români își permite să aloce mai mult față de 2024.

CEC Bank vine în sprijinul celor care doresc să își gestioneze eficient cheltuielile de vacanță prin carduri de credit ce permit plata în până la 24 de rate fără dobândă, oriunde în lume. De asemenea, cardul VISA Multicurrency oferă acces direct la conturi în zece valute, facilitând tranzacțiile internaționale.

Plata cu cardul rămâne o opțiune timidă în vacanțe

În ceea ce privește metodele de plată folosite în timpul concediului, numerarul domină încă preferințele. Peste 38% dintre români declară că vor plăti doar cash, în timp ce 22% optează pentru o combinație între cash și card (de debit sau de credit). Doar 17% folosesc exclusiv cardul de debit, iar sub 6% aleg cardul de credit ca metodă principală.

Deși în creștere față de anii trecuți, plata cu cardul în străinătate rămâne limitată, în special în rândul turiștilor care merg în destinații mai tradiționale sau care doresc să evite comisioanele bancare. Totuși, cu soluții precum cardurile multicurrency sau posibilitatea de rambursare în rate, băncile pot încuraja tranziția către metode mai sigure și mai transparente de plată.

Vacanța de vară rămâne un moment important pentru români, chiar și într-un climat economic în care prudența domină deciziile de consum. Cei care aleg destinații externe preferă în continuare opțiunile testate – Grecia, Bulgaria, Turcia, Italia – și își organizează bugetele cu atenție, majoritatea mizând pe economii și pe transportul cu autoturismul personal.

Sondajul CEC Bank oferă o imagine realistă a modului în care românii își construiesc vacanțele în 2025: cu planificare atentă, resurse limitate, dar cu dorință constantă de evadare. Într-o vară în care fiecare cheltuială contează, flexibilitatea serviciilor financiare devine esențială pentru a transforma concediul într-o experiență fără griji.