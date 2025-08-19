Ultima ora
Un britanic a cumpărat două case la un euro, în Italia, şi a dezvăluit toate costurile ascunse. Cât a plătit în final pentru cele două locuinţe
19 aug. 2025 | 20:14
de Badea Violeta

Deşi a fost numit „cel mai frumos oraş italian”, locul nu este plin de turişti. Are un farmec aparte, pare îngheţat în timp

Deşi a fost numit
Rocca Imperiale, Italia. Sursa foto: Profimedia

Rocca Imperiale, un oraș medieval din sudul Italiei, este descris de mulți ca fiind ”cel mai frumos” din peninsulă. Cu toate acestea, spre deosebire de destinațiile arhipline din Italia, locul rămâne surprinzător de liniștit, atrăgând puțini turiști. Atmosfera sa autentică, clădirile colorate și străduțele pietruite îi conferă un aer aparte, ca și cum timpul s-ar fi oprit în loc.

Un oraș cu istorie și peisaje spectaculoase

Situat între Parcul Național Pollino, câmpiile Sibari și regiunea Metapontino, Rocca Imperiale oferă călătorilor atât peisaje uimitoare, cât și o încărcătură istorică impresionantă.

Cel mai important monument al orașului este Castelul Suabiei, construit într-o zonă cu valoare strategică ridicată. După ridicarea fortăreței, localnicii au început să se stabilească în jurul acesteia, dând naștere orașului medieval de astăzi. Deși nu impresionează prin dimensiuni comparabile cu alte castele italiene, vechimea și moștenirea sa îl transformă într-un obiectiv esențial.

În 1989, ultimii descendenți ai familiei proprietare au decis să doneze castelul consiliului local din Rocca Imperiale, gest care a asigurat conservarea sa, relatează express.co.uk.

Lămâile – comoara locală

O delicatesă care a făcut faima zonei este lămâia cultivată de sute de ani în Rocca Imperiale. Citricele se remarcă prin nuanța galbenă intensă și parfumul puternic, elemente care le diferențiază de alte soiuri. Fructul nu este doar o sursă de mândrie locală, ci și parte integrantă din identitatea culturală și gastronomică a așezării.

Vizitatorii care ajung aici descoperă că, deși orașul nu este invadat de turiști, farmecul său autentic, tradițiile păstrate și produsele locale creează o experiență memorabilă.

Gastronomie și cazare cu specific local

Pentru cei care își doresc o masă autentică, restaurantul I Due Scogli este una dintre cele mai apreciate opțiuni. Un client a povestit: ”Opt ani de viață în Italia m-au ajutat să înțeleg ce să caut într-un restaurant italian fantastic.

De la primirea amabilă și politicoasă, la recomandările proprietarului, întreaga experiență a fost pur și simplu perfectă pentru un prânz plăcut de duminică aici, în sudul Italiei.

Vinul alb recomandat era sublim, iar mâncarea era simplă și bine aleasă. Abia aștept să revin! Faceți-vă o favoare și treceți pe aici dacă vă este foame și vă aflați în zonă.”

Cei care vor să rămână peste noapte pot alege Casa Castello, situată chiar în centrul istoric. Un vizitator a declarat: ”Acest loc este minunat, este liniștit și curat.

De asemenea, este situat în centrul istoric, foarte aproape de zidurile castelului. Există o zonă de relaxare frumoasă în piața din apropiere, cu o priveliște minunată asupra castelului și a peisajului rural din jur.

Canapeaua extensibilă de la parter a fost cea mai confortabilă canapea extensibilă pe care am dormit vreodată.” Astfel, Rocca Imperiale rămâne un colț de Italie autentică, neatins de aglomerația turistică, unde tradiția, istoria și liniștea se împletesc într-un tablou unic.

