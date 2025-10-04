Descoperirea care ar putea preveni insuficiența cardiacă la pacienții cu diabet

Cercetătorii au identificat o proteină cu rol protector, GADD45A, care poate împiedica degradarea treptată a inimii în condiţii de stres cronic. Descoperirea, publicată în revista Cellular and Molecular Life Sciences de o echipă de la Universitatea din Barcelona şi institute afiliate, deschide o posibilă cale către tratamente capabile să încetinească evoluţia spre insuficienţă cardiacă, mai ales la persoanele cu diabet zaharat de tip 2.

Noul studiu, publicat în revista Springer Nature, arată că GADD45A joacă un rol esenţial în protejarea inimii împotriva efectelor nocive ale stresului. Nu este vorba despre un „medicament-minune”, ci despre o piesă-cheie din mecanismele naturale de apărare ale organismului, ale cărei efecte, dacă vor putea fi stimulate în siguranţă, ar putea schimba felul în care abordăm prevenţia cardiacă la pacienţii vulnerabili.

Cum protejează GADD45A inima în faţa stresului cronic

În situaţii de efort crescut, pereţii ventriculilor se pot îngroşa – proces numit hipertrofie cardiacă. Iniţial, această adaptare menţine funcţia pompei cardiace, dar dacă stresul persistă, se poate transforma într-o hipertrofie patologică, cu dilatarea cavităţilor, scăderea performanţei şi, în final, insuficienţă cardiacă. Studiul arată că GADD45A acţionează ca un „tampon” împotriva acestei alunecări spre patologie, notează News.ro.

Pe modele animale, lipsa GADD45A a fost asociată cu inflamaţie, fibroză (îngroşarea şi rigidizarea ţesutului) şi moarte celulară. Aceste fenomene au mers mână în mână cu activarea excesivă a unor factori proinflamatori şi profibrotici, precum AP-1, NF-κB şi STAT3 – proteine care se leagă de ADN şi reglează expresia genelor implicate în răspunsul imun, inflamaţie şi supravieţuirea celulară. Cu alte cuvinte, în absenţa GADD45A, „centralele” de inflamaţie şi fibroză se aprind mai uşor, accelerând degradarea muşchiului inimii.

Ce au arătat testele pe celule cardiace umane

Când expresia GADD45A a fost crescută în celule cardiace umane, reacţiile inflamatorii şi fibroza induse de TNF-α (o citokină proinflamatorie) s-au redus. Acest rezultat sugerează că stimularea ţintită a GADD45A ar putea frâna cascadele moleculare care „împing” inima din adaptare în boală. Important, aceste observaţii provin atât din experimente pe celule, cât şi din modele animale, ceea ce întăreşte coerenţa concluziilor.

Proteina GADD45A este cunoscută pentru rolul ei în răspunsul la stres celular şi repararea ADN-ului. Cercetări anterioare au asociat-o şi cu un efect de supresie tumorală şi cu reglarea metabolismului, cu impact asupra inflamaţiei, fibrozei şi stresului oxidativ în diverse ţesuturi. Noul studiu extinde acest tablou către protecţia cardiacă, sugerând că aceleaşi căi pot fi valorificate pentru a limita progresia afectării miocardice.

De ce contează pentru pacienţii cu diabet de tip 2

Persoanele cu diabet zaharat de tip 2 sunt deosebit de vulnerabile la hipertrofia cardiacă patologică şi insuficienţă cardiacă, pe fondul unor factori frecvent asociaţi, precum hipertensiunea, obezitatea şi bolile coronariene. În acest context, identificarea unei „verigi” moleculare cu rol protector este relevantă clinic: dacă GADD45A poate fi stimulată în siguranţă, ea ar putea deveni o strategie pentru încetinirea evoluţiei bolii.

Autorii subliniază că fibroza este un determinant major al evoluţiei negative: pe măsură ce ţesutul cardiac se îngroaşă şi se rigidizează, inima îşi pierde elasticitatea şi eficienţa. Faptul că GADD45A reduce semnalele proinflamatorii şi profibrotice în celulele cardiace oferă o bază biologică pentru ideea de intervenţie ţintită, cu potenţial de a schimba traiectoria către insuficienţă cardiacă.

Limitele actuale şi paşii următori

Deşi rezultatele sunt promiţătoare, ele nu reprezintă încă o terapie validată. Sunt necesare studii suplimentare pentru a confirma dacă stimularea GADD45A poate fi aplicată în condiţii de siguranţă la pacienţi şi pentru a determina modul optim de intervenţie. De la modele experimentale la practica clinică drumul presupune evaluări riguroase ale eficacităţii şi siguranţei, subliniază National Library of Medicine.

Concluzia de etapă este clară: GADD45A apare ca un „scut” natural al inimii împotriva proceselor care duc la insuficienţă cardiacă. Înţelegerea şi valorificarea acestui scut, mai ales la pacienţii cu diabet de tip 2, ar putea deschide perspective noi pentru prevenţie şi tratament, cu condiţia ca dovezile să fie consolidate prin cercetări ulterioare robuste.

Nota redacției Playtech: Acest articol are caracter informativ și nu înlocuiește un consult medical; vă sfătuim să cereți întotdeauna sfatul medicului specialist sau un consult de specialitate înainte de a începe sau modifica orice rutină de exerciții sau evaluări la domiciliu.