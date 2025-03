Descoperire uimitoare în paleontologie: 66 de urme de dinozaur, găsite într-o școală din Australia

Un fabulos set de amprente fosilizate de dinozaur a fost descoperit într-o școală din Queensland, Australia. Deși roca care le conținea a stat expusă timp de 20 de ani, nimeni nu și-a dat seama de importanța sa reală. Descoperirea a fost făcută de paleontologul Anthony Romilio, care a identificat 66 de urme distincte pe suprafața unei plăci de piatră cu o vechime de aproximativ 200 de milioane de ani.

Această colecție unică oferă una dintre cele mai detaliate perspective asupra vieții dinozaurilor din perioada Jurasicului timpuriu, într-o zonă unde nu s-au găsit până acum oase fosilizate de dinozaur.

Placa de piatră care conținea amprentele dinozaurilor a fost descoperită inițial în 2002, când un grup de mineri a găsit-o în timpul exploatării cărbunelui. Observând urmele neobișnuite de pe suprafața sa, aceștia au decis să o doneze unei școli din micul oraș Biloela.

De atunci, piatra a fost expusă în holul instituției, unde a fost privită mai mult ca un obiect decorativ decât ca o relicvă științifică valoroasă. De fapt, mulți profesori și elevi credeau că este doar o replică, neștiind că aveau în față un artefact autentic din perioada dinozaurilor.

Cercetătorii de la Universitatea din Queensland, în frunte cu paleontologul Anthony Romilio, au început recent să caute fosile de dinozaur în zonă. Astfel, au fost anunțați despre existența plăcii misterioase din școală.

După o analiză detaliată, specialiștii au stabilit că urmele aparțin unui dinozaur numit Anomoepus scambus. Acesta era un erbivor de mici dimensiuni, care se deplasa pe două picioare și avea o constituție destul de robustă.

Acest tip de dinozaur este rar menționat în descoperirile paleontologice, deoarece fosilele de amprente sunt adesea subestimate, fiind considerate mai puțin interesante decât scheletele fosilizate.

Pe lângă placa din școală, paleontologul a mai făcut o descoperire surprinzătoare în apropiere: un bolovan uriaș de două tone, folosit pentru a marca intrarea într-o parcare de mină, conținea o fosilă de dinozaur clar vizibilă.

„Când am intrat în parcarea minei, am observat un bolovan folosit ca opritor pentru mașini. Când m-am uitat mai bine, am văzut clar urmele fosilizate ale unui dinozaur. Mi-a căzut fața de uimire!”, a declarat Romilio.