Descoperirea neobișnuită din China care amintește de povestea lui Ed Gein: Oase umane transformate în cupe și măști în urmă cu 5.000 de ani

Arheologii din China au identificat un sit neolitic în care locuitorii de acum cinci milenii au folosit oasele strămoșilor lor pentru a crea obiecte ritualice, precum cupe și măști.

Studiul, publicat în revista Scientific Reports, oferă o perspectivă rară asupra modului în care oamenii din cultura Liangzhu se raportau la moarte și la propriile comunități.

Oase „prelucrate” ca oricare alt material natural

Descoperirea a fost făcută în mai multe situri din apropierea vechii așezări Liangzhu, considerată cea mai timpurie formă de oraș din Asia de Est.

Cercetătorii au recuperat peste 50 de fragmente umane din canale și șanțuri, printre care cranii, maxilare și alte oase care prezentau urme clare de tăiere, perforare și șlefuire. Analizele cu radiocarbon au datat materialele între 3000 și 2500 î.e.n.

Potrivit coordonatoarei cercetării, Junmei Sawada, de la Universitatea de Sănătate și Bunăstare din Niigata (Japonia), o parte dintre oase erau neterminate și aruncate, fapt care sugerează o atitudine pragmatică, nu una sacră, față de morți.

Nu s-au găsit semne de violență sau de dezmembrare forțată, ceea ce indică faptul că oasele au fost lucrate după ce trupurile se descompuseseră complet.

Cranii transformate în cupe și măști ritualice

Cercetătorii au descoperit patru cranii tăiate orizontal, folosite drept „cupe craniene”, și alte patru cranii tăiate vertical, care au fost transformate în măști cu aspect uman.

Astfel de artefacte nu au mai fost întâlnite anterior în necropolele Liangzhu, deși unele înmormântări bogate conțineau cupe similare, posibil utilizate în ceremonii religioase.

Un alt obiect remarcabil este o mandibulă umană aplatizată intenționat, o practică fără precedent în regiune. În total, colecția de artefacte indică faptul că, în perioada de urbanizare accelerată a culturii Liangzhu, percepția asupra morților s-a schimbat semnificativ.

„Odată ce oamenii au început să trăiască în comunități mai mari și mai anonime, legăturile de rudenie s-au diluat, iar rămășițele umane au devenit simple materiale de lucru”, explică echipa de cercetare.

Elizabeth Berger, bioarheolog la Universitatea California, Riverside, consideră că aceste descoperiri marchează o transformare profundă a valorilor sociale.

„Cel mai interesant aspect este că aceste oase au fost tratate ca deșeuri. E o dovadă a schimbării relației dintre individ și comunitate într-o societate în plină urbanizare”, afirmă cercetătoarea.

Practicile de acest tip au durat cel puțin două secole și apoi au dispărut complet, potrivit datelor obținute. Motivele rămân necunoscute, dar cercetătorii plănuiesc analize suplimentare pentru a stabili proveniența oaselor și contextul exact al prelucrării.

Studiul aduce o nouă perspectivă asupra modului în care oamenii neolitici din China au început să se raporteze la moarte, identitate și structura socială într-o lume tot mai complexă.

Fără dar și poate, descoperirea amintește de povestea lui Ed Gein, criminalul în serie care a fost portretizat în cea mai nouă producție Netflix.