Ultima ora
Explozie puternică în cartierul Rahova din București: mai multe etaje ale unui bloc au fost distruse. Au fost confirmate trei decese UPDATE
17 oct. 2025 | 18:20
de Iulia Kelt

Descoperirea neobișnuită din China care amintește de povestea lui Ed Gein: Oase umane transformate în cupe și măști în urmă cu 5.000 de ani

ȘTIINȚĂ
Descoperirea neobișnuită din China care amintește de povestea lui Ed Gein: Oase umane transformate în cupe și măști în urmă cu 5.000 de ani
Descoperire arheologică de proporții / Foto: Sawada et al., Scientific Reports

Arheologii din China au identificat un sit neolitic în care locuitorii de acum cinci milenii au folosit oasele strămoșilor lor pentru a crea obiecte ritualice, precum cupe și măști.

Studiul, publicat în revista Scientific Reports, oferă o perspectivă rară asupra modului în care oamenii din cultura Liangzhu se raportau la moarte și la propriile comunități.

Oase „prelucrate” ca oricare alt material natural

Descoperirea a fost făcută în mai multe situri din apropierea vechii așezări Liangzhu, considerată cea mai timpurie formă de oraș din Asia de Est.

Vezi și:
Zăcământ uriaș de aur, peste 1.000 de tone estimate. Unde a fost descoperit
Xi vrea să-l „cumpere” pe Trump cu TikTok și 1.000 de miliarde, în schimbul unor concesii masive

Cercetătorii au recuperat peste 50 de fragmente umane din canale și șanțuri, printre care cranii, maxilare și alte oase care prezentau urme clare de tăiere, perforare și șlefuire. Analizele cu radiocarbon au datat materialele între 3000 și 2500 î.e.n.

Potrivit coordonatoarei cercetării, Junmei Sawada, de la Universitatea de Sănătate și Bunăstare din Niigata (Japonia), o parte dintre oase erau neterminate și aruncate, fapt care sugerează o atitudine pragmatică, nu una sacră, față de morți.

Nu s-au găsit semne de violență sau de dezmembrare forțată, ceea ce indică faptul că oasele au fost lucrate după ce trupurile se descompuseseră complet.

Cranii transformate în cupe și măști ritualice

Cercetătorii au descoperit patru cranii tăiate orizontal, folosite drept „cupe craniene”, și alte patru cranii tăiate vertical, care au fost transformate în măști cu aspect uman.

Astfel de artefacte nu au mai fost întâlnite anterior în necropolele Liangzhu, deși unele înmormântări bogate conțineau cupe similare, posibil utilizate în ceremonii religioase.

Un alt obiect remarcabil este o mandibulă umană aplatizată intenționat, o practică fără precedent în regiune. În total, colecția de artefacte indică faptul că, în perioada de urbanizare accelerată a culturii Liangzhu, percepția asupra morților s-a schimbat semnificativ.

„Odată ce oamenii au început să trăiască în comunități mai mari și mai anonime, legăturile de rudenie s-au diluat, iar rămășițele umane au devenit simple materiale de lucru”, explică echipa de cercetare.

Elizabeth Berger, bioarheolog la Universitatea California, Riverside, consideră că aceste descoperiri marchează o transformare profundă a valorilor sociale.

„Cel mai interesant aspect este că aceste oase au fost tratate ca deșeuri. E o dovadă a schimbării relației dintre individ și comunitate într-o societate în plină urbanizare”, afirmă cercetătoarea.

Practicile de acest tip au durat cel puțin două secole și apoi au dispărut complet, potrivit datelor obținute. Motivele rămân necunoscute, dar cercetătorii plănuiesc analize suplimentare pentru a stabili proveniența oaselor și contextul exact al prelucrării.

Studiul aduce o nouă perspectivă asupra modului în care oamenii neolitici din China au început să se raporteze la moarte, identitate și structura socială într-o lume tot mai complexă.

Fără dar și poate, descoperirea amintește de povestea lui Ed Gein, criminalul în serie care a fost portretizat în cea mai nouă producție Netflix.

Iarna 2025/2026 va fi cu ninsori şi ger. La Nina aduce anomalii negative de temperaturi
Recomandări
Scene dureroase după explozia din Rahova: mama tinerei însărcinate care a murit, distrusă de durere. Fiul său de 17 ani, în stare gravă: „De două zile mirosea a gaz”
Scene dureroase după explozia din Rahova: mama tinerei însărcinate care a murit, distrusă de durere. Fiul său de 17 ani, în stare gravă: „De două zile mirosea a gaz”
Cum faci un cocktail cu mezcal, un fel de Old Fashioned, dar cu note românești de sirop de brad
Cum faci un cocktail cu mezcal, un fel de Old Fashioned, dar cu note românești de sirop de brad
Distrigaz oprește alimentarea cu gaze după explozia din Rahova. Peste 1.000 de locuințe rămân fără gaz
Distrigaz oprește alimentarea cu gaze după explozia din Rahova. Peste 1.000 de locuințe rămân fără gaz
Rusia ar vrea un tunel spre America și îl numește „Putin–Trump”. Cost estimat la 8 miliarde de dolari
Rusia ar vrea un tunel spre America și îl numește „Putin–Trump”. Cost estimat la 8 miliarde de dolari
Evenimentele de neratat ale lunii octombrie – de la Katy Perry la Cristi Puiu, de la Emma Stone la Bucharest Fashion Week. De ce merită să iești din casă
Evenimentele de neratat ale lunii octombrie – de la Katy Perry la Cristi Puiu, de la Emma Stone la Bucharest Fashion Week. De ce merită să iești din casă
Ce acoperă o asigurare facultativă a locuinței și cât costă. De ce este important să o ai chiar dacă deții o asigurare obligatorie (PAD)
Ce acoperă o asigurare facultativă a locuinței și cât costă. De ce este important să o ai chiar dacă deții o asigurare obligatorie (PAD)
REVIEW HUAWEI MatePad 12X – instrumentul de productivitate de care nu știai că ai nevoie, dar te ajută enorm. Cum te face mai eficient la birou și în deplasare
RECENZIE
REVIEW HUAWEI MatePad 12X – instrumentul de productivitate de care nu știai că ai nevoie, dar te ajută enorm. Cum te face mai eficient la birou și în deplasare
Mobilizare după explozia din Rahova: unde pot fi duse haine, alimente și lucruri pentru copii
Mobilizare după explozia din Rahova: unde pot fi duse haine, alimente și lucruri pentru copii
Revista presei
Adevarul
România aduce șoferi de TIR din India, Dubai, Qatar sau Bahrain. Cu cât sunt plătiți
Playsport.ro
Unul dintre oamenii-cheie ai Interului va pleca la final de sezon. Cristi Chivu urmăreşte un...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop zilnic 17 octombrie 2025. Zi cu decizii importante și revelații pentru multe zodii
Playtech Știri
Este fiul uneia dintre cele mai cunoscute cântăreţe din America, însă puţini îl cunosc. Duce o viaţă departe de controversele părinţilor, îl recunoşti?
Playtech Știri
Pâine de casă gata în 30 de minute. Reţeta virală a lui Jamie Oliver
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...