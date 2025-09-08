Ultima ora
Accidentul de funicular de la Lisabona: Primul raport indică ruperea unui cablu. Totul s-a întâmplat în mai puțin de 50 de secunde
08 sept. 2025 | 17:45
de Iulia Kelt

Descoperire arheologică rară: Monedă de aur de 2.270 de ani, găsită la Ierusalim

ȘTIINȚĂ
Descoperire arheologică rară: Monedă de aur de 2.270 de ani, găsită la Ierusalim
Descoperire uluitoare în Ierusalim / Foto: Eliyahu Yanai, City of David

Arheologii care sapă în Ierusalim au făcut o descoperire excepțională: o monedă de aur veche de 2.270 de ani, care îl înfățișează pe regina Berenice II a Egiptului și poartă inscripția grecească „Basileisses”, „a Reginei”.

Acest lucru sugerează că Berenice II a deținut un rol politic important, poate chiar conducând independent în anumite perioade ale domniei sale.

Moneda a fost probabil emisă între 241 și 246 î.e.n. în Alexandria, în timpul domniei lui Ptolemeu III, soțul reginei, și face parte din perioada elenistică a Egiptului, când dinastia ptolemeică, întemeiată de Ptolemeu I Soter, unul dintre generalii lui Alexandru cel Mare, domina regiunea, scrie Live Science.

Arheologii cred că moneda ar fi putut fi oferită unui soldat care se întorcea de la al Treilea Război Sirian, conflict între regatul ptolemeic și Imperiul Seleucid.

O descoperire excepțională în Ierusalim

Robert Kool, șeful departamentului de numismatică al Autorității Israeliene pentru Antichități (IAA), a declarat că astfel de monede sunt extrem de rare, fiind descoperite doar 17 exemplare în ultimul secol.

Totuși, aceasta este prima monedă de acest tip găsită în afara Egiptului și în cadrul unor săpături organizate. Descoperirea a avut loc în „City of David”, nucleul arheologic al Ierusalimului antic, în zona cunoscută sub numele de Givati Parking Lot.

Rivka Langler, unul dintre arheologii implicați, a observat moneda în timp ce cernerea pământul excavat. „Am văzut ceva strălucitor și nu mi-a venit să cred ce văd. În câteva secunde alergam prin situl arheologic de emoție”, a povestit Langler.

Moneda prezintă pe o față portretul reginei purtând tiara, voalul și un colier, iar pe cealaltă față apare cornucopia însoțită de două stele.

Inscripția grecească sugerează statutul ei de monarh cu autoritate proprie, nu doar de soție a unui rege. Berenice II a fost căsătorită cu Ptolemeu III, care a domnit între 246 și 221 î.Hr., iar sursele indică faptul că, în absența soțului aflat în campanie, Berenice ar fi condus ca regent.

Ce implicații istorice și culturale există

Descoperirea acestei monede oferă perspective importante asupra Ierusalimului post-distrugerea Primului Templu în 586 î.e.n.

„Până acum, se credea că orașul era sărac și marginal după asediu, dar se pare că deja în perioada persană începuse să se refacă și să-și reconstruiască legăturile cu centrele politice și culturale dominante”, a explicat Yiftah Shalev, arheolog șef al săpăturilor.

Potrivit profesorului Yuval Gadot, monedele de aur descoperite indică faptul că elita Ierusalimului avea legături cu elitele Egiptului ptolemeic, confirmând statutul orașului ca un centru important în regiune.

Descoperirea nu doar că adaugă cunoștințe despre politica și economia Hellenistică, dar oferă și o imagine clară asupra influenței femeilor în conducerea politică din Egiptul antic.

Moneda de aur cu regina Berenice II rămâne astfel un simbol al puterii și influenței feminine în perioada elenistică și un martor valoros al interacțiunilor dintre Ierusalim și Egiptul antic.

