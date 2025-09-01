Descoperire macabră: rămășițe umane cu gâtul înfășurat în frânghii și mâinile legate, vechi de 2.300 de ani

Ultima ora
Descoperire macabră în Peru / Foto: Henry Tantaleán

O echipă de arheologi a scos la iveală în nord-vestul Peruului o descoperire cutremurătoare: rămășițele a peste o duzină de persoane, datând de aproximativ 2.300 de ani, care par să fi fost victime ale unor sacrificii umane.

Cei mai mulți dintre morți au fost găsiți cu fața în jos, cu frânghii în jurul gâtului și cu mâinile legate la spate, într-un tipar funerar extrem de rar pentru preistoria andină.

Un ritual ce are legătură cu templul Puemape

Descoperirea a fost făcută în apropierea Complexului Templului Puemape, situat pe coasta de nord-vest a statului Peru, scrie Live Science.

Templul are o vechime de circa 3.000 de ani, însă mormintele descoperite datează dintr-o perioadă ulterioară, între 400 și 200 î.e.n., ceea ce sugerează că sanctuarul fusese deja abandonat în momentul sacrificiilor.

Potrivit profesorului Henry Tantaleán de la Universitatea Națională San Marcos din Lima, care coordonează cercetările, modul în care au fost așezate corpurile este „straniu și fără precedent” în contextul tradițiilor funerare din regiune.

Mai multe schelete prezintă fracturi craniene, ceea ce indică o moarte violentă. „Este foarte posibil să fi fost o ofrandă adusă unui loc sacru, chiar dacă templul nu mai era utilizat în scopuri rituale”, a declarat acesta.

Victime fără ofrande funerare

Un alt detaliu care intrigă cercetătorii este lipsa totală a obiectelor de însoțire, precum ceramică, podoabe sau alte bunuri funerare. Aspectul întărește ipoteza sacrificiului, întrucât înmormântările obișnuite din epocă presupuneau plasarea unor daruri lângă defuncți.

„Absența ofrandelor și poziția atipică a corpurilor ne sugerează un context ritualic foarte diferit de tradițiile locale”, a subliniat Tantaleán.

Cine erau victimele?

Deocamdată, nu se cunoaște cu certitudine identitatea persoanelor sacrificate. Ele ar fi putut fi membri ai comunității locale sau prizonieri aduși din văile vecine. Echipa de arheologi intenționează să facă analize ADN, precum și studii asupra ceramicii, resturilor de animale și plante descoperite în complex.

Proiectul beneficiază de sprijinul Universității din Florida de Sud, printr-o echipă condusă de arheologul Charles Stanish, și face parte dintr-un program mai amplu de cercetare a siturilor sacre andine.

Sacrificiile umane, o tradiție îngropată în nisip

Descoperirea de la Puemape se adaugă altor dovezi ale practicilor de sacrificiu uman din regiunea andină, precum celebrele ritualuri cu copii descoperite la Chimú sau cazurile de înhumări multiple asociate cultelor agricole. Însă poziționarea cu fața în jos și execuția prin strangulare fac din acest sit unul cu adevărat unic.

