Descoperire arheologică la Planşeul Unirii: urme de construcții vechi depistate în timpul lucrărilor. Zona este securizată pentru expertize VIDEO

Lucrările de refacere din temelii a Planşeului Unirii din centrul Bucureştiului au scos la iveală urme de construcţii anterioare. Zona a fost delimitată şi protejată, urmând să fie cercetată de arheologi. Autorităţile promit că, la finalizarea analizelor, concluziile vor fi prezentate publicului. Lucrările fac parte dintr-un proiect amplu de regenerare a spaţiilor publice din zona Pieţei Unirii, care include refacerea structurii cuvei râului Dâmboviţa, a reţelelor edilitare, sistematizări și amenajări pentru transportul în comun.

Descoperirea în timpul lucrărilor

„În timpul lucrărilor specifice de refacere totală a Planşeului Unirii, au fost găsite cărămizi/ elemente de construcţie anterioară, într-o zonă adiacentă plăcii de beton ce acoperă râul Dâmboviţa în centrul Capitalei”, a transmis Primăria Sectorului 4. Zona a fost delimitată imediat și urmează să fie examinată de specialişti în arheologie.

Lucrările au început pe 10 iunie, iar circulaţia pe Splaiul Independenţei, între Piaţa Naţiunile Unite şi Piaţa Unirii, a fost restricţionată, cu excepţia riveranilor. Constructorii au intervenit în patru zone distincte: porţiunea din faţa Hanului lui Manuc, zona Parcului Unirii, cea a fântânilor și zona Pasajului Unirii. În cadrul lucrărilor, au fost demontate grinzile și stâlpii vechi, urmând să fie înlocuiți cu elemente noi, iar linia de tramvai a fost conectată între Sfânta Vineri și Dealul Mitropoliei.

Impactul asupra spațiilor publice și traficului

Parcul din faţa Magazinului Unirea a fost împrejmuit, copacii transplantaţi sau relocaţi, iar alţii defrişaţi pentru a fi plantaţi în compensare. Au fost stabilite și rute ocolitoare pentru şoferi:

dinspre Corneliu Coposu şi Universitate – drum provizoriu prin Parcul Unirii;

de pe Calea Victoriei va fi traseul: Naţiunile Unite – Palatul Parlamentului – Bulevardul Unirii;

dinspre Eroilor – se face dreapta pe Bulevardul Libertăţii, apoi stânga pe Bulevardul Unirii.

Durata și obiectivele proiectului

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, a estimat că lucrările la Planşeul Unirii, pasaj și pentru tramvai vor dura circa trei ani. Proiectul include consolidarea Pasajului Unirii și refacerea completă a structurii planşeului, vechi de aproape 100 de ani, precum și lucrări la reţelele edilitare, semnalizare rutieră și instalații de irigații.

Reacţii și imagini din timpul lucrărilor

Imagini din timpul lucrărilor au fost postate online, iar unul dintre clipurile distribuite pe Reddit a fost intitulat „Dezastrul de la Planşeul Unirii”.