De la o simplă cântăreață de cabaret la rivala Gretei Garbo și una dintre cele mai mari actrițe de la Hollywood. Marlene Dietrich, ”Îngerul albastru” fără OSCAR

Pe 6 mai 2025 se împlinesc 33 de ani de la moartea unei dive legendare a Cetății Filmului. Marlene Dietrich a fost mult mai mult decât o actriță și o cântăreață. A fost un simbol al eleganței, al independenței și al curajului într-o epocă în care femeile erau adesea constrânse de convențiile sociale și profesionale. Cu toate că a marcat profund istoria cinematografiei internaționale, ea nu a fost niciodată recompensată cu un premiu Oscar, în ciuda carierei impresionante. Povestea vieții sale este una fascinantă, marcată de transformări radicale, alegeri îndrăznețe și o personalitate care a sfidat normele vremii.

Fata care cânta și dans cabaret a ajuns diva de la Hollywood

Maria Magdalene Dietrich s-a născut pe 27 decembrie 1901 în Schöneberg, un cartier din Berlinul de astăzi. Încă din tinerețe, Marlene a fost atrasă de artă și muzică, studiind vioara înainte de a se orienta către teatru și cabaret.

A debutat în anii ’20 pe scena cabaretelor din Germania, unde s-a remarcat nu doar prin vocea sa, ci și printr-o prezență scenică enigmatică și sofisticată.

La început, a jucat roluri mici în filme germane, fără prea mare impact. Însă destinul ei avea să se schimbe radical odată cu întâlnirea cu regizorul Josef von Sternberg, cel care avea să devină mentorul și promotorul ei artistic, dar și cel care i-a definit cariera pentru totdeauna.

Sub îndrumarea acestuia, Marlene Dietrich a primit rolul care avea să o transforme într-o stea internațională.

„Îngerul albastru” și lansarea unei legende

Filmul Der blaue Engel („Îngerul albastru”), lansat în 1930, a fost momentul de cotitură în cariera lui Marlene Dietrich. Adaptare după romanul lui Heinrich Mann, filmul o prezintă pe Dietrich în rolul lui Lola-Lola, o cântăreață de cabaret seducătoare care provoacă prăbușirea unui respectabil profesor.

Vocea sa gravă, privirea pătrunzătoare și atitudinea provocatoare au captivat imediat publicul internațional. Succesul filmului a fost fulminant, atât în Europa cât și în America. Acesta i-a deschis porțile la Hollywood, unde Paramount Pictures i-a oferit un contract pe termen lung.

Deși Marlene avea să fie mereu asociată cu acest rol, lucru care o frustra adesea, Îngerul albastru a reprezentat începutul unei cariere cinematografice glorioase care avea să se întindă pe mai multe decenii.

Cucerirea Hollywoodului și colaborarea cu von Sternberg

Sub îndrumarea constantă a lui Josef von Sternberg, Dietrich s-a mutat în Beverly Hills și a devenit rapid o prezență emblematică pe ecranele americane.

Între 1930 și 1935, a colaborat cu același regizor în șase filme care au consolidat imaginea sa de actriță sofisticată, misterioasă și excentrică. Printre acestea se numără Morocco, Dishonored, Shanghai Express, Blonde Venus, The Scarlet Empress și The Devil is a Woman.

Publicul american a fost fascinat nu doar de frumusețea ei exotică și atitudinea nonconformistă, ci și de vocea sa inconfundabilă, perfect adaptată stilului glamour al epocii.

Imaginea sa era mereu atent construită din rochii elegante, pălării dramatice, ținute androgine, iar Marlene devenea rapid un etalon de stil și un simbol al feminității moderne.

Cu toate acestea, succesul ei nu a fost doar rezultatul esteticii sau al influenței lui von Sternberg. Dietrich era o actriță extrem de disciplinată, inteligentă și conștientă de imaginea pe care o proiecta. A fost una dintre primele vedete care și-au construit brandul personal cu minuțiozitate și coerență.

A luptat împotriva nazismului și a refuzat să se întoarcă în Germania natală

Pe măsură ce regimul nazist câștiga teren în Germania, Marlene Dietrich a devenit una dintre cele mai vocale opozante ale lui Hitler și ale ideologiei sale. Deși i s-a oferit șansa de a reveni în Germania și de a deveni simbolul cinematografiei naziste, ea a refuzat categoric.

Ba mai mult, și-a pierdut cetățenia germană și a devenit cetățean american, declarând public că nu poate susține un regim care promovează ura și distrugerea.

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, Dietrich a susținut trupele aliate prin numeroase turnee de divertisment pe fronturile din Africa, Franța și Italia. A cântat pentru soldați, a oferit sprijin moral și a devenit o figură emblematică a rezistenței culturale.

Pentru activitatea sa, a fost decorată cu distincții importante de către guvernele american, francez și israelian. Această latură a personalității sale – de artist militant – a adăugat profunzime imaginii sale publice și a câștigat respectul internațional.

Decăderea de la Hollywood și reinventarea artistică

După sfârșitul războiului, interesul Hollywoodului pentru Marlene Dietrich a început să scadă. Gusturile publicului se schimbau, iar imaginea clasică de divă a anilor ’30 părea tot mai puțin relevantă într-un peisaj cinematografic aflat în transformare.

Dietrich, însă, nu a renunțat. În loc să accepte roluri de mâna a doua, a decis să se reinventeze ca artist de scenă. A început să susțină recitaluri muzicale în întreaga lume, reușind să-și reconstruiască prestigiul prin spectacole în care vocea și prezența scenică erau elementele centrale.

Ținutele sale de scenă, adesea strălucitoare și îndrăznețe, i-au consolidat statutul de fashion icon, iar spectacolele sale deveniseră evenimente mondene.

Spre finalul vieții, a mai apărut sporadic în câteva filme notabile, precum Stage Fright de Alfred Hitchcock, Witness for the Prosecution și Judgment at Nuremberg (Procesul de la Nürnberg), regizat de Stanley Kramer. Deși a primit aprecieri critice, nu a mai atins vreodată vârful popularității din anii ’30.

Ultimii ani, accidentările și moștenirea unei legende

Ultima parte a vieții lui Marlene Dietrich a fost marcată de izolare, probleme de sănătate și un șir de accidente care i-au afectat mobilitatea. Fracturile repetate ale picioarelor au făcut ca deplasarea să devină din ce în ce mai dificilă, iar în cele din urmă actrița s-a retras complet din viața publică.

Tragedia personală a fost cu atât mai dureroasă cu cât nu a putut participa nici la înmormântarea soțului său, Rudolf Sieber, cu care fusese căsătorită aproape o jumătate de secol, deși trăiseră mai mult separați.

Viața personală a lui Marlene Dietrich a fost adesea învăluită în mister. Se zvonea că ar fi fost bisexuală – alimentat și de stilul ei vestimentar masculin și alcoolică.

Ea a negat constant aceste speculații și a apelat frecvent la justiție pentru a-și apăra reputația, devenind cunoscută ca o veritabilă procesomană.

Chiar dacă nu a fost niciodată recompensată cu un premiu Oscar, Marlene Dietrich a rămas o figură monumentală în istoria cinematografiei.

A fost una dintre puținele femei ale epocii sale care și-a luat destinul în propriile mâini, care a spus „nu” regimurilor autoritare și care a reușit, prin forța personalității sale, să devină un simbol atemporal.

