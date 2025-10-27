De la mașini de lux la imobiliare – Unde va construi Aston Martin un colos de 18 etaje

Constructorul britanic de mașini de lux Aston Martin își diversifică activitatea, lansând un nou proiect imobiliar de anvergură în Statele Unite.

După succesul clădirii Aston Martin Residences din Miami, inaugurată anul trecut, compania pregătește acum un complex rezidențial de 18 etaje în Daytona Beach, Florida.

Parteneriatul, realizat împreună cu dezvoltatorul Valor Real Estate Development, vizează o zonă aflată chiar pe malul Atlanticului, la câteva minute de circuitul internațional Daytona Speedway. Proiectul va fi finalizat în 2029 și va oferi locuințe de lux într-o locație exclusivistă, scrie CarScoops.

Un nou simbol al designului britanic în Daytona Beach

Noul ansamblu, numit Aston Martin Residences Daytona Beach Shores, va include 86 de apartamente și opt penthouse-uri dispuse pe două niveluri.

Clădirea va avea aproximativ 30.000 de metri pătrați și va integra două etaje dedicate parcării, precum și spații comune pentru relaxare și servicii premium.

Proiectul va fi construit pe un teren liber situat pe South Atlantic Avenue, vizavi de un punct comercial. Deși lucrările sunt încă în faza pregătitoare, Aston Martin promite un standard de confort comparabil cu cel oferit de modelul său emblematic de design auto.

Printre facilități se vor regăsi o brutărie artizanală, restaurante cu bucătărie rafinată și zone destinate socializării într-un cadru exclusivist.

Marek Reichman, Chief Creative Officer al companiei, a explicat că acest nou proiect le va permite designerilor să ducă mai departe filosofia estetică specifică Aston Martin: „Avem ocazia de a integra detalii realizate la comandă și de a crea spații complet personalizabile, menținând legătura cu limbajul de design care ne definește identitatea”.

De la mașini sport la proprietăți premium

Extinderea în domeniul imobiliar face parte dintr-o strategie mai amplă a producătorului britanic, care urmărește să își consolideze prezența dincolo de segmentul auto.

Potrivit lui Stefano Saporetti, directorul diviziei de diversificare a mărcii, investițiile în real estate reprezintă „o extensie naturală a brandului”, menită să răspundă cererii tot mai mari pentru experiențe de locuire exclusiviste.

Această mișcare vine însă într-un context economic complicat pentru companie. În 2025, Aston Martin a redus pentru a doua oară prognozele de vânzări, anticipând o scădere de până la 9% în livrările de automobile.

În trimestrul al treilea, vânzările globale au coborât cu 13%, până la 1.641 de unități, iar pierderile estimate depășesc 139 de milioane de dolari.

Prin urmare, intrarea pe piața imobiliară de lux pare să fie și o strategie de echilibrare a veniturilor, folosind prestigiul mărcii pentru a construi un nou segment de business.

Dacă succesul proiectului din Miami se repetă, Aston Martin ar putea deveni un nume important și în arhitectura rezidențială de top, nu doar pe șosele.