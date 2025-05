De la lupte WWE la meciuri NFL și premii SAG – Netflix mizează din ce în ce mai mult pe diversitatea conținutului, ca să mulțumească pe toată lumea

Netflix continuă să își diversifice oferta de conținut prin adăugarea mai multor transmisii live, conform anunțului făcut în cadrul prezentării Upfront din 14 mai 2025.

Serviciul, care numără în prezent peste 94 de milioane de utilizatori activi lunar la nivel global, își consolidează prezența în zona televiziunii live, după ce a experimentat cu transmisiuni din sport, comedie și evenimente speciale, cu rezultate mixte până acum, scrie publicația TechCrunch.

Ce spune Netflix despre marea schimbare

Directorul de conținut al Netflix, Bela Bajaria, a confirmat includerea în program a unor noi transmisiuni, printre care se numără și revanșa foarte așteptată dintre Katie Taylor și Amanda Serrano, programată pentru 11 iulie.

În plus, un parteneriat recent cu NFL va aduce pe platformă două meciuri importante în ziua de Crăciun: Dallas Cowboys vs. Washington Commanders și Detroit Lions vs. Minnesota Vikings.

Netflix va difuza și cea de-a 32-a ediție a Screen Actors Guild Awards pe 1 martie 2026 și propriul său eveniment „Netflix Tudum 2025: The Live Event” la finalul acestei luni.

Acestea se adaugă transmisiunilor săptămânale ale meciurilor WWE, care au devenit deja parte constantă din oferta live a platformei.

Ofertă publicitară mai sofisticată și orientare spre tinerii consumatori

Netflix a prezentat și noi instrumente dedicate advertiserilor, reunite sub umbrela „Netflix Ads Suite”. Aceasta permite acum integrarea de date de tip first-party provenite fie de la Netflix, fie de la LiveRamp, datorită unor soluții noi de măsurare internă.

Mai mult decât atât, se extind opțiunile de achiziție programatică a spațiului publicitar, iar un nou format de reclamă va utiliza inteligența artificială generativă pentru a adapta conținutul publicitar la serialele și filmele vizionate.

Platforma a declarat în fața partenerilor comerciali și impactul semnificativ pe care îl are asupra tinerilor.

Potrivit datelor prezentate, Netflix este urmărit de mai mulți tineri între 18 și 34 de ani decât orice rețea americană de televiziune prin cablu sau difuzată liber. În plus, utilizatorii din SUA ai planului cu reclame consumă în medie 41 de ore de conținut pe lună.

Prin extinderea segmentului de conținut live și inovarea în publicitate, Netflix pare hotărât să își cimenteze poziția nu doar ca lider în streaming, ci și ca jucător important în peisajul media tradițional.