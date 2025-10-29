Ultima ora
Val de furtuni puternice. Meteorologii anunţă o lună noiembrie cu vreme severă
29 oct. 2025 | 15:45
de Iulia Kelt

De ce viteza internetului de acasă contează atunci când îți cumperi, spre exemplu, un telefon nou, un laptop, o consolă, o tabletă

TEHNOLOGIE, ȘTIINȚĂ & DIGITAL
De ce viteza internetului de acasă contează atunci când îți cumperi, spre exemplu, un telefon nou, un laptop, o consolă, o tabletă
Ce trebuie să știi despre viteza internetului

Bucuria de a despacheta un dispozitiv nou, fie el un laptop performant, un telefon, o consolă de jocuri sau o tabletă de ultimă generație, este greu de egalat.

Însă, odată ce entuziasmul se estompează, mulți utilizatori descoperă că experiența lor depinde în mare măsură de viteza conexiunii la internet. Un gadget inteligent nu își poate demonstra adevărata valoare dacă rețeaua de acasă este lentă sau instabilă.

În contextul creșterii numărului de dispozitive conectate, alegerea unui abonament de internet potrivit și verificarea echipamentelor din locuință, cum ar fi routerul Wi-Fi, devin la fel de importante ca achiziția propriu-zisă a tehnologiei.

Vezi și:
Adevărata competiție pentru Xbox nu este Playstation. Cu cine se bate gigantul acum, conform lui Matt Booty
Noi speranțe pentru cei care și-au pierdut vederea. Un cip revoluționar promite să-i ajute să vadă din nou

Mai multe dispozitive, mai multă presiune pe rețea

Dacă în urmă cu un deceniu majoritatea familiilor împărțeau conexiunea între câteva calculatoare și un televizor, astăzi casele moderne găzduiesc în medie peste 20 de dispozitive conectate simultan.

Tablete, televizoare inteligente, console de jocuri, electrocasnice smart și chiar mașini electrice sau sisteme de securitate solicită aceeași lățime de bandă.

O conexiune rapidă și stabilă face diferența între o experiență fluidă și una frustrantă. În lipsa unei viteze suficiente, dispozitivele „se luptă” pentru resurse, ceea ce duce la întârzieri în redarea video, descărcări lente și sesiuni de joc cu latență crescută.

Alegerea unui plan de internet de mare viteză poate asigura că mai mulți utilizatori se pot bucura simultan de conținut 4K, conferințe online sau gaming fără întreruperi.

În plus, nu doar abonamentul contează și infrastructura din locuință are un rol esențial. Un router vechi poate limita viteza efectivă, chiar și atunci când furnizorul oferă o conexiune de ultimă generație.

Internetul rapid valorifică adevăratul potențial al tehnologiei

Un dispozitiv nou promite eficiență și divertisment, însă performanțele sale depind de conexiunea care îl susține.

Un laptop puternic va fi ineficient dacă transferurile de fișiere sunt lente, o consolă de ultimă generație nu va impresiona dacă jocurile online se blochează, iar o tabletă cu ecran de înaltă rezoluție nu va străluci dacă videoclipurile se încarcă greu.

Pentru a profita la maximum de investițiile în tehnologie, este esențial ca viteza internetului de acasă să fie adaptată modului de utilizare.

Alegerea unui plan de mare viteză și verificarea configurației rețelei interne garantează că dispozitivele noi, și cele pe care le vei cumpăra în viitor, vor funcționa la capacitate maximă.

Pe măsură ce viața digitală devine tot mai interconectată, internetul rapid nu mai este un lux, ci o condiție pentru ca tehnologia modernă să-și arate adevăratul potențial.

Uraganul „Melissa” a lovit Jamaica. Rafale de vânt de peste 300 km/h și pagube uriașe
Recomandări
Ce trebuie să știi despre asigurarea locuinței: cum poți evita pierderea totală în caz de explozie, furtună sau cutremur
Ce trebuie să știi despre asigurarea locuinței: cum poți evita pierderea totală în caz de explozie, furtună sau cutremur
Testul de anduranță de 100.000 km cu Tesla Model Y: concluziile ADAC despre fiabilitate, costuri și problemele întâlnite
Testul de anduranță de 100.000 km cu Tesla Model Y: concluziile ADAC despre fiabilitate, costuri și problemele întâlnite
Ce se întâmplă dacă angajatorul întârzie salariul. Când poți face plângere la ITM
Ce se întâmplă dacă angajatorul întârzie salariul. Când poți face plângere la ITM
Cât ar urma să plătească românii pentru RCA-ul trotinetelor. Suma anunţată de stat nu este deloc mică
Cât ar urma să plătească românii pentru RCA-ul trotinetelor. Suma anunţată de stat nu este deloc mică
Cum să cureți faianța și gresia din baie ca un profesionist. Trucuri simple care dau rezultate imediat
Cum să cureți faianța și gresia din baie ca un profesionist. Trucuri simple care dau rezultate imediat
Max Messenger, alternativa rusească la WhatsApp, depășește 50 de milioane de utilizatori: între inovație și control politic
Max Messenger, alternativa rusească la WhatsApp, depășește 50 de milioane de utilizatori: între inovație și control politic
Gigi Becali, printre cei mai mari susținători ai Catedralei Mântuirii Neamului. Câți bani a donat pentru construcția lăcașului sfânt
Gigi Becali, printre cei mai mari susținători ai Catedralei Mântuirii Neamului. Câți bani a donat pentru construcția lăcașului sfânt
Câte zile de preaviz trebuie să primești când ești concediat. Ce spune Codul Muncii
Câte zile de preaviz trebuie să primești când ești concediat. Ce spune Codul Muncii
Revista presei
Adevarul
Rețeta dură a Argentinei care ar vindeca economia României: „Orice altceva e tratarea cancerului cu ceai de levănțică”
Playsport.ro
Florin Tănase l-a distrus pe Giovanni Becali. Replică devastatoare după ce a...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
De ce a renunțat Marisa Paloma la saloanele din București, chiar dacă afacerile îi mergeau bine: „Urmează niște schimbări”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Ce își dorește Irinel Columbeanu de la Monica Gabor. Fostul milionar, mărturisire emoționantă după ce a aflat că fosta soție a venit în România
Playtech Știri
Fiul Laurei Vicol “Nordis”, sfidător în mediul online: ”Eu port geci de 5.000 de euro, voi nu. Eu stau la Monaco, voi nu. Trimiteți-vă părinții la muncă”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...