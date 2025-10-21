De ce trebuie să schimbi mai devreme anvelopele de iarnă: noile compoziţii modifică regulile siguranţei

În ultimii ani, specialiştii din domeniul auto avertizează că nu doar designul şi profilul anvelopelor contează, ci mai ales compoziţia chimică a acestora. Jurnaliştii germani ai publicaţiei AutoBild atrag atenţia că modificările masive în materialele folosite la fabricarea anvelopelor au schimbat fundamental comportamentul acestora la temperaturi scăzute. Astfel, recomandarea clasică — „schimbă pe iarnă când temperatura scade sub 7 °C” — este astăzi mai reală şi mai necesară ca niciodată.

Schimbarea de compoziţie a cauciucului nu este doar o chestiune tehnologică, ci una de siguranţă rutieră. Noile anvelope, mai eficiente energetic şi adaptate la viteze mari, devin vizibil mai rigide pe frig, pierzând aderenţa chiar şi pe asfalt uscat.

Schimbarea compoziţiei anvelopelor şi impactul asupra performanţei

De la începutul anilor 1980, producătorii de anvelope au promovat diferenţierea clară între modelele de vară şi cele de iarnă, fiecare adaptat la un anumit tip de carosabil şi la o anumită plajă de temperaturi. Pe atunci, cauciucul natural era componenta dominantă, oferind elasticitate şi aderenţă bună chiar şi la temperaturi scăzute.

Astăzi, proporţia de cauciuc natural a scăzut considerabil, fiind înlocuită cu materiale sintetice precum stirenul şi butadiena, la care se adaugă dioxid de siliciu, negru de fum, adezivi şi plastifianţi. Aceşti compuşi sunt creaţi pentru a asigura o rezistenţă mai mică la rulare, o durată de viaţă mai mare şi un consum redus de energie. Totuşi, aceste avantaje vin cu un preţ: scăderea performanţei la temperaturi apropiate de zero.

Potrivit lui Dierk Möller, jurnalist german care testează anvelope de peste patruzeci de ani, anvelopele moderne de vară devin mult mai rigide la frig decât cele de altădată. El afirmă că, la -5 °C, chiar şi pe asfalt complet uscat, unele modele încep să alunece şi să aibă distanţe de frânare semnificativ mai mari. Acesta este motivul pentru care limita de 7 °C — considerată mult timp o strategie de marketing — a devenit o regulă practică bazată pe realitate.

Pentru tine, acest lucru înseamnă că simpla prezenţă a unui drum uscat nu mai garantează siguranţă dacă anvelopele tale sunt de vară şi temperatura a coborât spre zero.

Greutatea maşinilor şi lăţimea anvelopelor schimbă ecuaţia siguranţei

Pe lângă compoziţia cauciucului, şi caracteristicile maşinilor moderne contribuie la comportamentul diferit al anvelopelor. Vehiculele de astăzi sunt semnificativ mai grele, mai puternice şi au roţi mai late decât cele din anii 1980. O maşină de 1.200 kg, echipată cu anvelope înguste, se putea descurca adesea surprinzător de bine pe zăpadă. În schimb, o maşină de 2,5 tone cu anvelope late va avea dificultăţi chiar şi cu pneuri de iarnă, mai ales pe pantă sau în condiţii de zăpadă afânată.

Această combinaţie de greutate mare şi anvelope late înseamnă că suprafaţa de contact se distribuie diferit, reducând presiunea pe fiecare centimetru de cauciuc şi implicit aderenţa. În asemenea situaţii, chiar şi o compoziţie modernă optimizată pentru performanţă la viteze mari nu poate compensa pierderea tracţiunii.

Totodată, anvelopele moderne sunt proiectate pentru a fi mai silenţioase şi pentru a reduce rezistenţa la rulare — cerinţe impuse de reglementările actuale şi de tranziţia spre maşinile electrice. Acest lucru le face excelente pentru vară, dar mai vulnerabile la frig. În unele cazuri, anvelopele cu rezistenţă mică la rulare pot chiar crăpa la temperaturi negative, mai ales dacă sunt folosite iarna.

Când şi de ce este recomandată trecerea pe anvelope de iarnă

Noile teste efectuate de AutoBild confirmă că limita de 7 °C este acum mai relevantă ca oricând. Anvelopele moderne, concepute pentru performanţe la temperaturi ridicate, devin rigide pe frig, ceea ce afectează dramatic distanţa de frânare. La temperaturi de zero sau sub zero grade, aderenţa scade semnificativ, chiar şi pe asfalt uscat.

Dacă în urmă cu două decenii mulţi şoferi din Germania preferau să rămână cu anvelopele de vară şi iarna — bazându-se pe drumuri curate şi pe o climă relativ blândă — astăzi acest obicei a devenit periculos. Începând cu 2010, legislaţia germană impune folosirea anvelopelor de iarnă atunci când drumurile sunt acoperite cu gheaţă, zăpadă sau lapoviţă.

Recomandarea practică este să treci la anvelope de iarnă atunci când temperaturile medii zilnice scad sub 7 °C. Chiar dacă asfaltul pare curat, cauciucul de vară devine rigid şi îşi pierde capacitatea de a se adapta la neregularităţile drumului. În schimb, cauciucul moale al anvelopelor de iarnă rămâne elastic, oferind o aderenţă mai bună şi o distanţă de frânare mai scurtă.

În concluzie, schimbarea anvelopelor nu mai este doar o formalitate sezonieră, ci o decizie esenţială pentru siguranţă. Noile compoziţii ale cauciucului au adus performanţe mai bune la viteză şi eficienţă, dar au redus capacitatea anvelopelor de vară de a face faţă frigului. Pentru a evita riscurile, montează anvelopele de iarnă mai devreme şi verifică periodic starea lor — e un gest simplu care îţi poate salva viaţa.