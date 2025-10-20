Ultima ora
Cutremur în România, duminică dimineaţă. Trei seisme au avut loc în ultimele zile
20 oct. 2025 | 10:00
de Alexandru Puiu

Avertismentul RAR despre anvelopele de iarnă - când ar fi bine să-ți pui cauciucurile de zăpadă și de ce legea nu este clară pe subiect
Trecerea la cauciucurile de iarnă este obligatorie

Pe măsură ce temperaturile scad, tot mai mulți șoferi se întreabă când este momentul potrivit pentru a trece la anvelopele de iarnă. Registrul Auto Român (RAR) a clarificat din nou situația: nu există o dată fixă în legislația românească pentru montarea cauciucurilor de iarnă. În schimb, acestea devin obligatorii în momentul în care circuli pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei , indiferent de lună sau regiune.

Deși mulți conducători auto consideră 1 noiembrie ca fiind termenul „tradițional” pentru schimbarea anvelopelor, acest reper este doar orientativ. În realitate, Codul Rutier (OUG 195/2002) prevede obligația echipării cu anvelope de iarnă strict în funcție de condițiile meteo , nu de o perioadă calendaristică. RAR subliniază că legea nu s-a modificat în ultimii ani, iar confuzia vine tocmai din lipsa unei date-limită explicite.

Ce spune legea și care sunt sancțiunile pentru nerespectare

Potrivit articolului 102 din Codul Rutier, „conducerea unui autovehicul pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, care nu este dotat cu anvelope de iarnă” se sancționează cu amenzi din clasa a IV-a de sancțiuni — adică între 9 și 20 de puncte-amendă , echivalentul a 1.822,5 până la 4.050 de lei (calculat la valoarea actuală a punctului de 202,5 lei).

Pe lângă amendă, polițiștii pot reține certificatul de înmatriculare al mașinii până la remedierea situației. În practică, asta înseamnă că, dacă ești prins pe un drum cu polei fără anvelope conforme, riști nu doar o sancțiune financiară, ci și imposibilitatea de a continua legal deplasarea.

RAR reamintește că anvelopele de iarnă sunt considerate conforme doar dacă poartă inscripția “M+S”, “M.S.” sau “M&S” (de la “mud and snow”). Termenul „all season” este, potrivit instituției, strict comercial și nu garantează automat conformitatea cu cerințele legale. Pentru siguranță sporită, este recomandat să alegi modele care includ și simbolul fulgului de zăpadă într-un munte cu trei vârfuri (3PMSF) , ceea ce indică testare și certificare pentru condiții grele de iarnă.

Când ar trebui, în mod realist, să-ți montezi anvelopele de iarnă

Chiar dacă legea nu oferă o dată clară, specialiștii RAR recomandă să faci schimbul atunci când temperatura medie zilnică scade sub 7°C , chiar dacă drumul este uscat. La aceste valori, cauciucurile de vară își pierd elasticitatea și aderența, crescând semnificativ riscul de derapaj.

De asemenea, momentul potrivit poate varia în funcție de zonă. În zonele montane, schimbul se justifică mai devreme, uneori încă din luna octombrie, în timp ce în sudul țării poate fi suficient sfârșitul lunii noiembrie. Important este să nu aștepți prima ninsoare – odată ce carosabilul e acoperit de polei, riscul de amendă și de accident crește exponențial.

RAR le recomandă șoferilor să verifice și vechimea anvelopelor (DOT-ul) înainte de montare. Dacă pneurile au peste 4-5 ani sau prezintă semne de uzură, crăpături ori profil sub 4 mm, e momentul să le înlocuiești. Un specialist poate evalua vizual dacă mai sunt sigure pentru utilizare.

De ce legea rămâne vagă și ce ar trebui să știi

Faptul că legislația nu prevede un interval concret pentru folosirea cauciucurilor de iarnă creează adesea confuzii și discuții. Totuși, această flexibilitate a fost intenționată , deoarece România are regiuni cu condiții climatice foarte diferite. Într-un an, la Constanța pot fi 12°C în noiembrie, în timp ce în Brașov deja ninge — o singură dată națională ar fi greu de aplicat uniform.

RAR și Poliția Rutieră atrag însă atenția că neglijența preventivă nu te scutește de amendă . Dacă ai un accident sau ești verificat pe carosabil alunecos fără anvelope corespunzătoare, sancțiunea se aplică indiferent de dată. În plus, în caz de daună, asiguratorul RCA sau CASCO poate refuza despăgubirea , dacă se dovedește că vehiculul nu era echipat corespunzător sezonului.

În concluzie, chiar dacă legea nu impune un termen fix, bunul-simț rutier și siguranța ar trebui să te ghideze. Montarea anvelopelor de iarnă la timp nu e doar o chestiune legală, ci una de responsabilitate — pentru tine, pasageri și ceilalți participanți la trafic.

