Ultima ora
Trump face un pas în spate din negocierile pentru pacea dintre Rusia și Ucraina și așteaptă întâlnirea directă dintre Putin și Zelenski, susțin surse citate de The Guardian
22 aug. 2025 | 18:32
de Ozana Mazilu

De ce o simplă plimbare în natură îți poate reface atenția, ce spun oamenii de știință

ȘTIINȚĂ
De ce o simplă plimbare în natură îți poate reface atenția, ce spun oamenii de știință
Foto: Nature Made

Expresii precum „mergi afară” sau „atinge iarba” sunt folosite adesea online pentru a ironiza timpul petrecut excesiv pe internet. Totuși, în spatele acestor replici se ascunde un adevăr confirmat tot mai des de cercetare: o simplă plimbare în natură pare să aibă un efect imediat asupra atenției și a capacității cognitive. Fenomenul este susținut de o teorie numită attention restoration theory (teoria restaurării atenției), dar, în ciuda decadelor de studii, mecanismul real din spatele lui rămâne un mister.

Cercetătorii sunt de acord asupra unui lucru: există ceva în experiența contactului cu natura care reduce suprasolicitarea mentală și ajută creierul să se „reîncarce”. Dar care este ingredientul secret al acestui proces? Răspunsul încă scapă explicațiilor științifice clare.

Cum a apărut teoria restaurării atenției

Conceptul a fost dezvoltat în anii 1980 de psihologii Rachel și Stephen Kaplan, de la Universitatea din Michigan. Ideea lor era simplă: atenția este o resursă limitată, iar mediile urbane, cu agitația, zgomotul și stimulii lor vizuali agresivi, consumă această resursă într-un ritm rapid. Prin contrast, natura ar oferi o formă de „fascinație blândă”, capabilă să capteze atenția fără a o suprasolicita.

Vezi și:
O singură masă bogată în grăsimi îți poate afecta circulația cerebrală, arată un nou studiu
Ai ochi de vultur dacă găseşti numărul 84 printre 48, în 7 secunde! Este testul preferat al oftalmologilor

Un experiment realizat în 2008 la aceeași universitate a adus dovezi concrete în sprijinul teoriei. Studenții participanți au fost împărțiți în două grupuri: unii au făcut o plimbare printr-un arboretum, ceilalți pe străzile orașului. După ce au schimbat locurile, toți au fost supuși unor teste de atenție și memorie. Rezultatele au fost clare: plimbările prin natură au dus la o creștere cu aproape 20% a scorurilor cognitive, indiferent de anotimp sau de preferințele personale față de natură.

Marc Berman, profesor de psihologie la Universitatea din Chicago și coordonator al studiului, a subliniat un aspect interesant: beneficiile nu depindeau de plăcerea subiectivă a participanților. Chiar și pe vreme rece și neplăcută, efectul regenerant al naturii s-a menținut.

Ce spun studiile moderne despre efectele naturii asupra creierului

Cercetările recente încearcă să explice mai precis ce elemente ale mediului natural produc aceste efecte. Una dintre ipoteze este că formele curbe și structurile fractale din natură oferă o stimulare vizuală relaxantă, în contrast cu liniile drepte și aglomerarea arhitecturii urbane.

Un studiu de eye-tracking a confirmat că atunci când oamenii privesc imagini cu peisaje naturale, ochii lor se mișcă mai puțin decât atunci când privesc scene urbane. Aceasta ar putea fi o dovadă că natura cere un efort cognitiv mai mic pentru a fi procesată vizual. Totuși, analiza imaginilor nu a reușit să identifice exact ce caracteristici produc acest efect.

Un alt experiment, realizat de Amy McDonnell la Universitatea Utah, a folosit electroencefalograme (EEG) pentru a monitoriza activitatea cerebrală. Participanții care au făcut o plimbare în natură au prezentat o reducere a activității cerebrale imediat după, urmată de o revenire accentuată atunci când li s-au cerut sarcini de atenție. Practic, creierul lor părea să se odihnească și să se refacă în timpul plimbării, fiind apoi mai pregătit pentru solicitări intelectuale.

Aceste rezultate confirmă empiric că există un efect real, dar mecanismul rămâne neclar. Poate fi vorba despre o combinație între liniștea mediului natural, aerul curat, absența stimulilor urbani sau chiar simpla schimbare de peisaj.

Natura, un mister terapeutic sau doar un contrast cu orașul?

Unii cercetători avertizează că e ușor să romantizezi natura, atribuindu-i calități aproape magice. Adevărul ar putea fi mai simplu: poate că beneficiile vin din faptul că te afli într-un mediu diferit de cel urban, unde stimulii agresivi și solicitările constante dispar pentru o vreme.

Chiar și așa, efectul nu poate fi ignorat. Fie că se datorează liniilor moi, peisajelor fractale sau liniștii, plimbarea în natură are rezultate vizibile asupra capacității de concentrare. În plus, impactul se produce rapid și nu depinde de preferințele subiective ale individului.

Pentru tine, acest lucru înseamnă că o simplă ieșire într-un parc, o plimbare printr-o pădure sau chiar câteva minute de observat copacii din apropiere pot aduce un beneficiu real minții tale. Nu e nevoie de un program elaborat sau de condiții ideale de vreme: creierul răspunde oricum.

În lipsa unei explicații clare, oamenii de știință continuă să investigheze. Dar până să afle exact de ce, ai deja la îndemână o soluție simplă și eficientă: ridică-te de la birou, închide ecranul și fă câțiva pași afară. Poate că nu vei înțelege imediat mecanismul, dar efectul îl vei simți sigur.

Nu scăpăm de caniculă nici în prima lună de toamnă. ANM a actualizat prognoza pentru următoarele patru săptămâni
Recomandări
Cum arată drumul spre mare în noul tren Alstom Coradia. Faci două ore din București până în Constanța, dar există un dezavantaj
Cum arată drumul spre mare în noul tren Alstom Coradia. Faci două ore din București până în Constanța, dar există un dezavantaj
O șoferiță în vârstă de 66 de ani a produs un accident cu 4 mașini, lângă Timișoara. Mai multe persoane au ajuns la spital
O șoferiță în vârstă de 66 de ani a produs un accident cu 4 mașini, lângă Timișoara. Mai multe persoane au ajuns la spital
Yoga intens, cel mai eficient exercițiu pentru un somn de calitate, arată un studiu amplu. Cum funcționează
Yoga intens, cel mai eficient exercițiu pentru un somn de calitate, arată un studiu amplu. Cum funcționează
Night Always Comes, filmul de pe Netflix care surprinde lupta pentru supraviețuire într-o lume dură
Night Always Comes, filmul de pe Netflix care surprinde lupta pentru supraviețuire într-o lume dură
Studiu surprinzător: polarizarea din rețelele sociale apare chiar și fără algoritmi
Studiu surprinzător: polarizarea din rețelele sociale apare chiar și fără algoritmi
Un american, șocat de cazarea din București rezervată pe Airbnb. Ce a văzut când a ajuns la apartamentul pe care a plătit 500 de dolari: „Cred că așa arată luxul aici”
Un american, șocat de cazarea din București rezervată pe Airbnb. Ce a văzut când a ajuns la apartamentul pe care a plătit 500 de dolari: „Cred că așa arată luxul aici”
De ce este esențial să tai trandafirii în septembrie. Trucul care îi ajută să reziste iarna
De ce este esențial să tai trandafirii în septembrie. Trucul care îi ajută să reziste iarna
Se pot congela roșiile? Metoda simplă și rapidă de conservare recomandată de experți
Se pot congela roșiile? Metoda simplă și rapidă de conservare recomandată de experți
Revista presei
Adevarul
Momentul cumplit în care un copil de 10 ani, aflat pe o trotinetă electrică, este lovit de o maşină pe o stradă din Calafat
Playsport.ro
Scoțienii n-au frică de FCSB: „O echipă cu puncte slabe. Trebuie să câștigăm acest meci”
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Playtech Știri
Cum reușesc să treacă Laura Cosoi și soțul ei peste tensiunile din cuplu. Vedeta, surprinsă de o admiratoare chiar după o discuție aprinsă cu tatăl fetițelor ei: „Cu lacrimi înghițite”
Playtech Știri
Bicarbonat de sodiu vs. praf de copt: Care este diferența și când se folosește fiecare?
Playtech Știri
Rețeta de castraveți murați a Sofiei Vicoveanca. Ingredientul ce nu trebuie să lipsească din borcane, așă rămân murăturile crocante
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou