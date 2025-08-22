De ce o simplă plimbare în natură îți poate reface atenția, ce spun oamenii de știință

Expresii precum „mergi afară” sau „atinge iarba” sunt folosite adesea online pentru a ironiza timpul petrecut excesiv pe internet. Totuși, în spatele acestor replici se ascunde un adevăr confirmat tot mai des de cercetare: o simplă plimbare în natură pare să aibă un efect imediat asupra atenției și a capacității cognitive. Fenomenul este susținut de o teorie numită attention restoration theory (teoria restaurării atenției), dar, în ciuda decadelor de studii, mecanismul real din spatele lui rămâne un mister.

Cercetătorii sunt de acord asupra unui lucru: există ceva în experiența contactului cu natura care reduce suprasolicitarea mentală și ajută creierul să se „reîncarce”. Dar care este ingredientul secret al acestui proces? Răspunsul încă scapă explicațiilor științifice clare.

Cum a apărut teoria restaurării atenției

Conceptul a fost dezvoltat în anii 1980 de psihologii Rachel și Stephen Kaplan, de la Universitatea din Michigan. Ideea lor era simplă: atenția este o resursă limitată, iar mediile urbane, cu agitația, zgomotul și stimulii lor vizuali agresivi, consumă această resursă într-un ritm rapid. Prin contrast, natura ar oferi o formă de „fascinație blândă”, capabilă să capteze atenția fără a o suprasolicita.

Un experiment realizat în 2008 la aceeași universitate a adus dovezi concrete în sprijinul teoriei. Studenții participanți au fost împărțiți în două grupuri: unii au făcut o plimbare printr-un arboretum, ceilalți pe străzile orașului. După ce au schimbat locurile, toți au fost supuși unor teste de atenție și memorie. Rezultatele au fost clare: plimbările prin natură au dus la o creștere cu aproape 20% a scorurilor cognitive, indiferent de anotimp sau de preferințele personale față de natură.

Marc Berman, profesor de psihologie la Universitatea din Chicago și coordonator al studiului, a subliniat un aspect interesant: beneficiile nu depindeau de plăcerea subiectivă a participanților. Chiar și pe vreme rece și neplăcută, efectul regenerant al naturii s-a menținut.

Ce spun studiile moderne despre efectele naturii asupra creierului

Cercetările recente încearcă să explice mai precis ce elemente ale mediului natural produc aceste efecte. Una dintre ipoteze este că formele curbe și structurile fractale din natură oferă o stimulare vizuală relaxantă, în contrast cu liniile drepte și aglomerarea arhitecturii urbane.

Un studiu de eye-tracking a confirmat că atunci când oamenii privesc imagini cu peisaje naturale, ochii lor se mișcă mai puțin decât atunci când privesc scene urbane. Aceasta ar putea fi o dovadă că natura cere un efort cognitiv mai mic pentru a fi procesată vizual. Totuși, analiza imaginilor nu a reușit să identifice exact ce caracteristici produc acest efect.

Un alt experiment, realizat de Amy McDonnell la Universitatea Utah, a folosit electroencefalograme (EEG) pentru a monitoriza activitatea cerebrală. Participanții care au făcut o plimbare în natură au prezentat o reducere a activității cerebrale imediat după, urmată de o revenire accentuată atunci când li s-au cerut sarcini de atenție. Practic, creierul lor părea să se odihnească și să se refacă în timpul plimbării, fiind apoi mai pregătit pentru solicitări intelectuale.

Aceste rezultate confirmă empiric că există un efect real, dar mecanismul rămâne neclar. Poate fi vorba despre o combinație între liniștea mediului natural, aerul curat, absența stimulilor urbani sau chiar simpla schimbare de peisaj.

Natura, un mister terapeutic sau doar un contrast cu orașul?

Unii cercetători avertizează că e ușor să romantizezi natura, atribuindu-i calități aproape magice. Adevărul ar putea fi mai simplu: poate că beneficiile vin din faptul că te afli într-un mediu diferit de cel urban, unde stimulii agresivi și solicitările constante dispar pentru o vreme.

Chiar și așa, efectul nu poate fi ignorat. Fie că se datorează liniilor moi, peisajelor fractale sau liniștii, plimbarea în natură are rezultate vizibile asupra capacității de concentrare. În plus, impactul se produce rapid și nu depinde de preferințele subiective ale individului.

Pentru tine, acest lucru înseamnă că o simplă ieșire într-un parc, o plimbare printr-o pădure sau chiar câteva minute de observat copacii din apropiere pot aduce un beneficiu real minții tale. Nu e nevoie de un program elaborat sau de condiții ideale de vreme: creierul răspunde oricum.

În lipsa unei explicații clare, oamenii de știință continuă să investigheze. Dar până să afle exact de ce, ai deja la îndemână o soluție simplă și eficientă: ridică-te de la birou, închide ecranul și fă câțiva pași afară. Poate că nu vei înțelege imediat mecanismul, dar efectul îl vei simți sigur.