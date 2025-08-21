Ultima ora
De ce aplaudă pasagerii la aterizare? Cei de la Wizz Air cred că au găsit explicația. Românii sunt în top
21 aug. 2025 | 15:47
de Daoud Andra

”Poate soţul să divorţeze de mine fără acordul meu?”. Răspunsul unui avocat pentru dilema multor români

Legislație
”Poate soţul să divorţeze de mine fără acordul meu?”. Răspunsul unui avocat pentru dilema multor români
FOTO: Freepik

Problemele juridice legate de viața de familie – fie că vorbim despre divorț, partaj, moșteniri sau succesiuni – îi preocupă din ce în ce mai mult pe români. De altfel, în ultima perioadă, mulți avocați aleg să răspundă la aceste dileme direct pe rețelele de socializare, acolo unde întrebările cetățenilor se înmulțesc de la o zi la alta. Printre subiectele care stârnesc cele mai multe curiozități se numără divorțul, iar una dintre întrebările frecvente este dacă un soț poate încheia o căsătorie fără acordul celuilalt.

Divorțul când unul dintre soți nu dorește separarea

Recent, avocata Gabriela Ursărescu a explicat acest aspect într-o intervenție online. Ea a primit întrebarea: „Ce se întâmplă dacă unul dintre soți vrea divorț, dar celălalt refuză?”. Răspunsul a fost clar și tranșant: se poate divorța chiar dacă unul dintre soți nu dorește acest lucru.

„Doar la încheierea căsătoriei este nevoie de acordul ambelor părți, și al soțului, și al soției. La divorț, nu. Pentru asta avem divorțul în instanță. Nu poate nimeni să oblige o persoană să rămână căsătorită împotriva voinței ei. În instanță o să vă divorțeze, o să dureze puțin mai mult, dar tot veți divorța”, a subliniat avocata.

Explicația vine să liniștească, dar și să clarifice o nelămurire comună: nimeni nu poate fi obligat legal să rămână într-o relație de căsătorie dacă nu își mai dorește acest lucru. În cazul în care nu există consens între parteneri, soluția finală aparține instanței de judecată.

Vezi și:
Fondatorul echipei de AI generativ de la Google avertizează: diplomele în drept și medicină ar putea deveni inutile
Un ieșean și-a trimis mama să divorțeze în locul lui. Avocatul a rămas mut când a auzit de ce voia soacra să o alunge pe noră din familie

Cum se poate încheia o căsătorie în România

Pentru cei care se află în situația de a încheia o căsătorie, există două mari variante: divorțul la notar sau divorțul la tribunal. Alegerea depinde de condițiile și de relația dintre soți în momentul separării.

Divorțul la notar

Această procedură este cea mai rapidă și mai simplă, dar este posibilă doar atunci când ambii soți sunt de acord cu desfacerea căsătoriei. Ei depun împreună o cerere la notar, iar dacă nu există copii minori sau dacă există și au stabilit de comun acord aspectele legate de custodie și întreținere, procedura poate fi finalizată în câteva săptămâni. Practic, notarul autentifică acordul de voință al părților și încheie actul de divorț fără a fi nevoie de un proces.

Divorțul la tribunal

În situația în care unul dintre soți refuză separarea sau există neînțelegeri cu privire la custodia copiilor, partajul bunurilor sau pensia alimentară, soluția este instanța de judecată. Procedura poate dura mai mult, pentru că presupune termene, probe, eventual martori și dezbateri. Cu toate acestea, chiar dacă unul dintre soți nu este de acord, instanța poate decide desfacerea căsătoriei.

Astfel, diferența esențială dintre cele două modalități este prezența sau lipsa consensului. Notarul reprezintă varianta amiabilă și rapidă, în timp ce tribunalul este soluția atunci când consensul lipsește, dar voința unuia dintre soți de a pune capăt căsniciei nu poate fi ignorată.

Divorțul este, pentru mulți români, un subiect sensibil, încărcat de emoții și neliniști. Însă, din punct de vedere legal, răspunsul este ferm: un soț poate divorța chiar și fără acordul celuilalt. În astfel de cazuri, instanța are ultimul cuvânt, iar desfacerea căsătoriei devine inevitabilă.

Un ciclon mediteranean schimbă vremea în România. După caniculă, vin furtuni puternice. Zonele vizate de noile alerte meteo
Recomandări
Prinţul William a fost criticat pentru că nu a încercat să se împace cu Harry, însă a avut un motiv întemeiat. Mărul discordiei dintre cei doi fraţi
Prinţul William a fost criticat pentru că nu a încercat să se împace cu Harry, însă a avut un motiv întemeiat. Mărul discordiei dintre cei doi fraţi
Cadoul neobişnuit primit de Nicuşor Dan în vacanţa prin România. Preşedintele s-a amuzat teribil
Cadoul neobişnuit primit de Nicuşor Dan în vacanţa prin România. Preşedintele s-a amuzat teribil
Oktoberfest original ajunge în România pentru prima oară. Oraşul în care se va ţine festivalul berii în această toamnă
Oktoberfest original ajunge în România pentru prima oară. Oraşul în care se va ţine festivalul berii în această toamnă
Cum a fost mutată o biserică de 113 ani pe o distanță impresionată: Tehnologia specială din spate
Cum a fost mutată o biserică de 113 ani pe o distanță impresionată: Tehnologia specială din spate
Ce a primit de mâncare un român care a plătit 30 de lei pe meniul zilei, pe litoralul românesc. A pozat alimentele imediat
Ce a primit de mâncare un român care a plătit 30 de lei pe meniul zilei, pe litoralul românesc. A pozat alimentele imediat
Au început lucrările pe cel mai vechi drum din România. Traseu alternativ la aglomerația de pe Valea Oltului
Au început lucrările pe cel mai vechi drum din România. Traseu alternativ la aglomerația de pe Valea Oltului
Problemele fizice observate la Vladimir Putin în Alaska, explicate de un specialist. La ce ar apela preşedintele rus pentru a arăta mai bine
Problemele fizice observate la Vladimir Putin în Alaska, explicate de un specialist. La ce ar apela preşedintele rus pentru a arăta mai bine
Windows 11 poate fi instalat și pe PC-uri mai vechi: ce trebuie să știi în 2025
Windows 11 poate fi instalat și pe PC-uri mai vechi: ce trebuie să știi în 2025
Revista presei
Adevarul
Scene șocante: un bătrân cardiac de 70 de ani, pus la pământ cu genunchiul pe cap și încătușat de polițiștii locali. Bărbatul a ajuns la spital
Playsport.ro
Scoțienii n-au frică de FCSB: „O echipă cu puncte slabe. Trebuie să câștigăm acest meci”
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Playtech Știri
Cârnaţii la grătar perfect rumeniţi au un secret. Ce trebuie să faci cu 10 minute înainte de a-i pune la făcut
Playtech Știri
Ce a făcut băiatul care s-a aruncat în fața unui TIR împreună cu iubita lui chiar înainte de tragedie. Fata abia împlinise 14 ani
Playtech Știri
Cristina Şișcanu s-a filmat în camera de hotel, înainte de a merge la cină. A vrut să prezinte rochia, însă fanii nu au fost încântaţi: „Ce face omul pentru bani”
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou