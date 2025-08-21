”Poate soţul să divorţeze de mine fără acordul meu?”. Răspunsul unui avocat pentru dilema multor români

Problemele juridice legate de viața de familie – fie că vorbim despre divorț, partaj, moșteniri sau succesiuni – îi preocupă din ce în ce mai mult pe români. De altfel, în ultima perioadă, mulți avocați aleg să răspundă la aceste dileme direct pe rețelele de socializare, acolo unde întrebările cetățenilor se înmulțesc de la o zi la alta. Printre subiectele care stârnesc cele mai multe curiozități se numără divorțul, iar una dintre întrebările frecvente este dacă un soț poate încheia o căsătorie fără acordul celuilalt.

Divorțul când unul dintre soți nu dorește separarea

Recent, avocata Gabriela Ursărescu a explicat acest aspect într-o intervenție online. Ea a primit întrebarea: „Ce se întâmplă dacă unul dintre soți vrea divorț, dar celălalt refuză?”. Răspunsul a fost clar și tranșant: se poate divorța chiar dacă unul dintre soți nu dorește acest lucru.

„Doar la încheierea căsătoriei este nevoie de acordul ambelor părți, și al soțului, și al soției. La divorț, nu. Pentru asta avem divorțul în instanță. Nu poate nimeni să oblige o persoană să rămână căsătorită împotriva voinței ei. În instanță o să vă divorțeze, o să dureze puțin mai mult, dar tot veți divorța”, a subliniat avocata.

Explicația vine să liniștească, dar și să clarifice o nelămurire comună: nimeni nu poate fi obligat legal să rămână într-o relație de căsătorie dacă nu își mai dorește acest lucru. În cazul în care nu există consens între parteneri, soluția finală aparține instanței de judecată.

Cum se poate încheia o căsătorie în România

Pentru cei care se află în situația de a încheia o căsătorie, există două mari variante: divorțul la notar sau divorțul la tribunal. Alegerea depinde de condițiile și de relația dintre soți în momentul separării.

Divorțul la notar

Această procedură este cea mai rapidă și mai simplă, dar este posibilă doar atunci când ambii soți sunt de acord cu desfacerea căsătoriei. Ei depun împreună o cerere la notar, iar dacă nu există copii minori sau dacă există și au stabilit de comun acord aspectele legate de custodie și întreținere, procedura poate fi finalizată în câteva săptămâni. Practic, notarul autentifică acordul de voință al părților și încheie actul de divorț fără a fi nevoie de un proces.

Divorțul la tribunal

În situația în care unul dintre soți refuză separarea sau există neînțelegeri cu privire la custodia copiilor, partajul bunurilor sau pensia alimentară, soluția este instanța de judecată. Procedura poate dura mai mult, pentru că presupune termene, probe, eventual martori și dezbateri. Cu toate acestea, chiar dacă unul dintre soți nu este de acord, instanța poate decide desfacerea căsătoriei.

Astfel, diferența esențială dintre cele două modalități este prezența sau lipsa consensului. Notarul reprezintă varianta amiabilă și rapidă, în timp ce tribunalul este soluția atunci când consensul lipsește, dar voința unuia dintre soți de a pune capăt căsniciei nu poate fi ignorată.

Divorțul este, pentru mulți români, un subiect sensibil, încărcat de emoții și neliniști. Însă, din punct de vedere legal, răspunsul este ferm: un soț poate divorța chiar și fără acordul celuilalt. În astfel de cazuri, instanța are ultimul cuvânt, iar desfacerea căsătoriei devine inevitabilă.