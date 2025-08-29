Cum scapi rapid de microbi și acarieni din pilote și perne cu un singur truc natural – fără mașină de spălat

Ultima ora
Andrei Jianu, polițistul care l-a oprit pe bărbatul care a lovit un livrator străin, a povestit ce i-a spus bătăușul, de fapt, după ce a fost prins
29 aug. 2025 | 09:56
de Daoud Andra

Întreținerea lenjeriilor de pat este, pentru majoritatea oamenilor, un ritual bine pus la punct. Cearsafurile și husele pot fi spălate ușor, ori de câte ori este nevoie, într-o mașină de spălat obișnuită. Însă atunci când vine vorba despre pilote și perne, situația se complică. Aceste obiecte voluminoase nu încap întotdeauna în cuvă, iar o spălare profesionistă la curățătorie poate fi costisitoare sau incomodă. În multe case, aceste piese rămân nespălate luni sau chiar ani la rând, acumulând microbi, acarieni, alergeni și praf invizibil.

Cum dezinfectezi pernele și pilotele

Din fericire, există o soluție naturală și gratuită, recomandată de specialiști în curățenie, care nu necesită nici mașină de spălat, nici produse chimice complicate. Trucul constă într-o resursă simplă, la îndemâna tuturor: soarele.

Potrivit lui Lynsey Crombie, cunoscută drept „Queen of Clean” în Marea Britanie, aerisirea pilotei și a pernelor în lumina directă a soarelui este una dintre cele mai eficiente metode de igienizare. Tot ce trebuie să faci este să alegi o zi senină și luminoasă, apoi să scoți pilota sau pernele afară, pe o sârmă de rufe solidă, care să le poată susține greutatea.

Razele ultraviolete au un efect antibacterian natural, eliminând microorganismele care se dezvoltă în interiorul fibrelor textile. În plus, aerul proaspăt contribuie la împrospătarea textilelor, eliminând umezeala și mirosurile neplăcute acumulate în timp. Prin această metodă, nu doar că reduci numărul bacteriilor și acarienilor, dar eviți și nevoia spălării frecvente, care poate deteriora pernele și pilote fragile.

Cât timp trebuie să le lași la soare

Pernele și pilotele trebuie lăsate la soare câteva ore bune, întorcându-le din când în când pentru ca lumina să ajungă pe toate suprafețele. Dacă obiectele au pete vizibile, acestea pot fi tratate înainte cu o soluție simplă pe bază de peroxid de hidrogen (apă oxigenată), eficientă chiar și împotriva petelor galbene. După aplicare, zona se clătește ușor cu apă curată și se lasă să se usuce complet la aer.

Este important de știut că nu toate tipurile de perne pot fi spălate prin metode clasice, precum înmuierea în cadă sau la mașină. Cele cu umplutură de pene sau spumă riscă să se deterioreze și să-și piardă forma. De aceea, varianta aerisirii și expunerii la soare rămâne cea mai sigură și prietenoasă metodă de curățare deoarece:

  • Elimină bacteriile și acarienii fără detergenți sau soluții chimice.
  • Împrospătează mirosul și reduce umezeala.
  • Menajează materialul, prelungind durata de viață a pernelor și pilotelor.
  • Nu implică costuri suplimentare, fiind o metodă complet gratuită.
