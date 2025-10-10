De ce nu a mai mers Nicușor Dan la congresul la care participă Viktor Orban, chiar dacă fusese invitat

Clujul a fost, la sfârșitul acestei săptămâni, gazda unui eveniment politic de amploare: al 17-lea congres al UDMR, care a reunit în același loc lideri importanți de pe scena politică românească, dar și premierul Ungariei, Viktor Orban. Evenimentul a adunat aproximativ 1.000 de participanți și a devenit un moment-cheie de dialog între partidele din coaliția de guvernare și partenerii europeni.

Nicușor Dan, absent de la congresul UDMR 2025

Deși pe lista invitaților s-a aflat și președintele Nicușor Dan, acesta nu a mai ajuns la eveniment din cauza unor modificări de ultim moment în agenda prezidențială. Inițial, edilul fusese așteptat să participe la cel de-al 17-lea congres al UDMR, însă a fost nevoit să își reorganizeze programul oficial. Absența lui a fost remarcată, în condițiile în care la eveniment au participat numeroși lideri politici importanți, printre care premierul Ilie Bolojan, Emil Boc și Sorin Grindeanu, dar și premierul Ungariei, Viktor Orban.

Viktor Orban, prezent la Cluj înainte de congres

Premierul maghiar Viktor Orban a ajuns în România încă de joi, cu o zi înainte de congres, și a fost surprins într-un cadru informal, într-un restaurant din Cluj-Napoca, unde a întreținut atmosfera cântând alături de o orchestră locală.

Prezența sa la eveniment a subliniat legăturile strânse dintre UDMR și Guvernul Ungariei, dar și importanța colaborării bilaterale dintre cele două țări, o temă reluată în mai multe discursuri susținute în cadrul congresului.

Emil Boc: „Unitate e cuvântul zilei și lecția pe care am învățat-o aici”

Discursul primarului Clujului, Emil Boc, a fost centrat pe ideea de unitate, concept pe care l-a descris ca fiind „lecția esențială” învățată din acest eveniment.

„Unitate. E un cuvânt, poate, în prima vedere banal, dar cât de profundă semnificaţie are pentru politică, pentru o comunitate, pentru Europa, pentru lumea în care trăim”, a declarat Boc.

Primarul a amintit transformarea Clujului într-un „model european tolerant și deschis”, evidențiind colaborarea constantă cu UDMR pentru dezvoltarea orașului și a județului.

„Am încercat și am reușit să dezvoltăm un model de a trăi împreună respectându-ne reciproc”, a adăugat acesta, subliniind că unitatea rămâne esențială și pentru pacea continentului.

Ilie Bolojan: „UDMR a demonstrat că poate fi un partener responsabil”

Premierul Ilie Bolojan a vorbit despre rolul UDMR în viața politică a României, subliniind contribuția constantă a formațiunii la stabilitatea guvernării.

„UDMR a fost o prezență constantă în politica românească. În momente de criză sau de reconstrucție, a susținut valorile democratice și parcursul occidental al României”, a spus Bolojan, mulțumind liderului Kelemen Hunor pentru sprijinul acordat coaliției.

Acesta a vorbit și despre nevoia de „guvernare stabilă și eficientă” într-un context intern și extern dificil:

„Pentru a progresa, România are nevoie de guvernare coerentă. E timpul să trecem dincolo de zgomotul politic și să ne concentrăm pe rezultate”.

Premierul a lăudat totodată colaborarea cu reprezentanții UDMR în administrația locală și a subliniat rolul comunităților multietnice în dezvoltarea României.

Sorin Grindeanu: „Dacă această coaliție va da greș, România va da greș”

Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a transmis un mesaj ferm privind responsabilitatea coaliției de guvernare.

„Dincolo de noi, de această coaliție, este doar deșertul populismului”, a avertizat el, adăugând că stabilitatea politică este esențială pentru bunăstarea țării.

Grindeanu a amintit și sprijinul Ungariei, prin Viktor Orban, în procesul de aderare a României la spațiul Schengen, mulțumind oficial premierului maghiar pentru implicare. Totodată, el a subliniat echilibrul adus de UDMR în politică, apreciind „moderația, consecvența și seriozitatea” membrilor săi.

„România are nevoie de unitate, de protejarea puterii de cumpărare a românilor și de stabilitate. Dacă noi vom da greș, România va da greș”, a conchis liderul social-democrat.

Kelemen Hunor: „Îl încurajez pe Ilie Bolojan să ducă reforma până la capăt”

În încheierea congresului, Kelemen Hunor, președintele UDMR, a transmis un mesaj de susținere pentru premierul Ilie Bolojan, felicitându-l pentru inițierea reformei statului și asigurându-l de sprijinul Uniunii.

„Domnule prim-ministru, te încurajez să faci până la capăt o reformă reală, sistemică. Poți conta pe noi în această bătălie”, a spus liderul UDMR.

Hunor a amintit, de asemenea, parteneriatul istoric dintre Uniune și PNL, început încă din anii ’90, subliniind importanța colaborării între formațiuni în perioadele de schimbare.