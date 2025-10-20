De ce Donbasul e atât de valoros pentru Moscova. Motivul pentru care Putin nu vrea să piardă această regiune

De mai bine de un deceniu, Donbasul reprezintă una dintre cele mai importante mize strategice și simbolice ale Rusiei. Regiunea din estul Ucrainei, bogată în resurse și poziționată strategic, a devenit un element-cheie în planurile lui Vladimir Putin. Pentru Kremlin, controlul asupra Donețkului și Luhanskului nu este doar o chestiune de geopolitică, ci și una de prestigiu și putere.

Ce face Donbasul atât de important pentru Rusia

Regiunea Donbas, formată din Donețk și Luhansk, este considerată de Moscova un teritoriu esențial din punct de vedere militar, economic și simbolic.

Zona este bogată în cărbune și alte resurse naturale, iar controlul asupra acesteia ar oferi Rusiei un avantaj logistic semnificativ, consolidându-i influența asupra sud-estului Ucrainei, notează Washington Post.

În plus, Donbasul este un coridor strategic care leagă Crimeea anexată de restul teritoriilor ocupate, facilitând aprovizionarea armatei ruse și extinderea infrastructurii militare. Dincolo de resurse, miza este și una politică.

În 2022, Kremlinul a inclus în mod ilegal regiunea Donețk în componența Federației Ruse, fapt care îl obligă pe Putin – în logica regimului său – să asigure controlul complet asupra teritoriului. În caz contrar, ar fi perceput ca un lider slăbit, incapabil să-și respecte promisiunile.

Cum vrea Putin să câștige Donbasul fără arme

După ani de lupte și pierderi uriașe pe front, Rusia nu a reușit să cucerească integral Donețkul. Ucrainenii au transformat regiunea într-o adevărată ”centură de fortărețe”, cu tranșee, buncăre și linii defensive imposibil de străpuns ușor. În fața acestei rezistențe, Putin pare să fi adoptat o strategie mai subtilă: presiunea diplomatică.

Prin discuții și amenințări indirecte, liderul rus încearcă să determine Occidentul să impună Kievului concesii teritoriale. O eventuală retragere ucraineană din Donețk ar fi prezentată ca o victorie strategică, chiar dacă ar fi obținută la masa negocierilor, nu pe câmpul de luptă. În realitate, o astfel de pierdere ar demoraliza profund armata ucraineană și ar alimenta tensiunile interne, exact scenariul dorit de Kremlin.

De ce nu renunță Rusia la ambițiile din estul Ucrainei

Pentru Vladimir Putin, Donbasul nu e doar un teritoriu disputat, ci o piesă esențială în reconstrucția sferei de influență ruse. Pierderea controlului ar însemna un eșec istoric, iar regimul său s-ar confrunta cu o criză de credibilitate. În schimb, o victorie – chiar parțială – ar consolida imaginea Rusiei ca putere capabilă să-și impună voința în fața Occidentului.

Astfel, Donbasul a devenit simbolul ambițiilor imperiale ale Moscovei și frontul unde se decide nu doar viitorul Ucrainei, ci și al regimului Putin însuși. Pentru Kremlin, renunțarea la această regiune nu este o opțiune – ci o umilință de neacceptat.

