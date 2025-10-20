Ultima ora
Pană globală de internet: aplicații și site-uri populare, paralizate din cauza unei defecțiuni la Amazon Web Services
20 oct. 2025 | 13:50
de Badea Violeta

De ce Donbasul e atât de valoros pentru Moscova. Motivul pentru care Putin nu vrea să piardă această regiune

ȘTIRI EXTERNE
De ce Donbasul e atât de valoros pentru Moscova. Motivul pentru care Putin nu vrea să piardă această regiune
Lupta pentru Donbas: de ce Rusia nu renunta la regiune. Sursa foto: Profimedia

De mai bine de un deceniu, Donbasul reprezintă una dintre cele mai importante mize strategice și simbolice ale Rusiei. Regiunea din estul Ucrainei, bogată în resurse și poziționată strategic, a devenit un element-cheie în planurile lui Vladimir Putin. Pentru Kremlin, controlul asupra Donețkului și Luhanskului nu este doar o chestiune de geopolitică, ci și una de prestigiu și putere.

Ce face Donbasul atât de important pentru Rusia

Regiunea Donbas, formată din Donețk și Luhansk, este considerată de Moscova un teritoriu esențial din punct de vedere militar, economic și simbolic.

Zona este bogată în cărbune și alte resurse naturale, iar controlul asupra acesteia ar oferi Rusiei un avantaj logistic semnificativ, consolidându-i influența asupra sud-estului Ucrainei, notează Washington Post.

În plus, Donbasul este un coridor strategic care leagă Crimeea anexată de restul teritoriilor ocupate, facilitând aprovizionarea armatei ruse și extinderea infrastructurii militare. Dincolo de resurse, miza este și una politică.

În 2022, Kremlinul a inclus în mod ilegal regiunea Donețk în componența Federației Ruse, fapt care îl obligă pe Putin – în logica regimului său – să asigure controlul complet asupra teritoriului. În caz contrar, ar fi perceput ca un lider slăbit, incapabil să-și respecte promisiunile.

Cum vrea Putin să câștige Donbasul fără arme

După ani de lupte și pierderi uriașe pe front, Rusia nu a reușit să cucerească integral Donețkul. Ucrainenii au transformat regiunea într-o adevărată ”centură de fortărețe”, cu tranșee, buncăre și linii defensive imposibil de străpuns ușor. În fața acestei rezistențe, Putin pare să fi adoptat o strategie mai subtilă: presiunea diplomatică.

Prin discuții și amenințări indirecte, liderul rus încearcă să determine Occidentul să impună Kievului concesii teritoriale. O eventuală retragere ucraineană din Donețk ar fi prezentată ca o victorie strategică, chiar dacă ar fi obținută la masa negocierilor, nu pe câmpul de luptă. În realitate, o astfel de pierdere ar demoraliza profund armata ucraineană și ar alimenta tensiunile interne, exact scenariul dorit de Kremlin.

Vezi și Ce se întâmplă cu referendumurile din Donețk și Lugansk. Medvedev dezvăluie adevăratul scop!

De ce nu renunță Rusia la ambițiile din estul Ucrainei

Pentru Vladimir Putin, Donbasul nu e doar un teritoriu disputat, ci o piesă esențială în reconstrucția sferei de influență ruse. Pierderea controlului ar însemna un eșec istoric, iar regimul său s-ar confrunta cu o criză de credibilitate. În schimb, o victorie – chiar parțială – ar consolida imaginea Rusiei ca putere capabilă să-și impună voința în fața Occidentului.

Astfel, Donbasul a devenit simbolul ambițiilor imperiale ale Moscovei și frontul unde se decide nu doar viitorul Ucrainei, ci și al regimului Putin însuși. Pentru Kremlin, renunțarea la această regiune nu este o opțiune – ci o umilință de neacceptat.

Vezi și Ce a spus Diana Şoşoacă la gala de la Moscova la care a fost invitat şi Vladimir Putin. „Am venit în numele păcii”!

Cum va fi vremea de Crăciun 2025: Unde se anunță ninsori de sărbători
Recomandări
Premieră în România: Primul autobuz electric românesc, produs la Mediaș, va circula la Deva
Premieră în România: Primul autobuz electric românesc, produs la Mediaș, va circula la Deva
Misterul jafului de 7 minute de la Muzeul Luvru. Deghizarea, liftul de marfă și greșeala care le-a dat peste cap “planul perfect”
Misterul jafului de 7 minute de la Muzeul Luvru. Deghizarea, liftul de marfă și greșeala care le-a dat peste cap “planul perfect”
Scenarii pentru demolarea blocului din Rahova după explozie. Experții spun că etajele superioare vor fi dărâmate primele
Scenarii pentru demolarea blocului din Rahova după explozie. Experții spun că etajele superioare vor fi dărâmate primele
Cine este responsabil de verificările la gaze în blocurile de locuințe: care sunt obligațiile administratorului de bloc și ale furnizorului
Cine este responsabil de verificările la gaze în blocurile de locuințe: care sunt obligațiile administratorului de bloc și ale furnizorului
Explozie la rafinăria Lukoil din Ploieşti: o persoană a fost rănită, intervenție de urgență a pompierilor
Explozie la rafinăria Lukoil din Ploieşti: o persoană a fost rănită, intervenție de urgență a pompierilor
SUA interzice companiei NSO accesul la WhatsApp: sfârșitul erei Pegasus?
SUA interzice companiei NSO accesul la WhatsApp: sfârșitul erei Pegasus?
Samsung The Premiere 5, lansat oficial. Videoproiectorul inovativ care poate genera un ecran interactiv de mari dimensiuni
Samsung The Premiere 5, lansat oficial. Videoproiectorul inovativ care poate genera un ecran interactiv de mari dimensiuni
Cine este tânără de 29 de ani din Bucureşti găsită moartă în Masivul Piatra Craiului după o cădere de 250 m
Cine este tânără de 29 de ani din Bucureşti găsită moartă în Masivul Piatra Craiului după o cădere de 250 m
Revista presei
Adevarul
Supliment alimentar la modă care nu funcționează. Mit demontat de 80 de ani de cercetări
Playsport.ro
Unul dintre oamenii-cheie ai Interului va pleca la final de sezon. Cristi Chivu urmăreşte un...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Gabriela Firea este bunică. Primele imagini cu fostul edil al Capitalei şi nepoţica sunt foarte emoţionante. Foto
Playtech Știri
Horoscopul zilei de luni, 20 octombrie 2025. Nativii Berbec primesc o veste importantă
Playtech Știri
Zodiile care au noroc la bani în noiembrie 2025. Pentru unii nativi, vin câștiguri neașteptate
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...