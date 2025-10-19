Ce a spus Diana Şoşoacă la gala de la Moscova la care a fost invitat şi Vladimir Putin. „Am venit în numele păcii”

Diana Şoşoacă a provocat din nou controverse după ce a participat la o gală organizată la Moscova, la care a fost prezent și președintele Federației Ruse, Vladimir Putin. Evenimentul, potrivit presei ruse, a reunit personalități din sfera politică, culturală și academică, sub patronajul unor instituții apropiate Kremlinului.

Eurodeputata română Diana Șoșoacă a susținut că a fost „singura membră a Parlamentului European” invitată la această gală și a declarat că prezența sa are un scop diplomatic: „Am venit în numele păcii, pentru a promova dialogul între națiuni”. Afirmația a fost urmată de reacții ample, atât în România, cât și în mediul internațional, în contextul sensibil al relațiilor dintre Uniunea Europeană și Rusia.

Critici și reacții politice în România

Imaginile difuzate de presa rusă și de canalele internaționale au arătat-o pe Diana Şoşoacă discutând cu mai mulți invitați, într-un cadru formal. Gestul său a fost însă condamnat de numeroși reprezentanți politici români, care au considerat vizita o sfidare la adresa poziției oficiale a României și a Uniunii Europene privind războiul din Ucraina.

Unii comentatori au subliniat că evenimentul de la Moscova are o încărcătură simbolică majoră, întrucât Rusia încearcă, prin astfel de reuniuni, să transmită un mesaj de normalitate și sprijin internațional, în pofida izolării diplomatice cauzate de agresiunea asupra Ucrainei.

Deocamdată, Parlamentul European nu a emis un comunicat oficial privind participarea Dianei Şoşoacă, iar Biroul de Informare al instituției de la București a precizat că deplasarea nu a avut caracter oficial și nu a fost organizată prin canalele instituționale ale PE.

Contextul internațional și poziția eurodeputatei

Prezența la un eveniment în care a participat și Vladimir Putin ridică întrebări cu privire la poziționarea politică a senatoarei române, cunoscută pentru luările sale de poziție critice la adresa Uniunii Europene, NATO și SUA. În mai multe intervenții publice, Şoşoacă a afirmat că „România ar trebui să-și urmeze propriul drum” și să caute relații de colaborare cu toate statele, inclusiv cu Rusia.

Pe rețelele de socializare, reacțiile au fost împărțite: o parte dintre susținătorii săi au lăudat gestul ca pe o „inițiativă de pace”, în timp ce alții au considerat că reprezintă o formă de legitimare a regimului de la Kremlin.

Evenimentul de la Moscova a avut loc într-un moment de tensiune maximă între Rusia și blocul comunitar, după extinderea pachetului de sancțiuni europene și menținerea embargourilor energetice. În acest context, apariția Dianei Şoşoacă la gală a fost percepută ca o provocare politică, mai ales în condițiile în care oficialii europeni au evitat orice contact public cu reprezentanți ai administrației ruse.

Rămâne de văzut dacă Parlamentul European va solicita o clarificare oficială din partea eurodeputatei române privind natura vizitei sale, însă momentul este unul care reia dezbaterea despre limitele libertății politice în raport cu solidaritatea europeană.