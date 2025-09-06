Ultima ora
Noul tip de bagaj de mână permis la Ryanair: dimensiuni mai mari pentru toți pasagerii
06 sept. 2025 | 10:11
de Andrei Simion

De ce au prosoapele de baie acele dungi țesute la capete. Care e scopul lor real

UTILE
De ce au prosoapele de baie acele dungi țesute la capete. Care e scopul lor real
Sigur nu stiai ce rost au acele dungi tesute la capetele prosoapelor

Îți folosești prosopul de baie în fiecare zi, uneori chiar de mai multe ori. Îl iei după duș, dar probabil l-ai folosit și pentru a șterge o pată de pe podea sau urmele murdare lăsate de animalul de companie. Poate l-ai luat și la piscină ori la mare, pentru că, până la urmă, un prosop e tot un prosop, nu-i așa?

Pentru ce sunt acele dungi țesute la capetele prosoapelor

Prosoapele de baie sunt obiecte „bune la toate”, iar cei care le produc știu bine asta. Culorile și modelele sunt menite să atragă privirea, dar construcția lor are un rol mult mai practic. Ai observat benzile țesute de la capetele prosoapelor? Ei bine, ele nu sunt doar pentru design.

De ce au prosoapele benzi țesute la capete?
Răspunsul este simplu: pentru a le face mai rezistente. Majoritatea prosoapelor de baie sunt realizate din țesătură frotté (terry), un material cu bucle de fire menite să absoarbă apa rapid și să fie plăcut la atingere. Problema este că aceste fire se pot destrăma ușor. Benzile țesute, cu o structură mai densă, sunt introduse la capetele prosopului tocmai pentru a preveni destrămarea și pentru a întări marginile.

Vezi și:
Temperatura ideală pentru a spăla prosoapele. Aşa se dezinfectează şi nu mai miros urât
De ce au prosoapele de baie benzi țesute la ambele capete. Rolul surprinzător al acestui detaliu. Nu este doar decorativ

Este vorba despre rezistență

Astfel, prosopul rămâne moale și absorbant, dar își păstrează forma și nu se micșorează după mai multe spălări. Practic, aceste benzi îi prelungesc durata de viață, mai ales pentru prosoapele folosite frecvent.

Un exemplu simplu ar fi comparația cu elasticele de păr: așa cum acestea mențin coafura fixă și împiedică firele să se desprindă, la fel și benzile țesute mențin prosopul stabil și rezistent.

Când au apărut

Toate prosoapele au aceste benzi? Nu neapărat. Benzile țesute apar și dispar din modă de mai bine de 100 de ani. Ele au fost introduse odată cu inventarea războiului de țesut „dobby” în 1843, care permitea crearea unor modele simple, geometrice, cunoscute sub numele de „borduri dobby”.

Producătorii care se adresează hotelurilor, sălilor de sport sau altor utilizatori comerciali includ aproape întotdeauna aceste benzi, pentru că prosoapele trebuie să reziste la numeroase cicluri de spălare industrială. Totuși, le găsim și în magazinele obișnuite, fiind considerate un semn de calitate.

Prognoza meteo până pe 6 octombrie: temperaturi neobișnuite în România la început de toamnă
Recomandări
O elevă ia bacalaureatul la 9 ani și rescrie limitele precocității: „Doar am învățat”
O elevă ia bacalaureatul la 9 ani și rescrie limitele precocității: „Doar am învățat”
De ce să nu cumperi apartamente din clădiri încadrate U1, U2, U3. De ce sunt o capcană imobiliară și ai șanse mici la ipotecă
De ce să nu cumperi apartamente din clădiri încadrate U1, U2, U3. De ce sunt o capcană imobiliară și ai șanse mici la ipotecă
Cristian Popescu Piedone, anunț despre posibila candidatură la Primăria Capitalei. Fostul șef ANPC își face partid
Cristian Popescu Piedone, anunț despre posibila candidatură la Primăria Capitalei. Fostul șef ANPC își face partid
La câți metri de drum poți construi o casă. Ce spune legislația actuală
La câți metri de drum poți construi o casă. Ce spune legislația actuală
Europa pornește supercomputerul Jupiter, cât jumătate de teren de fotbal. Ce face și unde va fi folosit
Europa pornește supercomputerul Jupiter, cât jumătate de teren de fotbal. Ce face și unde va fi folosit
Incendiu de proporţii la o hală din Galaţi: uleiuri şi peleţi cuprinşi de flăcări, pompierii intervin cu mai multe echipaje
Incendiu de proporţii la o hală din Galaţi: uleiuri şi peleţi cuprinşi de flăcări, pompierii intervin cu mai multe echipaje
Donald Trump amenință UE cu o ofensivă comercială după amenda „nedreaptă” pentru Google
Donald Trump amenință UE cu o ofensivă comercială după amenda „nedreaptă” pentru Google
Cum începi școala cu oferte de nota 10 și profiți de reduceri substanțiale pentru elevi și studenți
Cum începi școala cu oferte de nota 10 și profiți de reduceri substanțiale pentru elevi și studenți
Revista presei
Adevarul
Capcana unei vacanțe în Egipt despre care agențiile nu vorbesc: „marea poate fi impracticabilă ore întregi”
Playsport.ro
FCSB i-a găsit înlocuitor lui Chiricheș! Gigi Becali a pus banii pe...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop zilnic 6 septembrie 2025. Trei zodii atrag norocul și banii ca un magnet
Playtech Știri
Horoscop săptămâna 8-14 septembrie. Zodia împinsă de la spate să îşi găsească drumul în viaţă
Playtech Știri
Persoanele născute în aceste 6 zile ale lunii, predestinate să fie bogate. Au lipici la bani toată viaţa
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...