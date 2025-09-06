De ce au prosoapele de baie acele dungi țesute la capete. Care e scopul lor real

Îți folosești prosopul de baie în fiecare zi, uneori chiar de mai multe ori. Îl iei după duș, dar probabil l-ai folosit și pentru a șterge o pată de pe podea sau urmele murdare lăsate de animalul de companie. Poate l-ai luat și la piscină ori la mare, pentru că, până la urmă, un prosop e tot un prosop, nu-i așa?

Pentru ce sunt acele dungi țesute la capetele prosoapelor

Prosoapele de baie sunt obiecte „bune la toate”, iar cei care le produc știu bine asta. Culorile și modelele sunt menite să atragă privirea, dar construcția lor are un rol mult mai practic. Ai observat benzile țesute de la capetele prosoapelor? Ei bine, ele nu sunt doar pentru design.

De ce au prosoapele benzi țesute la capete?

Răspunsul este simplu: pentru a le face mai rezistente. Majoritatea prosoapelor de baie sunt realizate din țesătură frotté (terry), un material cu bucle de fire menite să absoarbă apa rapid și să fie plăcut la atingere. Problema este că aceste fire se pot destrăma ușor. Benzile țesute, cu o structură mai densă, sunt introduse la capetele prosopului tocmai pentru a preveni destrămarea și pentru a întări marginile.

Este vorba despre rezistență

Astfel, prosopul rămâne moale și absorbant, dar își păstrează forma și nu se micșorează după mai multe spălări. Practic, aceste benzi îi prelungesc durata de viață, mai ales pentru prosoapele folosite frecvent.

Un exemplu simplu ar fi comparația cu elasticele de păr: așa cum acestea mențin coafura fixă și împiedică firele să se desprindă, la fel și benzile țesute mențin prosopul stabil și rezistent.

Când au apărut

Toate prosoapele au aceste benzi? Nu neapărat. Benzile țesute apar și dispar din modă de mai bine de 100 de ani. Ele au fost introduse odată cu inventarea războiului de țesut „dobby” în 1843, care permitea crearea unor modele simple, geometrice, cunoscute sub numele de „borduri dobby”.

Producătorii care se adresează hotelurilor, sălilor de sport sau altor utilizatori comerciali includ aproape întotdeauna aceste benzi, pentru că prosoapele trebuie să reziste la numeroase cicluri de spălare industrială. Totuși, le găsim și în magazinele obișnuite, fiind considerate un semn de calitate.