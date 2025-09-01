Ultima ora
01 sept. 2025 | 18:21
de Badea Violeta

Temperatura ideală pentru a spăla prosoapele. Aşa se dezinfectează şi nu mai miros urât
Temperatura recomandata pentru spalarea prosoapelor. Sursa foto: Profimedia

Prosoapele sunt adevărate capcane pentru bacterii, mai ales dacă rămân umede sau sunt folosite de mai multe persoane. Deși instinctul multora ar fi să folosească temperaturi ridicate, experții recomandă o abordare mai echilibrată. Alegerea temperaturii corecte, combinată cu îngrijirea adecvată, asigură prosoape curate, igienice și fără mirosuri neplăcute.

La ce temperatură ar trebui să speli prosoapele

Pentru uzul zilnic, spălarea prosoapelor la 40°C este, în general, suficientă, cu condiția să se folosească un detergent universal de calitate. Detergenții moderni sunt eficienți împotriva bacteriilor și germenilor chiar și la temperaturi moderate, ceea ce înseamnă că nu este nevoie să ridicați temperatura până la 60°C decât în situații speciale.

Cazurile care necesită o temperatură mai ridicată includ infecții, răni deschise sau contact cu fluide corporale. În aceste situații, spălarea la 60°C poate ajuta la dezinfectarea mai temeinică a prosoapelor. Totodată, este important ca prosoapele să fie lăsate să se usuce complet după fiecare utilizare și să fie înlocuite periodic pentru a menține igiena optimă.

Alte reguli pentru prosoape curate și igienice

Pe lângă temperatura apei și detergent, mai mulți factori influențează curățenia și durabilitatea prosoapelor:

  • Viteza de centrifugare: Cel puțin 1.400 rotații pe minut ajută la îndepărtarea eficientă a excesului de apă și scurtează timpul de uscare.
  • Evitarea balsamului de rufe: Formează o peliculă pe fibre, reducând absorbția prosoapelor.
  • Încărcarea corectă a mașinii: Prosoapele trebuie să se poată mișca liber în tambur, pentru o spălare uniformă.
  • Cantitatea de detergent: Prea puțin detergent nu curăță bine, iar prea mult lasă reziduuri și poate solicita inutil mașina de spălat.

Cum să previi mirosurile neplăcute ale prosoapelor

Respectarea acestor reguli simple asigură prosoape curate și igienice chiar și la 40°C, fără a afecta inutil textilele sau mediul înconjurător.

Temperatura moderată, combinată cu un detergent bun, viteza corectă de centrifugare și încărcătura potrivită, previne apariția mirosurilor neplăcute și menține prosoapele moi și absorbante pentru mai mult timp.

Astfel, rutina de spălare devine mai eficientă, iar igiena familiei este păstrată în siguranță.

