De ce ar trebui să eviți locul de la geam în avion. O însoțitoare de zbor dezvăluie riscul la care sunt expuși pasagerii

Mulți pasageri aleg scaunul de la geam pentru priveliștea spectaculoasă și intimitatea oferită în timpul zborului. Totuși, un videoclip recent pe TikTok a atras atenția asupra unui risc puțin cunoscut, care poate afecta sănătatea pielii și crește expunerea la radiații ultraviolete în timpul călătoriilor aeriene.

De ce locul de la geam s-ar putea să nu fie cea mai bună alegere

Locul de la geam oferă avantaje evidente: sprijin pentru cap, libertate de mișcare redusă doar de spațiu și priveliști impresionante. Însă o însoțitoare de bord a atras atenția că doar 60 de minute petrecute pe acest scaun pot genera expunerea la UVA echivalentă cu 20 de minute la solar.

Aceasta subliniază că echipajul și piloții sunt de două ori mai expuși riscului de cancer de piele. Chiar și soarele din timpul zilei poate face partea feței orientată spre geam mai caldă, indicând o radiație mai intensă.

Specialista Kirsty Stoddart, fondatoarea KSA Medical, explică că razele UVA, care pătrund adânc în piele și provoacă pigmentare sau îmbătrânire, nu sunt filtrate complet de geamurile avionului.

În schimb, razele UVB, responsabile de arsurile solare, sunt în mare parte blocate. Studiile arată că piloții și pasagerii frecvent expuși au un risc crescut de melanom, în special pe partea stângă a feței și a corpului.

Cum să reduci expunerea la radiații

Pentru a preveni leziunile pielii, Kirsty Stoddart recomandă aplicarea unei creme cu SPF cu spectru larg înainte de zbor și reaplicarea la intervale regulate în timpul călătoriilor lungi.

Cremele cu antioxidanți și factor de protecție colorat oferă protecție suplimentară împotriva luminii vizibile și a stresului oxidativ. Închiderea jaluzelelor poate fi utilă, cu acordul pasagerului din scaunul vecin, pentru a limita expunerea directă.

Alte sfaturi pentru călătorii frecvenți

Hidratarea pielii este esențială, fie prin seruri cu acid hialuronic, creme de protecție sau spray-uri faciale. Kirsty Stoddart recomandă evitarea machiajului sau a produselor cu retinoizi și acizi puternici în timpul zborurilor, pentru a preveni uscarea pielii.

Consumul de omega-3 ajută la hidratarea internă și reducerea inflamației, iar balsamul de buze cu SPF nu trebuie neglijat, deoarece buzele sunt extrem de sensibile la radiațiile UV.

Astfel, deși scaunul de la geam poate părea atrăgător, este esențial să fim conștienți de expunerea la radiațiile UVA și să luăm măsuri pentru a ne proteja pielea și sănătatea în timpul călătoriilor.