De astăzi, 7 septembrie, reguli noi pe șosele și sancțiuni pentru depășirea vitezei medii pentru șoferi, inclusiv români, în Bulgaria

De astăzi, Bulgaria activează un sistem extins de control al vitezei medii pe segmente lungi de drum – de la autostrăzi la porțiuni de drumuri naționale atent monitorizate. Schimbarea vizează reducerea vitezei excesive și a accidentelor, cu efect direct asupra tuturor celor care tranzitează țara, inclusiv asupra șoferilor români care merg spre Grecia sau Turcia ori revin din vacanță. Amenzile sunt emise automat pe baza timpului de parcurgere între două puncte fixe și sunt comunicate electronic proprietarului vehiculului.

Înainte de intrarea în vigoare, autoritățile au arătat cazuri-limită care justifică măsura: pe Centura Nordică a Sofiei au fost înregistrate viteze medii de peste 200 km/h, valori imposibil de surprins constant doar cu radarele clasice „în punct”. Noul sistem promite acoperire mai largă, continuitate în supraveghere și descurajarea „accelerărilor între camere”.

Cum funcționează măsurarea vitezei medii

Mecanismul este simplu și greu de păcălit: la intrarea pe un tronson monitorizat, camerele fixe înregistrează numărul de înmatriculare și ora exactă; la ieșire, un alt punct fixează ora de sosire. Diferența dintre cele două momente, raportată la distanța dintre puncte, generează „viteza medie”. Dacă această valoare depășește limita legală medie a sectorului, sistemul emite automat amenda, fără a fi nevoie de oprirea vehiculului în trafic.

Important: nu contează dacă, pe scurt timp, ați respectat limita în fața unei camere și ați accelerat între puncte — calculul mediei „vede” întregul parcurs. Semnalizarea zonelor monitorizate va fi prezentă la începutul tronsoanelor, însă șoferii trebuie să știe că și porțiunile aparent „libere” dintre intrare și ieșire sunt, de fapt, parte din control, notează Digi24.

Ce riscă șoferii români și cum ajung amenzile

Pentru șoferii români care tranzitează Bulgaria, regula e aceeași ca pentru localnici. Amenzile se trimit electronic proprietarului mașinii, folosind bazele de date și mecanismele de cooperare transfrontalieră. În cazul autoturismelor de flotă sau închiriate, documentele ajung de regulă la compania de leasing sau la firma de rent-a-car, care poate repercuta costurile către utilizator, conform contractului.

Practic, „scuza” că nu ați văzut o mașină de poliție sau un pistol radar nu mai funcționează. Sistemul automat acoperă sectorul cap-coadă. Dacă aveți drumuri dese în Bulgaria, e prudent să vă actualizați limitele de viteză pe fiecare tip de drum și să luați în calcul timpi reali de deplasare, nu „presupuneri optimiste” bazate pe experiențe vechi.

Unde se aplică și cum se extinde rețeaua

Autoritățile bulgare au anunțat extinderea treptată a sistemului, cu obiectivul de a acoperi până la sfârșitul anului aproximativ 1.200 km de autostrăzi și drumuri de primă clasă. Prioritare sunt porțiunile cu istoric de accidente, dar și centurile ocolitoare ale marilor orașe, unde diferențele de viteză dintre benzi și fluxurile de trafic creează frecvent situații periculoase.

Pentru șoferi, această hartă în expansiune înseamnă că „ferestrele” dintre camerele clasice se închid treptat. Pe măsură ce apar noi segmente monitorizate, traseele populare de tranzit — inclusiv coridoarele folosite de români spre litoralul grecesc — vor avea tot mai puține zone unde media ridicată de viteză să nu fie penalizată.

Sfaturi practice ca să nu plătiți scump „media”

Planificați-vă timpi reali: dacă GPS-ul indică 120 km în 1h15, înseamnă o medie de 96 km/h — orice încercare de a „recupera” minute prin accelerații scurte poate împinge media peste limită. Țineți cont de limitele locale (de pildă, 140 km/h pe autostradă, mai puțin pe tronsoane cu lucrări sau restricții temporare). Pauzele scurte într-o parcare din sectorul monitorizat pot coborî media, dar manevra nu trebuie transformată într-un joc de „șah cu camerele”: cel mai sigur și mai simplu este să rulați constant, sub limită.

Verificați starea rovinietei/taxei de drum (sistemul de taxare e integrat cu cel de monitorizare) și păstrați documentele mașinii la îndemână. În cazul unui vehicul închiriat, întrebați dinainte cum sunt gestionate amenzile automate și ce comisioane percepe compania.

Concluzie: mai multă siguranță, mai puține „excepții”

Controlul vitezei medii schimbă psihologia condusului: nu mai contează doar momentul în care treceți pe lângă o cameră, ci cum ați condus întreaga porțiune. Pentru traficul de tranzit spre sud, șoferii români vor simți repede diferența — nu doar în portofel, ci și în ritmul mai calm al deplasării. Mesajul autorităților bulgare este limpede: viteză constantă, sub limită, pe tot sectorul. Cine mizează pe „golurile” dintre radare va descoperi că acestea s-au închis.

Nota redacției Playtech – Acest material are caracter informativ, nu substituie consultanța juridică. Pentru situații concrete, recomandăm consultarea unui avocat sau consilier juridic specializat în drept.