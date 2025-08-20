Capcana pentru turiștii români în Bulgaria. Mulți și-au găsit roțile blocate la mașini, chiar dacă au parcat regulamentar: „Oamenii sunt puși pe ars turiști”

Ultima ora
Tot mai mulți români care aleg litoralul bulgăresc se plâng de situații neplăcute legate de parcările din stațiuni. La Sunny Beach, mai mulți turiști și-au găsit roțile mașinilor blocate, deși susțin că au parcat regulamentar. În lipsa unor informații clare despre plata parcării și cu sisteme greu accesibile străinilor, vizitatorii ajung să scoată bani în plus, iar unii acuză că sunt ”vânați” de autoritățile locale.

Roți blocate în câteva minute

Un român a povestit pe grupul de Facebook ”Forum Bulgaria” experiența neplăcută trăită la Sunny Beach:

”Aveți grijă la parcările cu albastru din Sunny Beach. Mi-au blocat roata în 10 minute de la parcare. Am ajuns la hotel, am parcat mașina în fața hotelului, am fost la recepție să întreb unde o pot parca și mi-au blocat roțile.

Înainte de asta m-am interesat pe Google cum pot plăti parcarea. Surpriză: nu poți plăti parcarea în nicio aplicație, pentru că îți trebuie număr de telefon de Bulgaria.

I-am întrebat și pe cei care mi-au blocat roțile cum pot plăti. Surpriză: nu știau nici ei cum pot face plata cu cardul. Nici măcar la ei nu am putut plăti amenda cu cardul, a trebuit să scot bani. Oamenii sunt puși pe ars turiști.”

Postarea a stârnit numeroase reacții din partea altor turiști, care și-au împărtășit experiențele.

Opinii împărțite între români

Unii internauți au susținut că situația este una obișnuită și că turiștii ar trebui să fie mai atenți la regulile locale:

”Salut, Alexandru! Oamenii își fac treaba. Punct. Îți garantez că dacă erau două mașini, una de Bulgaria și una de România, care nu au plătit parcarea, vă ardeau pe amândoi.

Cred că au procent la cantitate și poliția bulgară face la fel. Eu am plătit amendă la Veliko, 20 leva (mai greu a fost să identific cum plătesc), cu alți câțiva bulgari care făceau aceeași greșeală. Punct. Nu mai visați că vor să ardă turiștii. Oamenii își fac datoria.

Eu niciodată nu părăsesc mașina până nu îmi rezolv cu parcarea într-o țară străină. Eu la Sofia am fost ajutat de un bulgar care a plătit pentru mine parcarea prin SMS. Așa este peste tot în lume. Atenție pe viitor! Vacanță frumoasă, drumuri bune!”

Altcineva a fost și mai direct: ”Greșit. Turiștii sunt puși pe parcat oriunde, ca și cum ar fi suverani. Învățați regulile zonale, că vă stricați vacanțele singuri.”

Există și soluții, dar puțini le cunosc

În același timp, alți români au explicat că parcările pot fi plătite și prin aplicații, însă informațiile sunt greu de găsit:

”Noi am plătit parcarea albastră, duminică pe 17 august, în Sunny Beach, cu aplicația Urbo City. Nu cere număr de Bulgaria și nici nu ne-au blocat mașina. Pe panou este un cod QR care te duce la această aplicație.”

Pe de altă parte, un alt utilizator a rezumat experiența în câteva cuvinte dure: ”O mizerie de țară. Sunt de o nesimțire inimaginabilă.” În concluzie, deși Bulgaria rămâne o destinație preferată pentru vacanțele românilor, capcanele din sistemul de parcare pot transforma concediul într-un coșmar. Informați-vă înainte de a pleca și evitați neplăcerile!

