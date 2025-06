David Popovici, primele declaraţii după ce s-a întors în România. A cucerit trei medalii și a stabilit un nou record european: „Sunt recunoscător”

Duminică, David Popovici a revenit în țară după participarea la Campionatul European de înot U23 desfășurat la Samorin. Sportivul român a obținut două medalii de aur, la probele de 100 m și 200 m liber, precum și una de bronz la 50 m liber. Performanța sa a fost încununată de stabilirea unui nou record european în probă de 100 m liber.

„Chiar dacă încerc întotdeauna să nu îmi propun timpi exacţi şi neapărat aşteptări, pot spune că mi-am întrecut aşteptările. Mi-am doborât propriul record aşa că n-am deranjat pe nimeni momentan. Însă, îmi doresc să deranjez pe cât mai mulţi. Având în vedere că de-a lungul timpului am reuşit, din fericire, şi sunt recunoscător că am reuşit să îmi îndeplinesc tot ceea ce mi-am dorit cu titlurile mele pe care mi le-am propus de campion olimpic şi aşa mai departe, acum cred că pot să privesc şi mai departe şi să încerc să fiu din nou cel mai bun din istorie. Şi e foarte plăcut să am cu cine să mă întrec, şi anume cu Pan (Zhanle)”, a declarat Popovici.