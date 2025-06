Câţi bani a luat David Popovici pentru cele trei medalii câștigate la Europenele U23? Suma nu este una atât de mare precum ai crede

David Popovici continuă să uimească lumea natației, reușind un parcurs excepțional la Campionatele Europene de Natație Under 23, desfășurate recent în Slovacia. Cu un total de trei medalii – două de aur și una de bronz – sportivul român legitimat la CS Dinamo București și-a confirmat statutul de lider incontestabil în bazinul european.

În proba „regină”, cea de 100 de metri liber, Popovici a făcut o cursă memorabilă, stabilind un nou record european. Performanța sa nu s-a oprit aici: pe a doua lungime de bazin, românul a reușit un timp de 23,98 secunde, doborând astfel recordul mondial de 24,12 secunde deținut de chinezul Pan Zhanle.

„Ne-am dat seama imediat după, când îmi luau un pic de sânge pentru niște analize, când se uita antrenorul meu pe split-urile 50-urilor, că am înotat în sfârșit pe a doua lungime de bazin sub 24. Adică sunt primul om care a înotat sub 23 pe prima lungime și sub 24 pe a doua, ceea ce pentru noi înseamnă și mai mult decât timpul de 46,71”, a explicat David Popovici.