Paul Negulescu a primit ”Nobelul american” pentru medicină. Cercetătorul a creat un tratament revoluționar pentru o afecțiune mortală
15 sept. 2025 | 08:59
de Vieriu Ionut

David Popovici a avut o singură rugăminte de ziua lui pentru toți românii. Ce a cerut campionul

David Popovici a avut o singură rugăminte de ziua lui pentru toți românii. Ce a cerut campionul
David Popovici și Laur Sursă foto: David Popovici/Facebook

Un campion adevărat nu strălucește doar prin medaliile obținute, ci și prin gesturile care inspiră și dau speranță. Ziua de naștere a lui David Popovici nu a fost despre el, ci despre copii care merită sprijin și încredere. Printr-un mesaj emoționant, înotătorul le-a arătat românilor că succesul se măsoară și prin modul în care reușim să fim alături de cei aflați în nevoie.

Povestea lui Laur, exemplu de curaj și perseverență

În centrul mesajului transmis de Popovici se află Laur, un copil care și-a găsit drumul prin sport.

„Toată lumea mă întreabă cum arată drumul unui campion. Astăzi vreau să vă arăt drumul lui Laur”, a scris sportivul.

Laur a intrat în grija unei asistente maternale încă de la vârsta de șase ani. Cu sprijinul ei, a descoperit sentimentul de siguranță și pasiunea pentru karate. De atunci, perseverența lui l-a dus pe podiumurile competițiilor naționale SKDUN, cucerind trofee și medalii care au confirmat talentul său.

În 2024, organizația Hope and Homes for Children România i-a oferit șansa de a participa la prima competiție internațională, desfășurată în Ungaria. Rezultatul a fost impresionant: aurul la proba de kata individual. Anul acesta, Laur a obținut deja locul întâi la Campionatul European din Italia, iar acum se pregătește intens pentru Mondialele din Polonia, cu patru antrenamente săptămânale.

Cum sprijină Hope and Homes for Children copiii talentați

Povestea lui Laur nu este unică. Alături de alți 34 de copii excepționali, el face parte din programul Bursele DAR, prin care Hope and Homes for Children investește în dezvoltarea personală a celor aflați în dificultate.

Taberele organizate anual le oferă acestor copii instrumentele necesare pentru a-și descoperi potențialul și a-și cultiva pasiunea, indiferent de obstacolele vieții. Fie că vorbim de echipamente sportive, instrumente muzicale, costume de scenă sau cursuri speciale, programul le oferă resursele prin care să-și construiască un viitor mai bun.

Dorința lui David Popovici de ziua lui

În locul unui cadou personal, campionul român a făcut o rugăminte simplă și emoționantă.

„De ziua mea, cadoul cel mai frumos reprezintă împlinirea nevoilor lor: echipamente, competiții importante, costume de scenă, instrumente muzicale, cursuri de canto, hrană bună. Și mai presus de toate, încredere că nu sunt singuri pe lumea asta”, a transmis campionul.

Mesajul lui David Popovici  s-a încheiat cu o întrebare menită să mobilizeze: „Cât de mulți ne strângem pentru ei?”.

