29 aug. 2025 | 12:27
de Badea Violeta

David Popovici își petrece vacanța în România. Campionul i-a uimit pe angajații unui restaurant din Sibiu - ce a făcut imediat după ce a terminat de mâncat
David Popovici a ales Romania pentru vacanta sa. Sursa foto: Facebook

David Popovici, multiplu campion mondial la natație, a ales să își petreacă câteva zile de relaxare în România, după performanțele remarcabile de la Campionatele Mondiale de la Singapore. Sportivul în vârstă de 20 de ani a scris istorie, câștigând medalii de aur la 100 și 200 de metri liber și devenind primul om din lume care a reușit de două ori dubla 100 m – 200 m liber la Campionatele Mondiale, după recordul obținut în 2022, la Budapesta.

David Popovici, comportament ireproșabil la restaurant

Recent, David Popovici a fost observat într-un restaurant din centrul istoric al Sibiului, în timp ce lua masa alături de un prieten. Cei care l-au văzut spun că a dat dovadă de multă modestie și bun simț, având un comportament ireproșabil pe tot parcursul șederii.

Angajații localului i-au respectat intimitatea și au făcut abstracție de faptul că este unul dintre cei mai cunoscuți sportivi din lume. David Popovici a comandat ciorbă de fasole cu ceapă și pui umplut, iar la final a fost abordat de angajați pentru fotografii, pe care le-a acceptat cu zâmbetul pe buze.

Patronul restaurantului a transmis ulterior pe rețelele sociale: ”Ne bucurăm că am avut pe terasă un campion care inspiră. Mulțumim pentru vizită, David!”.

”E super, super cu mult bun simț”

Prezența campionului la Sibiu nu a trecut neobservată printre locuitori.

”A stat la o masă spre turn și după ce a luat cina a fost amabil cu toată lumea și a făcut fotografii. Dar e super, super cu mult bun simț”, a declarat un sibian, conform Turnul Sfatului.

David Popovici continuă astfel să fie un exemplu de modestie și profesionalism, demonstrând că valorile sportive nu se opresc la bazin.

Performanțe care au intrat în istorie

La Campionatele Mondiale de la Singapore, David Popovici a doborât recordul competiției, stabilit anterior de Zhanle Pan (46.80), și recordul european (46.71), pe care îl stabilise el însuși luna trecută.

Prin dubla 100/200 m liber, a intrat în clubul select al înotătorilor cu victorii duble în „proba regină”, alături de Matt Biondi, Alexander Popov, Filippo Magnini, James Magnussen și Caeleb Dressel.

În aceste momente, sportivul se bucură de o vacanță binemeritată în România, inspirând nu doar prin performanțele sportive, ci și prin gesturile sale simple și naturale, care au atras admirația angajaților și a locuitorilor Sibiului.

