David Beckham, extrem de emoționat la înnobilarea de către Regele Charles. Costumul purtat la Castelul Windsor a fost creat de soția sa, Victoria

David Beckham, unul dintre cei mai apreciați fotbaliști ai tuturor timpurilor, a trăit marți unul dintre cele mai emoționante momente din viața sa. Fostul căpitan al naționalei Angliei, în vârstă de 50 de ani, a fost înobilat de Regele Charles al III-lea, în cadrul unei ceremonii desfășurate la Castelul Windsor, ca recunoaștere a contribuției sale excepționale la sport și la activitățile caritabile.

David Beckham, moment emoționant

Vizibil emoționat, David Beckham a zâmbit larg în fața suveranului britanic, îngenuncheând în semn de respect în timp ce primea titlul onorific. Potrivit presei britanice, Regele Charles și fostul fotbalist au avut o scurtă, dar cordială discuție, marcată de zâmbete și glume, moment care a destins atmosfera solemnă a ceremoniei.

Pentru acest eveniment unic, Beckham a ales să poarte un costum elegant creat de soția sa, Victoria Beckham, designer de modă de renume mondial și fostă componentă a trupei Spice Girls. Ținuta, realizată special pentru ocazie, a atras privirile tuturor și a subliniat rafinamentul fostului sportiv, cunoscut pentru gustul său impecabil în materie de stil.

La ieșirea din Castelul Windsor, Beckham a declarat că a fost copleșit de emoție când a aflat că va fi înnobilat.

„Este un moment foarte important pentru familia noastră și atât de special. Am plâns când am aflat. Este o onoare uriașă”, a spus el, glumind că nu l-ar deranja dacă cei patru copii ai săi i-ar spune „Sir tata”.

Fostul fotbalist a adăugat că se simte profund recunoscător pentru drumul său de viață:

„Am crescut într-un mediu modest, în East End-ul Londrei, visând să devin fotbalist. Să fiu astăzi aici, la Castelul Windsor, alături de cea mai respectată monarhie din lume, este ceva ce depășește orice vis. Nu se poate mai bine de atât.”

Cariera lui David Beckham

Cariera lui David Beckham este una impresionantă. A debutat pentru Manchester United în 1995, cucerind șase titluri de campion al Angliei, două Cupe FA și o Ligă a Campionilor. Ulterior, a evoluat la Real Madrid, LA Galaxy, AC Milan și Paris Saint-Germain, retrăgându-se din activitate în 2013, după o carieră internațională remarcabilă, cu 115 selecții pentru echipa Angliei.

Cunoscut pentru loviturile sale libere perfecte și pasele precise, Beckham a devenit un adevărat simbol global, transformându-se într-o marcă în sine. De-a lungul anilor, a colaborat cu branduri prestigioase precum Adidas, Armani și Pepsi, iar din 2005 este ambasador al bunăvoinței pentru UNICEF.

Potrivit Sunday Times Rich List 2025, David și Victoria Beckham au o avere estimată la 500 de milioane de lire sterline, confirmând nu doar succesul lor profesional, ci și influența imensă pe care o au în lumea sportului, modei și filantropiei.

Ceremonia de la Windsor a fost, fără îndoială, momentul culminant al unei vieți dedicate performanței și eleganței, transformându-l pe David Beckham, din idol sportiv, în cavaler al Regatului Unit.