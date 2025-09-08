Ultima ora
Accidentul de funicular de la Lisabona: Primul raport indică ruperea unui cablu. Totul s-a întâmplat în mai puțin de 50 de secunde
08 sept. 2025 | 12:15
de Ozana Mazilu

Avertismentul DNSC despre atacurile cibernetice care nu sunt întotdeauna vizibile

TEHNOLOGIE
Ce recomandă DNSC pentru protecția datelor

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) atrage atenția asupra unui mit periculos care circulă frecvent: ideea că atacurile cibernetice sunt întotdeauna vizibile. Realitatea este mult mai complexă. Cele mai avansate tipuri de amenințări informatice, cunoscute sub numele de APT (Advanced Persistent Threats), pot rămâne nedetectate luni de zile într-o rețea compromisă, timp în care atacatorii colectează date sensibile sau pregătesc accesul la infrastructuri critice.

Această constatare subliniază nevoia unei abordări proactive în securitatea digitală, bazată pe monitorizare continuă și instruirea utilizatorilor.

Atacurile silențioase, un pericol real și greu de depistat

În lumea digitală actuală, nu toate atacurile se manifestă prin mesaje alarmante pe ecran sau prin funcționarea defectuoasă a dispozitivelor. Dimpotrivă, o mare parte dintre ele sunt gândite să rămână invizibile. Amenințările de tip APT sunt coordonate de grupuri specializate, care pătrund discret în rețele și evită să lase urme evidente.

Scopul lor nu este să blocheze imediat activitatea unei companii sau a unei instituții, ci să adune informații strategice, să creeze breșe de securitate și să se infiltreze cât mai adânc în infrastructura vizată. În tot acest timp, organizația atacată poate funcționa aparent normal, fără să își dea seama că datele îi sunt compromise treptat.

Un astfel de scenariu arată că așteptarea unor „semne clare” nu este suficientă pentru a detecta un atac cibernetic. Lipsa vizibilității face ca aceste amenințări să fie cu atât mai periculoase și să necesite o strategie de apărare mult mai sofisticată.

Cum te poți proteja împotriva atacurilor invizibile

DNSC recomandă un set de măsuri clare și eficiente pentru reducerea riscurilor asociate cu atacurile cibernetice silențioase. În primul rând, monitorizarea permanentă a rețelelor și sistemelor este esențială. Instrumentele de detecție și analiza traficului pot semnala comportamente anormale, chiar dacă acestea nu sunt evidente pentru utilizatorii obișnuiți.

La fel de importantă este implementarea unor politici stricte de acces și autentificare. Utilizarea autentificării multifactor și limitarea accesului la resurse sensibile doar pentru persoanele autorizate reduc șansele ca un atacator să exploateze conturi compromise.

De asemenea, actualizarea regulată a aplicațiilor și a sistemelor de operare reprezintă o barieră crucială împotriva exploatării vulnerabilităților cunoscute. Fiecare actualizare aduce corecții de securitate care blochează posibilele puncte de intrare.

În plus, auditul de securitate și analiza periodică a vulnerabilităților ajută la identificarea punctelor slabe din infrastructură înainte ca atacatorii să le descopere. Această abordare preventivă este mult mai eficientă decât reacția în urma unui incident.

Nu în ultimul rând, instruirea angajaților rămâne un factor-cheie. Un personal informat poate recunoaște semne subtile ale unui atac, precum e-mailuri suspecte, schimbări neobișnuite în accesul la fișiere sau cereri neașteptate de autentificare.

De ce contează o abordare proactivă

Concluzia transmisă de DNSC este clară: doar o abordare proactivă, bazată pe monitorizare continuă și pe conștientizarea riscurilor, poate asigura o protecție reală și durabilă în fața amenințărilor informatice.

Într-o eră în care atacurile cibernetice sunt tot mai sofisticate și mai greu de detectat, securitatea nu mai poate fi tratată ca o simplă formalitate. Companiile, instituțiile și utilizatorii individuali trebuie să adopte un comportament constant de vigilență.

Protecția datelor și a infrastructurilor critice nu depinde doar de tehnologie, ci și de educația utilizatorilor și de capacitatea organizațiilor de a anticipa posibilele breșe. În acest sens, mesajul DNSC este un apel la responsabilitate: nu aștepta semne vizibile pentru a reacționa, ci construiește din timp un sistem de apărare robust.

Atacurile cibernetice invizibile reprezintă una dintre cele mai mari provocări ale prezentului digital. Ele nu pot fi prevenite prin măsuri superficiale, ci printr-o strategie complexă, care să includă monitorizare, actualizări, controale stricte de acces și instruirea continuă a utilizatorilor. Doar astfel pot fi limitate efectele unor amenințări care altfel ar putea trece neobservate luni de zile, cu consecințe devastatoare pentru securitatea datelor și a organizațiilor.

