13 sept. 2025 | 15:39
de Dumitrache Diana

Doliu în muzica lăutărească. Mădălin Voicu, prieten apropiat al regretatului artist: „O mare pierdere pentru cultură”

Doliu în muzica lăutărească. Mădălin Voicu, prieten apropiat al regretatului artist:
Mădălin Voicu, prieten apropiat al regretatului artist (Foto: Facebook)

Muzica lăutărească din România este în doliu după dispariția unuia dintre cei mai apreciați instrumentiști ai săi. Mădălin Voicu, prieten apropiat al regretatului artist, a subliniat imensa pierdere pentru acest gen muzical. Şi Minodora şi-a arătat regretul faţă de dispariţia artistului.

Este doliu în muzica lăutărească din România

Mieluță Bibescu a murit la vârsta de 67 de ani, vestea tristă fiind anunțată de ginerele său, George Miu.

„A încetat din viață socrul meu Mieluță Bibescu, va fi depus la capela Cimitirului Reînvierea!”, a transmis George Miu, la rândul său un instrumentist cunoscut.

Născut la București, pe 22 iulie 1958, Mieluță Bibescu a urmat Liceul de Muzică „Dinu Lipatti”, continuându-și studiile la Conservatorul din Capitală, la secția clarinet. De-a lungul carierei, a reușit să creeze un stil aparte, îmbinând sonoritatea muzicii lăutărești tradiționale cu influențe de jazz. A fost recunoscut atât pentru măiestria sa la clarinet, cât și pentru talentul de a cânta la saxofon.

Mieluță Bibescu a murit la vârsta de 67 de ani,

Mieluță Bibescu a murit la vârsta de 67 de ani,

Reacții și mesaje de condoleanțe

Vestea morții sale a provocat un val de reacții emoționante în rândul artiștilor și prietenilor apropiați.

Cântăreața Minodora a scris pe Instagram:

“Îmi pare foarte rău … o veste tristă! Dumnezeu să te odihnească maestre și prieten bun! Trist…prea devreme!”

În comentarii, actrița Paula Chirilă a adăugat: „Dumnezeu să-l odihnească!”

Mădălin Voicu, prieten apropiat al regretatului artist, a subliniat imensa pierdere pentru muzica lăutărească:

„Mieluță era maestrul clarinetului. Este o mare pierdere pentru muzica lăutărească, pentru cultură în general. Mielle nu era un simplu lăutar, era muzician profesionist, absolvent de Conservator, cu un stil propriu de interpretare.”

Tot el a dezvăluit și circumstanțele tragice ale decesului:

„Era acasă, și dintr-o dată i s-a făcut rău. A făcut infarct. A murit repede, până să vină ambulanța. Nu știa nimeni că are probleme cu inima.”

