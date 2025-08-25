Dan Negru, secretele din spatele audiențelor: „La capăt de drum cariera nu-ți aduce nimic, rămâne familia”. De ce se întoarce an de an pe litoralul românesc. EXCLUSIV

Dan Negru este unul dintre cei mai apreciați oameni de televiziune din România. Ani la rând a fost „Regele Revelioanelor” la Antena 1, iar în 2022 i-a surprins pe telespectatori când a făcut pasul către Kanal D. Aici, a demonstrat din nou că este un lider de audiență și că smart entertainmentul poate cuceri publicul. Într-un interviu exclusiv pentru Playtech, prezentatorul a povestit cu mândrie cum a reușit performanța de a apărea simultan pe ecranele din România și Moldova și a dezvăluit meseria la care visa în copilărie.

Ce voia să devină Dan Negru înainte să cucerească televiziunea

Reporter Playtech: În promo-urile realizate pentru noul sezon al emisiunii „Jocul cuvintelor”, ai intrat în rolul unui mecanic auto, al unui doctor și al unui lucrător fast-food. Publicul te cunoaște drept „Regele audiențelor”, dar dacă televiziunea nu ar fi existat, ce altă profesie ai fi ales și de ce?

Dan Negru: Mi-a plăcut să “încerc” mai multe meserii la filmările pentru promo-urile de emisiune. Eu am avut șansa unei singure profesii, cartea mea de muncă e din 1991 la Radio Televiziunea Română, așa se numea pe atunci, și eram angajat în Timișoara. Dar de când eram mic îmi plăceau călătoriile și îi invidiam pe șoferii de TIR care vedeau lumea.

Reporter Playtech: Abia așteptăm și un nou sezon din „The Floor România”! Cum este să prezinți mai multe proiecte simultan? Urmărești audiențele? Și cum te simți când concurezi, într-un fel, cu tine însuți?

Dan Negru: Am prezentat câțiva ani de zile, două emisiuni în România și două în Moldova. Aveam la aceeași oră și în aceeași zi emisiune difuzată în ambele țări, ambele lider de audiență. Mă mândresc cu performanța aia, am avut șansa să fiu singurul prezentator TV din istorie cu show-ul TV difuzat simultan în toată „România mare”.

De la ecranele TV la postările virale: cum s-a adaptat Dan Negru

Reporter Playtech: Ești foarte activ pe social media. Cum ți-ai adaptat stilul pentru aceste platforme?

Dan Negru: Mă onorează impactul din social media și milioanele de vizualizări. E mult mai ușor să fii viral în social media decât să fii lider de audiență în TV. Știu cum e să fii în ambele părți. Succesului din TV îi datorez impactul de acum în social media, pentru că televiziunea m-a învățat să fac conținut.

Reporter Playtech: În viitorul apropiat, ce proiecte noi ți-ai dori să inițiezi? Te gândești la formate total diferite față de quiz-show-uri?

Dan Negru: Îmi place poziționarea în zona aceasta a concursurilor quiz, ce facem noi la Kanal D este smart entertainment. România e țara cu cele mai puține quiz-uri din Europa; genul acesta de emisiune îți pune mintea la încercare și oamenii care gândesc sunt liberi. Mă bucur că am reușit în anii ăștia să arătăm că și astfel de show-uri pot fi lider de audiență.

Nu a pus niciodată familia pe locul 2: „Cariera nu-ți aduce nimic”

Reporter Playtech: Cum reușești să găsești echilibrul între viața profesională și cea personală? Ai vreun tabiet aparte alături de soție și copii în zilele libere?

Dan Negru: Nu e echilibru, nu am pus niciodată cariera înaintea familiei. La capăt de drum, cariera nu-ți aduce nimic, rămâne doar familia. Cariera ți-e uitată într-o zi. Deci nu am pus niciodată echilibru între ai mei și cariera mea. Dacă puneam echilibru, le pierdeam pe amândouă.

Reporter Playtech: Recent ați fost în vacanță pe litoralul românesc, pe care mulți îl evită. De ce alegi, totuși, să-ți petreci concediile în România?

Dan Negru: Datorită amintirilor. Am văzut multe locuri de pe planetă, am văzut toate oceanele lumii și multe mări, dar Marea Neagră are cele mai frumoase amintiri, cu mama, tata ai mei, copilăria. Amintirile mă întorc mereu la Marea Neagră.

Sfatul prețios pe care Dan Negru l-a oferit copiilor săi

Reporter Playtech: Există un sfat pe care l-ai primit și pe care l-ai dat mai departe copiilor tăi?

Dan Negru: Să fie buni. Nu vreau să fie oameni mari, ci oameni buni. Bunătatea n-o să fie niciodată îngenuncheată și vor reuși în viață, oriunde ar fi.

Reporter Playtech: Care este cartea ta preferată din literatura română și de ce crezi că noi, românii, ar trebui să o citim?

Dan Negru: Preferința în cărți mi-o schimb de la o vârstă la alta. Nu am un top pentru că totul diferă în funcție de ani, de experiențe. Dacă citești, vezi lumea cu mintea ta. Dacă n-o faci, vezi lumea cu mintea altora. De asta e bun cititul.

Mesajul pentru tinerii care îl văd drept un exemplu: „Stați lângă oamenii care au inima plină de iubire”

Reporter Playtech: Imaginează-ți că ar exista un quiz-show despre propria ta viață. Ce întrebare „capcană” crezi că ar pune un concurent de pe acest platou despre tine?

Dan Negru: Cum a fost, succes sau eșec? Asta e întrebarea care aș vrea să mi se pună.

Reporter Playtech: Ai un mesaj pentru tinerii din România care te văd drept model sau exemplu de urmat?

Dan Negru: Stați lângă oamenii care au inima plină de iubire mai mult decât lângă cei care au mintea plină de inteligență.