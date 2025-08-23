Ultima ora
Trump face un pas în spate din negocierile pentru pacea dintre Rusia și Ucraina și așteaptă întâlnirea directă dintre Putin și Zelenski, susțin surse citate de The Guardian
23 aug. 2025 | 12:21
de Diana Dumitrache

Dan Negru, despre revenirea Festivalului „Mamaia”. Prezentatorul este dezamăgit de ce a văzut: „Spectacol local pentru turiști”

ENTERTAINMENT
Dan Negru, despre revenirea Festivalului
Dan Negru, despre Festivalul Mamaia 2025 (Sursa foto: colaj Playtech)

Festivalul Național de Muzică Ușoară „Mamaia” a revenit pe litoral cu o nouă ediție, organizată între 22 și 24 august 2025, în Piațeta Perla din Mamaia. Evenimentul, considerat în trecut unul dintre cele mai importante momente muzicale din România, își propune să readucă în prim-plan muzica ușoară și să promoveze atât artiști consacrați, cât și talente noi.

Festivalul „Mamaia”, transmis la TVR

Timp de trei seri, muzica românească răsună pe malul mării, iar publicul poate urmări competiția și recitalurile prin intermediul TVR 2 și online pe platforma TVR+. De asemenea, românii din străinătate au acces la eveniment prin TVR Moldova și TVRi. Festivalul păstrează structura consacrată, cu două secțiuni competiționale – Creație și Interpretare – și include recitaluri ale unor artiști consacrați. Prezentatori sunt Anca Țurcașiu și Aurelian Temișan, nume strâns legate de istoria festivalului.

Anca Țurcașiu:” Vom fi împreună trei seri, aici, în direct, pe TVR 2. Deschideți televizoarele, nu ratați întâlnirea cu cel mai mare festival de muzică ușoară!”

Aurelian Temișan: „Dacă puteți, vă așteptăm în Piațeta Perla și mâine, și duminică!”.

Postarea lui Dan Negru despre ediţia de anul acesta a celebrului Festival Mamaia

Postarea lui Dan Negru despre ediţia de anul acesta a celebrului Festival Mamaia

Dan Negru, mesaj dur pe Facebook

Deși revenirea festivalului a fost privită ca o ocazie de reînviere a unei tradiții, prezentatorul Dan Negru și-a exprimat dezamăgirea față de modul în care a fost relansat evenimentul. Într-o postare pe Facebook, acesta a comparat Festivalul Mamaia de altădată cu marile evenimente actuale, precum Untold sau Beach, Please, și a atras atenția asupra lipsei de impact din prezent:

Vezi și:
Acuzația care i se aduce lui Dan Negru, după ce a postat o fotografie alături de copiii săi. A stârnit multe controverse: „Sunt zeci de conflicte armate în lume”
Stânca celebră care apare la televizor zilele acestea, dar despre care puţini amintesc. Dan Negru: ”Piatra Teiului, un monument al naturii care merită apărat în zilele astea”

„M-am uitat aseară: muzică bună, artiști valoroși, dar fenomenul muzicii ușoare dispare. Dacă vrei să distrugi ceva, fă-l irelevant!”, a scris Dan Negru.

El a subliniat că festivalul, cândva un fenomen național, a ajuns să fie perceput mai degrabă ca un „spectacol local pentru turiști”.

Declinul audiențelor și o lecție de marketing

Negru a atras atenția și asupra audiențelor foarte scăzute, precizând că TVR 2 nu s-a situat în primele 20 de televiziuni urmărite în ziua difuzării festivalului. „Programe de la Disney Junior sau Diva au fost mai urmărite”, a punctat acesta, comparând situația cu succesul uriaș al Festivalului Sanremo din Italia.

Potrivit cifrelor menționate de el, Sanremo a înregistrat o audiență medie de 73%, venituri din publicitate de 65 de milioane de euro și o expunere masivă în social media, cu peste 1,4 miliarde de vizualizări pe TikTok.

„Mamaia e strigătul de ajutor al muzicii ușoare românești. E cod roșu!”, a avertizat Negru, adăugând că brandul festivalului poate fi salvat doar prin respect, strategie și implicare.

În opinia prezentatorului, Festivalul Mamaia nu este „un morman de fiare vechi”, ci un brand cultural care încă are șansa de a fi revitalizat. Acesta a dat exemplele Italiei și Franței, unde tradițiile muzicale sunt protejate prin legi și susținute prin producții spectaculoase.

„Nu există eșecuri, ci doar lecții de învățat. Încă mai e timp să salvăm muzica ușoară”, a conchis Dan Negru.

Cum va fi vremea în septembrie? Prognoza ANM pentru „Răpciune” aduce surprize
Recomandări
Eliza, soţia românului de 30 de ani mort în Thassos, îşi strigă dorul în fiecare zi: „Cât m-ai iubit”. Când va fi înmormântat Florin?
Eliza, soţia românului de 30 de ani mort în Thassos, îşi strigă dorul în fiecare zi: „Cât m-ai iubit”. Când va fi înmormântat Florin?
Ilie Bolojan, primit la Chişinău de premierul Republicii Moldova. Ce a făcut prim-ministrul român la coborârea din maşină? Update
Ilie Bolojan, primit la Chişinău de premierul Republicii Moldova. Ce a făcut prim-ministrul român la coborârea din maşină? Update
Diferenţele dintre buletinul electronic şi cel simplu. Avantaje şi dezavantaje pentru fiecare tip de carte de identitate
Diferenţele dintre buletinul electronic şi cel simplu. Avantaje şi dezavantaje pentru fiecare tip de carte de identitate
„La întâlnirea intergalactică de pe planeta Sync au sosit 14 adulţi şi 25 copii”. Problema de clasa a patra pe care mulţi nu ştiu să o rezolve
„La întâlnirea intergalactică de pe planeta Sync au sosit 14 adulţi şi 25 copii”. Problema de clasa a patra pe care mulţi nu ştiu să o rezolve
Scandal violent între zeci de muncitori români şi nepalezi. De la ce ar fi pornit conflictul? Video
Scandal violent între zeci de muncitori români şi nepalezi. De la ce ar fi pornit conflictul? Video
Windows 11 permite acum reluarea aplicațiilor Android direct pe PC
Windows 11 permite acum reluarea aplicațiilor Android direct pe PC
Păcăleala cu produse gratis de la IKEA. Găselniţa hoţilor pentru a înşela românii dornici de chilipiruri face ravagii: „Lichidare de stoc”
Păcăleala cu produse gratis de la IKEA. Găselniţa hoţilor pentru a înşela românii dornici de chilipiruri face ravagii: „Lichidare de stoc”
America a preluat 10% din Intel, în strategia lui Trump de recâștigare a supremației tehnologice
America a preluat 10% din Intel, în strategia lui Trump de recâștigare a supremației tehnologice
Revista presei
Adevarul
Moment dramatic în Dolj. O polițiștă oprește singură un conflict: „Lasă toporul jos!” Amenințată, a tras un foc de avertisment
Playsport.ro
Scoțienii n-au frică de FCSB: „O echipă cu puncte slabe. Trebuie să câștigăm acest meci”
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Playtech Știri
Vica Blochina şi-a schimbat „ocupaţia”. Din ce face bani acum celebra blondă: „Ţi-ai găsit menirea”
Playtech Știri
Profesoara ucisă de soţ în faţa copilei de 11 ani este înmormântată astăzi. Ce se întâmplă cu fetiţa în aceste momente, după ce a rămas orfană
Playtech Știri
După scandalul hărţuitorului, Andra are o nouă problemă. Artista a fost nevoită să renunţe la ceea ce iubeşte să facă: „Nu ai cum să controlezi”
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou