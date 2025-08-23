Dan Negru, despre revenirea Festivalului „Mamaia”. Prezentatorul este dezamăgit de ce a văzut: „Spectacol local pentru turiști”

Festivalul Național de Muzică Ușoară „Mamaia” a revenit pe litoral cu o nouă ediție, organizată între 22 și 24 august 2025, în Piațeta Perla din Mamaia. Evenimentul, considerat în trecut unul dintre cele mai importante momente muzicale din România, își propune să readucă în prim-plan muzica ușoară și să promoveze atât artiști consacrați, cât și talente noi.

Festivalul „Mamaia”, transmis la TVR

Timp de trei seri, muzica românească răsună pe malul mării, iar publicul poate urmări competiția și recitalurile prin intermediul TVR 2 și online pe platforma TVR+. De asemenea, românii din străinătate au acces la eveniment prin TVR Moldova și TVRi. Festivalul păstrează structura consacrată, cu două secțiuni competiționale – Creație și Interpretare – și include recitaluri ale unor artiști consacrați. Prezentatori sunt Anca Țurcașiu și Aurelian Temișan, nume strâns legate de istoria festivalului.

Anca Țurcașiu:” Vom fi împreună trei seri, aici, în direct, pe TVR 2. Deschideți televizoarele, nu ratați întâlnirea cu cel mai mare festival de muzică ușoară!” Aurelian Temișan: „Dacă puteți, vă așteptăm în Piațeta Perla și mâine, și duminică!”.

Dan Negru, mesaj dur pe Facebook

Deși revenirea festivalului a fost privită ca o ocazie de reînviere a unei tradiții, prezentatorul Dan Negru și-a exprimat dezamăgirea față de modul în care a fost relansat evenimentul. Într-o postare pe Facebook, acesta a comparat Festivalul Mamaia de altădată cu marile evenimente actuale, precum Untold sau Beach, Please, și a atras atenția asupra lipsei de impact din prezent:

„M-am uitat aseară: muzică bună, artiști valoroși, dar fenomenul muzicii ușoare dispare. Dacă vrei să distrugi ceva, fă-l irelevant!”, a scris Dan Negru.

El a subliniat că festivalul, cândva un fenomen național, a ajuns să fie perceput mai degrabă ca un „spectacol local pentru turiști”.

Declinul audiențelor și o lecție de marketing

Negru a atras atenția și asupra audiențelor foarte scăzute, precizând că TVR 2 nu s-a situat în primele 20 de televiziuni urmărite în ziua difuzării festivalului. „Programe de la Disney Junior sau Diva au fost mai urmărite”, a punctat acesta, comparând situația cu succesul uriaș al Festivalului Sanremo din Italia.

Potrivit cifrelor menționate de el, Sanremo a înregistrat o audiență medie de 73%, venituri din publicitate de 65 de milioane de euro și o expunere masivă în social media, cu peste 1,4 miliarde de vizualizări pe TikTok.

„Mamaia e strigătul de ajutor al muzicii ușoare românești. E cod roșu!”, a avertizat Negru, adăugând că brandul festivalului poate fi salvat doar prin respect, strategie și implicare.

În opinia prezentatorului, Festivalul Mamaia nu este „un morman de fiare vechi”, ci un brand cultural care încă are șansa de a fi revitalizat. Acesta a dat exemplele Italiei și Franței, unde tradițiile muzicale sunt protejate prin legi și susținute prin producții spectaculoase.