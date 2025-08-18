Acuzația care i se aduce lui Dan Negru, după ce a postat o fotografie alături de copiii săi. A stârnit multe controverse: „Sunt zeci de conflicte armate în lume”

De-a lungul timpului, prezentatorul TV Dan Negru a atras atenția publicului prin opiniile sale tranșante. Recent, însă, o postare pe rețelele sociale i-a adus numeroase critici, după ce a vorbit despre război, pace și rolul copiilor în conflictele armate. Mesajul său, însoțit de o fotografie în care apar copiii săi, a generat o dezbatere intensă pe Reddit, unde mulți utilizatori l-au acuzat de propagandă pro-rusă.

Postarea lui Dan Negru despre „pace nedreaptă” și sacrificiul copiilor

În mesajul publicat, prezentatorul a pus accent pe contrastul dintre cei care cer înarmare și război și cei care, de fapt, ajung să plătească prețul conflictelor. Dan Negru a sugerat că soluția pentru a aduce pace ar fi ca fiii și fiicele celor care militează pentru război să fie trimiși în prima linie.

„Ar mai fi o idee care ar putea aduce pacea în lume: copiii celor care vor război și înarmare să fie trimiși pe front, în prima linie. Copiii elitelor să lupte în războaiele părinților. Oricare ar fi războiul ăla, oriunde în lume! Sunt zeci de conflicte armate în lume la ora asta în multe țări! Altfel, Orwell avea dreptate: «Toată propaganda de război, toate strigătele, minciunile și ura vin de la oamenii care nu vor lupta niciodată pe front.»

„Trimiteți copiii propagandiștilor în prima linie. Va fi pace”, a scris prezentatorul.

În aceeași postare, Dan Negru a explicat că, din postura de tată, ar alege pacea, chiar și una „nedreaptă”, în locul unui război „drept” în care ar fi nevoit să își trimită fiul la luptă:

„Dar eu, simplu civil și tată de băiat, dacă aș avea de ales între un «război drept», în care să-mi trimit băiatul, și o «pace nedreaptă», mi-aș alege copilul și pacea nedreaptă. Pentru că, «în timp de pace, copiii își îngroapă părinții, iar în război, părinții își îngroapă copiii».”

Reacțiile de pe Reddit: acuzații de propagandă pro-rusă

Deși intenția sa părea să transmită un mesaj împotriva războiului, pe Reddit reacțiile nu au întârziat să apară. Mulți utilizatori au interpretat cuvintele sale ca fiind aliniate cu retorica Moscovei.

„Propaganda rusă. Nu se duce nimeni «pe front» decât dacă atacă Rusia România. Singurul mod în care atacă Rusia România e dacă capitulează Ucraina. Mesajele astea vor să capituleze Ucraina. Cui bono?”, a scris un internaut.

Alt utilizator a subliniat riscul din spatele ideii de „pace nedreaptă”:

„Pace nedreaptă = vin rușii și îți omoară oricum familia, chiar dacă e «pace», așa cum au pățit mulți români în ’45 când ne-au «eliberat». Mi se pare cretinism să crezi că o «pace nedreaptă» cu Rusia înseamnă că mai poți trăi în țara aia ocupată.”

Un alt comentator a mers și mai departe, afirmând:

„E goarnă rusească de câțiva ani, dar suficient de laș încât să nu zică niciodată nimic concret și să se ascundă după cuvinte. UE, schimbări climatice, NATO, administrație locală, urbanism, absolut totul e pentru el motiv să sufle-n curul propagandei rusești.”

Explicațiile preluate de pe X și controversa „păcii rusești”

Cei care au distribuit mesajul lui Negru pe Reddit au citat și o analiză de pe platforma X, unde autorul a explicat ce ar însemna în realitate „pacea nedreaptă” la care face referire prezentatorul.

„Pentru susținătorii Rusiei din România și de aiurea, «Pacea» înseamnă un singur lucru: capitulare în fața armatei ruse. Dan Negru zice într-o postare extrem de virală și neobișnuit de sinceră de azi că vrea «pace» – chiar și una «nedreaptă». Dar nu spune ce înseamnă «pacea nedreaptă» pe care și-o dorește, ne-o dorește și o dorește ucrainenilor bombardați zilnic de Rusia de peste 3 ani. Este vorba de «Pacea Rusească» dobândită prin capitulare. Care înseamnă moarte, pentru că «Pacea Rusă», sau «Lumea Rusă», acea «Ruski Mir», înseamnă moarte.”

În același text se menționează că prezentatorul nu a explicat nici cine sunt exact „cei care vor război și ar trebui să fie trimiși pe front”. Potrivit interpretării respective,

„Negru doar dă de înțeles (pentru că nu are curaj să o spună pe șleau) că vinovați de război NU sunt rușii care bombardează, ci victimele lor: civilii ucraineni și armata ucraineană care luptă de trei ani ca să îi apere pe acei civili.”

Concluzia autorului de pe X a fost că „singurii care vor să continue războiul din Ucraina sunt rușii lui Vladimir Putin și susținătorii lui din România și de aiurea”, iar interpretarea mesajului lui Negru ar fi că „Rusia trebuie să învingă în Ucraina, iar voi/noi trebuie să mergem să murim pe front, în prima linie, ca să poată Dan Negru să facă plajă.”