Dacia Sandero ia fața Tesla Model 3 și a tuturor chinezăriilor intrate în Europa. Performanța surprinzătoare a grupului Renault, oficială

Renault Group a înregistrat o creștere solidă a veniturilor în al treilea trimestru din 2025, confirmându-și poziția de lider în industria auto europeană și consolidându-și obiectivele financiare pentru întregul an. Conform raportului oficial publicat de companie, veniturile totale ale grupului au ajuns la 11,4 miliarde de euro , în creștere cu 6,8% față de aceeași perioadă a anului trecut, iar la cursuri de schimb constante, avansul se ridică la 8,5% .

Veniturile din segmentul auto au crescut cu 5%, până la 9,8 miliarde de euro, susținute de lansări de succes și de o cerere tot mai mare pentru modelele electrice și hibride. În primele nouă luni ale anului, Renault Group a raportat vânzări de 39,1 miliarde de euro, ceea ce reprezintă o creștere de 3,7% comparativ cu 2024, potrivit Renault.

Grupul francez continuă ascensiunea într-un context global dificil

Performanța vine într-un context economic complex, marcat de volatilitate valutară, presiuni asupra costurilor de producție și o competiție intensă în zona vehiculelor electrificate. Cu toate acestea, strategia Renault de a pune accent pe valoare în detrimentul volumului și de a diversifica portofoliul de produse pare să dea roade.

„Într-un mediu economic provocator, continuăm să capitalizăm pe oferta noastră competitivă, care acoperă segmentele electrice, hibride și cu motor termic. Aceasta a generat o creștere de 6,8% a veniturilor și confirmă eficiența strategiei noastre. Ne menținem obiectivele pentru finalul anului, vizând o marjă operațională de aproximativ 6,5% și un flux de numerar liber între 1 și 1,5 miliarde de euro”, a declarat Duncan Minto, directorul financiar al Renault Group.

Renault, Dacia și Alpine, toate pe creștere

Succesul Renault Group din 2025 se datorează, în mare parte, performanței comerciale a celor trei mărci principale: Renault, Dacia și Alpine. În trimestrul al treilea, grupul a vândut 529.486 de vehicule, în creștere cu 9,8% față de anul anterior, cu un salt de 14,9% pe piețele internaționale și de 7,5% în Europa.

Marca Renault a înregistrat o creștere globală de 3,8% în primele nouă luni ale anului, cu 1,17 milioane de vehicule vândute, fiind pe locul trei în Europa și lider în Franța. Modelele Clio și Renault 5 E-Tech au contribuit semnificativ la aceste rezultate: primul este al doilea cel mai vândut automobil din Europa, iar al doilea domină segmentul B al vehiculelor electrice.

De asemenea, Dacia continuă să fie un pilon al succesului Renault Group, concentrându-se pe segmentul de retail. Brandul românesc a vândut 521.000 de vehicule în primele trei trimestre ale anului, o creștere de 4,1% față de 2024. Modelul Sandero rămâne cea mai vândută mașină din Europa, iar noul Bigster a devenit rapid un succes în segmentul SUV-urilor compacte, cu peste 55.000 de comenzi de la lansare.

Marca Alpine, divizia sportivă și premium a grupului, a avut cea mai spectaculoasă creștere: vânzările s-au dublat față de 2024, ajungând la 7.394 de unități. Modelul A290, noul vehicul electric sport de oraș, s-a vândut în peste 1.800 de exemplare doar în al treilea trimestru, confirmând interesul clienților pentru sportivitatea sustenabilă.

În paralel, Renault Group și-a consolidat prezența pe piețele internaționale, înregistrând creșteri de 17,3% în America Latină, 213% în Coreea de Sud și 46% în Maroc – regiuni strategice pentru planul de expansiune globală.

Accelerarea electrificării și noi lansări în 2025

Unul dintre principalele motoare ale creșterii Renault Group este electrificarea portofoliului. În primele nouă luni ale anului, vânzările de vehicule electrificate (EV, HEV și PHEV) au crescut cu 58,6%, reprezentând 43,9% din totalul vânzărilor.

Vânzările de mașini complet electrice (EV) au crescut cu 122% în al treilea trimestru, ajungând să reprezinte 13,5% din totalul vânzărilor, în timp ce modelele hibride (HEV) au crescut cu 25%, ajungând la o cotă de 30,4%. Renault a devenit al doilea producător de hibride din Europa, iar modelele Renault 5 E-Tech și Scenic E-Tech sunt lideri în segmentele lor.

Pentru ultimele luni ale anului, grupul se pregătește de patru lansări majore:

Renault Boreal (C-SUV) , un model strategic pentru piața sud-americană;

, un model strategic pentru piața sud-americană; Renault Kwid E-Tech , un vehicul electric accesibil destinat piețelor emergente;

, un vehicul electric accesibil destinat piețelor emergente; Alpine A390 , un fastback sportiv complet electric;

, un fastback sportiv complet electric; Renault Clio 6, a cărui livrare este programată pentru primul trimestru din 2026.

În plus, Renault Group pregătește un nou plan strategic pe termen mediu, menit să accelereze transformarea digitală și ecologică a companiei.

Grupul își menține obiectivele pentru finalul anului 2025: o marjă operațională de 6,5% și un flux de numerar liber între 1 și 1,5 miliarde de euro, bazate pe performanța comercială solidă, controlul costurilor și creșterea profitabilității pe piețele cheie.

Într-o industrie auto aflată în plină tranziție spre electrificare, Renault Group își consolidează poziția de pionier european, menținând un echilibru între inovație, rentabilitate și sustenabilitate. Cu Dacia care domină segmentul de retail, Alpine care atrage publicul pasionat de performanță și Renault care accelerează tranziția electrică, grupul francez pare mai pregătit ca niciodată să înfrunte provocările următorului deceniu.