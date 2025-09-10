Noul Renault Clio 6, una dintre cele mai iubite mașini în România, vine cu aspect modern și tehnologie avansată

Ultima ora
Armata poloneză a doborât mai multe drone rusești care au încălcat spațiul său aerian. O serie de aeroporturi au fost închise temporar
10 sept. 2025 | 11:17
de Iulia Kelt

Ce știe să facă Renault Clio 6 / Foto: Renault

Renault a prezentat la Salonul Auto de la Munchen Renault Clio 6, ajunsă deja la a șasea variantă, una dintre cele mai populare mașini din România și Europa.

Noul Clio 6 vine cu dimensiuni mai generoase decât generația anterioară, un design mai sportiv și opțiunea unui propulsor full hybrid E-Tech de 160 CP, pregătit să reducă consumul și emisiile de CO2. Livrările în showroom-urile europene sunt programate pentru decembrie 2025.

ce știe să facă renault clio 6 interior

Noul Renault Clio 6 (interior) / Foto: Renault

Dimensiuni și performanțe îmbunătățite pentru noua variantă

Clio 6 măsoară 4,11 metri lungime și are o gardă la sol de 14,2 cm, fiind mai spațioasă și confortabilă decât versiunea precedentă.

Noul sistem de propulsie full hybrid E-Tech de 1,8 litri dezvoltă 160 CP și oferă un consum mixt de 3,9 litri/100 km, cu emisii de doar 89 g CO2/km. Renault va continua să ofere și motorizările TCe 115 CP și Eco-G 120 CP, acoperind astfel o gamă variată de nevoi ale șoferilor.

Mașina va fi produsă la fabrica Renault din Bursa, Turcia, aceeași uzină care a fabricat peste 5 milioane de unități Clio de-a lungul timpului. Designul exterior se inspiră din conceptul Embleme, prezentat anul trecut, și oferă un aspect mai robust și modern.

ce știe să facă renault clio 6 interior

Noul Renault Clio 6 (interior) / Foto: Renault

Noul Renault Clio 6 vine cu tehnologie și dotări de top

Renault Clio 6 este disponibil în trei niveluri de echipare: Evolution, Techno și Esprit Alpine. Versiunea Evolution include dotări esențiale precum cruise control adaptiv, frânare automată de urgență, asistență pentru menținerea benzii, monitorizarea atenției șoferului și un ecran central de 10 inci, compatibil cu replicarea smartphone-ului.

Versiunea Techno adaugă sistemul multimedia OpenR Link cu Google Maps, Google Assistant și Google Play, climatizare automată, iluminare ambientală cu LED, cameră de marșarier și jante din aliaj de 16 inch.

Esprit Alpine include finisaje exclusive Alcantara, pedale din aluminiu, scaun pasager reglabil pe înălțime, jante de 18 inch cu accente albastre și multiple sisteme de asistență pentru siguranță și parcare.

Sistemul multimedia OpenR Link reprezintă o premieră la acest nivel în gamă, integrând două ecrane de 10 inch, dintre care unul orientat spre șofer, și oferind acces la aplicații de infotainment, streaming audio și video, precum Amazon Music, Prime Video sau HBO Max, adaptate fiecărei piețe.

Cu noul Clio 6, Renault combină tradiția unui model extrem de popular cu tehnologia modernă și un design mai sportiv, oferind o mașină sigură, eficientă și conectată, pregătită să concureze cu cele mai noi modele din segmentul compact.

