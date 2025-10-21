Cel mai scump Duster nu vine cu dotări speciale, dar costă 45.000 de euro. Cum se justifică investiția fabuloasă într-o mașină normală

Un salon auto din Moscova a reușit să devină viral peste noapte după ce a anunțat vânzarea unui Renault Duster de ultimă generație la un preț care a stârnit reacții ironice în comunitatea auto: peste 4,25 milioane de ruble, echivalentul a aproximativ 45.280 de euro . Deși mașina este complet nouă, are acte în regulă și o configurație decentă, suma cerută depășește orice rațiune economică pentru un SUV compact cunoscut, în mod tradițional, drept unul dintre cele mai accesibile modele de pe piață.

În timp ce în Europa Duster rămâne o opțiune de buget pentru șoferii care vor un vehicul robust și economic, în Rusia, importurile limitate și costurile ridicate de transport și omologare l-au transformat într-un automobil de lux. Paradoxal, mașina nu aduce nimic cu adevărat exclusivist, în afară de contextul în care este vândută.

De ce acest Duster costă cât un SUV premium

Modelul scos la vânzare poartă marca Renault , nu Dacia, ceea ce înseamnă că a fost produs în Turcia și importat ulterior în Rusia, țară în care marca franceză nu mai are o reprezentanță oficială după retragerea din 2022. Această particularitate, împreună cu taxele comerciale și costurile de înmatriculare, explică parțial prețul ieșit din comun.

Dusterul este echipat cu motorizarea TCe 130 — un motor turbo de 1,2 litri cu trei cilindri, capabil de 130 CP și 230 Nm, asistat de un sistem mild hybrid de 48V . Tracțiunea este integrală, iar cutia de viteze este manuală, cu șase trepte. În teorie, acest setup îl face potrivit pentru drumuri dificile sau condiții meteo severe, dar nu justifică un preț apropiat de cel al unui SUV premium european.

În interior, modelul include dotări precum camere la 360 de grade, încălzire pentru scaune, volan și parbriz, climatizare automată și cruise control. Tapițeria este textilă, iar sistemul multimedia are limbă rusă, semn că vehiculul a fost adaptat pentru piața locală. Cu toate acestea, materialele și echipamentele rămân departe de standardele modelelor concurente în același interval de preț.

De ce prețul este considerat absurd

Pentru a pune situația în perspectivă, un Geely Monjaro nou, în versiunea de top, costă în Rusia circa 4,24 milioane de ruble — practic aceeași sumă, dar oferind un SUV mult mai mare, cu echipamente premium, tracțiune integrală automată și motor turbo de 2 litri.

Astfel, în ochii cumpărătorilor ruși, acest Duster devine un exemplu perfect de piață distorsionată de sancțiuni și restricții de import. Lipsa rețelelor oficiale de distribuție, coroborată cu cererea ridicată pentru mașini europene, a generat o piață paralelă unde prețurile depășesc de multe ori valoarea reală a produsului.

De altfel, reacțiile online nu s-au lăsat așteptate. Pe forumurile auto rusești, utilizatorii au ironizat anunțul: „Dusterul a devenit simbolul luxului în Rusia”, a comentat un internaut, în timp ce altul a scris că „poți cumpăra un apartament mic la periferie pentru banii aceia”.

O mașină normală într-un context anormal

Deși mașina oferă un pachet tehnic solid și o reputație bună pentru fiabilitate, Dusterul de 45.000 de euro rămâne un paradox economic. În România, același model — în versiunea de top Extreme TCe 150 4×4 — costă puțin peste 28.000 de euro. Diferența de aproape 17.000 de euro reflectă nu valoarea mașinii, ci disfuncționalitățile pieței auto din Rusia, unde lipsa importatorilor oficiali și procedurile vamale complicate au transformat mașinile europene în produse de colecție.

Într-un final, povestea acestui Duster arată cât de mult poate influența contextul geopolitic o piață auto. O mașină simplă, construită pentru eficiență și accesibilitate, a devenit peste noapte un simbol al rarității — și, într-un fel ironic, un produs de lux pentru cei dispuși să plătească „prețul exclusivității”.