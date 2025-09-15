Dacia impresionează Europa cu noul sistem dublu hibrid: spaniolii laudă „lovitura măiastră” a mărcii românești

Dacia a atras atenția presei europene după ce a prezentat noile modele Duster și Bigster, ambele echipate cu un ingenios sistem dublu hibrid care reinventează conceptul de 4X4 accesibil. Jurnaliștii spanioli au numit această inovație „o lovitură măiastră”, subliniind că soluția adoptată de marca românească pune presiune pe concurenți și oferă clienților o alternativă avantajoasă la SUV-urile tradiționale.

Noile modele, dezvoltate cu sprijinul tehnologic al grupului Renault, combină eficiența propulsiei electrice cu avantajele motoarelor pe benzină și GPL. Rezultatul este o autonomie impresionantă, costuri reduse de exploatare și o capacitate off-road surprinzătoare, toate la un preț greu de egalat pe piața europeană.

Potrivit publicațiilor auto din Spania, Duster și Bigster reușesc să ofere performanțe de 4X4 la costuri semnificativ mai mici decât modelele rivale. Noul Duster pornește de la 25.150 de euro, în timp ce Bigster Hybrid are un preț de bază de 20.750 de euro, ambele cu TVA inclus. Prețurile competitive sunt completate de dimensiuni generoase și o gardă la sol ridicată, care le permit șoferilor să abordeze fără emoții drumuri denivelate sau trasee ușoare în afara asfaltului.

Deși nu sunt vehicule de teren veritabile, aceste SUV-uri sunt gândite pentru a oferi siguranță și confort în condiții variate. Presa spaniolă evidențiază faptul că niciun alt 4X4 de pe piață nu oferă la acest nivel de preț performanțe și dotări similare, ceea ce face ca oferta Dacia să fie una de nerefuzat pentru cei care își doresc un vehicul versatil.

Tehnologie inovatoare cu autonomie impresionantă

Marea noutate adusă de Dacia constă în sistemul dublu hibrid care combină un motor pe benzină cu unul pe GPL și un al doilea motor electric amplasat pe puntea spate. Acesta din urmă, cu o putere de 31 de cai, asigură tracțiune integrală atunci când este nevoie, permițând funcționarea până la viteze de 140 km/h. Inginerii au reușit astfel să creeze un compromis ideal între performanță și greutate, păstrând în același timp un spațiu interior generos.

Cele două rezervoare – de benzină și GPL, fiecare de 50 de litri – garantează o autonomie totală de până la 1.500 de kilometri, un record pentru categoria SUV-urilor accesibile. În plus, propulsia electrică contribuie la reducerea consumului de combustibil, Dacia estimând că în traficul urban motorul electric asigură 60% din deplasări. Consumul mediu anunțat este de 5,5 litri/100 km pentru benzină și 7,1 litri/100 km pentru GPL, ceea ce înseamnă un cost de utilizare cu până la 30% mai mic.

Această soluție, simplă dar extrem de eficientă, arată cum electrificarea inteligentă poate fi pusă în slujba șoferilor fără a crește prețurile. Spaniolii au remarcat imediat avantajul unei mașini cu costuri reduse, autonomie mare și impact ecologic mai scăzut, într-un moment în care mobilitatea sustenabilă devine tot mai importantă.

Dacia, din nou în prim-plan pe piața europeană

Succesul de care se bucură noile Duster și Bigster în presa internațională confirmă strategia mărcii românești de a oferi mașini fiabile, moderne și accesibile. Sprijinindu-se pe tehnologia grupului Renault, Dacia reușește să aducă pe piață inovații care răspund așteptărilor actuale: eficiență energetică, costuri reduse și autonomie mare.

Prin această „lovitură măiastră”, Dacia nu doar că își consolidează poziția în segmentul SUV-urilor, dar demonstrează și că poate dicta tendințele în materie de mobilitate hibridă. Modelele Duster și Bigster arată că este posibil să combini prețul accesibil cu tehnologia de ultimă generație, oferind o alternativă reală la brandurile consacrate.

Cu un design robust, performanțe solide și un sistem hibrid ingenios, Dacia se impune ca un competitor serios pe piața europeană a vehiculelor 4X4. Reacția entuziastă a spaniolilor este doar începutul unei serii de succese pe care marca românească le poate înregistra pe continent, confirmând încă o dată că inovația și accesibilitatea pot merge mână în mână.