Dacia și chederele ușilor: cum le întreții ca să eviți zgomotul de vânt și infiltrațiile

Întreținerea chederelor nu este complicată și nu cere scule speciale. Cea mai mare greșeală este să le ignori ani întregi sau să aplici produse nepotrivite. Cauciucul are nevoie de curățare și protecție, nu de soluții agresive care îl usucă sau îl fac lipicios. Câteva minute înainte de iarnă și după sezonul murdar pot preveni probleme enervante.

Curățarea corectă este primul pas pentru etanșare bună

Chederele murdare nu mai etanșează la fel de bine. Praful, nisipul, noroiul și resturile de la spălătorie se adună pe suprafața cauciucului și pe zona de contact cu caroseria. Când închizi ușa, aceste particule se comportă ca un strat intermediar care împiedică așezarea uniformă. În plus, murdăria accelerează uzura, pentru că freacă permanent cauciucul.

Curățarea începe cu o lavetă umedă și o soluție blândă. Poți folosi apă cu puțin detergent auto sau o soluție dedicată pentru interior și cauciuc, dar evită degresanții puternici, solvenții și produsele agresive. Șterge chederul pe toată lungimea, inclusiv zonele ascunse de jos, unde se adună cel mai mult noroi. Curăță și partea de caroserie pe care apasă chederul, nu doar cauciucul.

După curățare, usucă bine zona. Dacă aplici protecție peste apă și murdărie, nu ai rezolvat problema, doar ai acoperit-o. Verifică dacă există zone rupte, crăpate, turtite sau ieșite din canal. Uneori, chederul nu este distrus, ci doar deplasat. O reașezare atentă poate reduce zgomotul de vânt și poate îmbunătăți închiderea ușii.

Un test simplu pentru etanșare este verificarea urmelor de contact. După o ploaie sau o spălare, uită-te pe zona interioară a ușii și pe prag. Dacă vezi trasee de apă dincolo de cheder, ai un indiciu clar. Dacă praful pătrunde în habitaclu pe aceeași zonă, chederul nu mai apasă uniform sau ușa nu este aliniată corect.

Zgomotul de vânt nu vine întotdeauna de la cheder. Poate veni de la oglindă, geam, parbriz, bare transversale, deflectoare sau o ușă ușor dereglată. Totuși, chederele sunt un punct bun de început, pentru că sunt ușor de inspectat și întreținut. Dacă după curățare și protecție zgomotul rămâne, verificarea alinierii ușii devine următorul pas.

Protecția cauciucului ajută iarna și reduce scârțâiturile

După curățare, chederele trebuie protejate cu un produs potrivit pentru cauciuc. Cele mai folosite sunt soluțiile pe bază de silicon dedicate chederelor sau produsele tip rubber care conditioner. Aplicate corect, acestea mențin cauciucul mai elastic, reduc lipirea de caroserie și ajută la prevenirea înghețului iarna. Nu trebuie aplicate în exces, pentru că pot atrage praf sau pot lăsa suprafețe alunecoase.