Dacia Duster, testată 13.000 de kilometri de britanici: Verdictul după patru luni

Dacia Duster rămâne una dintre cele mai discutate mașini din Europa, mai ales datorită raportului său calitate-preț. Publicația auto britanică Autocar a decis să supună SUV-ul românesc unui test de anduranță pe termen lung, rulând nu mai puțin de 13.000 de kilometri în decursul a patru luni. Concluziile jurnaliștilor britanici surprind atât punctele tari ale modelului, cât și micile neajunsuri, dar, în final, Duster-ul a reușit să se impună ca un pachet extrem de atractiv pentru șoferul obișnuit.

De la bun început, testul s-a concentrat pe o versiune Duster Journey, echipată cu ecran de infotainment de 10,1 inci, Apple CarPlay și Android Auto wireless, climatizare automată și jante de 18 inci. Prețul final al modelului testat a ajuns la 26.700 de lire sterline, mult sub ceea ce cer rivali direcți precum Nissan Qashqai sau Skoda Kamiq în echipări comparabile.

În utilizarea zilnică, SUV-ul s-a dovedit practic și spațios. Portbagajul de 517 litri a fost suficient pentru drumuri cu bagaje voluminoase, excursii de weekend sau chiar pentru transportul accesoriilor necesare unei nunți. Totuși, jurnaliștii au remarcat câteva limitări: calitatea boxelor s-a dovedit modestă, microfonul pentru apeluri telefonice a captat prea mult zgomot la viteze mari, iar scaunele au devenit incomode după câteva ore de condus.

Un alt minus a fost găsirea unei poziții ideale de condus, mai ales pentru șoferii mai înalți, plafonul jos și podeaua ridicată punând probleme de ergonomie. Cu toate acestea, impresia generală a rămas una pozitivă, iar consumul redus a reușit să compenseze micile frustrări.

Consum redus și costuri surprinzător de mici

Unul dintre cele mai apreciate aspecte a fost eficiența motorizării hibride de 1.6 litri, care a oferit un consum mediu de 5,1 litri/100 km. Pentru jurnaliștii britanici, asta a însemnat patru plinuri de combustibil pentru peste 3.200 de kilometri, cu doar 260 de lire cheltuite. În termeni reali, o navetă dus-întors de 135 de mile a costat aproximativ 16 lire – un avantaj considerabil într-o perioadă în care prețurile la combustibil rămân ridicate.

Chiar dacă motorul pe benzină devine uneori zgomotos, iar cutia de viteze automată păstrează turațiile mai sus decât ar fi confortabil, tranziția de la electric la benzină se face lin. În plus, combinația dintre cele două motoare electrice și cel termic a oferit o experiență de condus suficient de plăcută pentru drumuri lungi, dar și eficiență pentru oraș.

Un detaliu pragmatic remarcat a fost butonul ADAS, care permite configurarea rapidă a sistemelor de asistență, fără a naviga prin meniuri complicate. Astfel, șoferul putea dezactiva rapid funcții considerate intruzive, cum ar fi menținerea benzii sau recunoașterea limitelor de viteză.

Între polivalență și imagine de “defender românesc”

Pe lângă utilizarea de zi cu zi, britanicii au testat și pachetul Sleep Pack, care transformă portbagajul într-un spațiu de dormit cu saltea și cort inclus. Deși soluția nu este perfectă și ocupă aproape tot spațiul de depozitare, experiența de camping a fost descrisă ca surprinzător de confortabilă, chiar dacă vecinii de cort au zâmbit văzând montajul.

Din punct de vedere estetic, Duster a câștigat puncte importante. Designul robust, cu profil înalt și capotă lungă, a fost comparat cu modelele Jeep Wrangler sau Land Rover Defender. Nu întâmplător, SUV-ul românesc a fost supranumit de jurnaliști “Defender-ul românesc”. Totodată, modelul a câștigat titlul de “Cea mai bună mașină ca valoare” la Premiile Autocar, confirmând poziția sa de lider la capitolul accesibilitate.

Rezultatele financiare susțin această reputație: livrările Dacia au crescut cu 22% în Marea Britanie, iar mașina testată își păstrează bine valoarea de revânzare, estimările indicând o depreciere de doar 7.000 de lire în patru ani. Într-o piață competitivă, acesta este un atu greu de ignorat.

Concluzia testului

La finalul celor 13.000 de kilometri, jurnaliștii britanici au descris Duster-ul drept “un model simpatic și polivalent, greu de egalat la prețul său”. Chiar dacă nu poate înlocui complet un Defender, SUV-ul românesc oferă robustețe, economie și versatilitate într-un pachet ce îți lasă impresia că primești mai mult decât plătești. Într-o perioadă în care costurile de întreținere și combustibil sunt o preocupare majoră, Duster-ul demonstrează că poate fi alegerea rațională, dar și una emoțională pentru șoferii care vor un partener de drum fiabil.