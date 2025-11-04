Dacia Duster, în versiunea îndrăgită de români. Ce variantă a făcut valuri în țara noastră, creștere de 600% a unităților livrate

Duster rămâne reperul preferat de români când vine vorba de SUV-uri accesibile, dar 2025 marchează o schimbare clară de preferință: variantele electrificate au intrat în centru. În contextul în care aproape jumătate din mașinile noi vândute în România în 2025 au avut un grad de electrificare, Duster hibrid a făcut un salt remarcabil. Atât soluțiile full hibrid, cât și, mai ales, mild hibrid au bifat ritmuri de creștere greu de ignorat, confirmând că publicul local caută consum redus, autonomie mare și costuri previzibile de întreținere.

Pe segmentul mild hibrid, creșterea raportată a trecut de 600% față de anul anterior, iar pe full hibrid saltul a fost de peste 300%. Vorbim de mii de unități suplimentare într-un an în care piața totală a scăzut ușor. Practic, Duster și-a regândit rolul în familii, flote mici și utilizatori care parcurg distanțe mixte, iar combinația de gabarit, spațiu și eficiență a înclinat balanța către propulsii cu asistență electrică.

De ce duster hibrid a prins în românia

Duster a construit în timp o reputație de mașină robustă și simplu de întreținut. În momentul în care i-ai atașat o formă de electrificare, ai păstrat punctele forte și ai tăiat din costul de utilizare. Mild hibridul aduce un plus de eficiență în oraș și la viteze mici, fără să schimbe radical modul în care conduci sau întreții mașina. Pentru mulți, este o trecere naturală de la benzina clasică, fără anxietatea legată de încărcare.

Full hibridul merge mai departe, cu beneficii concrete în traficul urban aglomerat, acolo unde rulezi frecvent în modul electric pe distanțe scurte. Dacă faci naveta zilnic și ai drumuri dese prin oraș, vezi mai repede economie la pompă, iar senzația de liniște în deplasare devine un argument în sine. În același timp, păstrezi autonomia mare la drum lung, deci nu-ți schimbi obiceiurile de călătorie.

Creștere de 600% pe mild hibrid, cine cumpără și de ce

Datele din primele nouă luni arată clar apetența pentru mild hibrid: din totalul de 5.594 unități Dacia mild hibrid, 5.008 au fost Duster, ceea ce înseamnă o creștere de aproximativ 632% față de anul trecut. Publicul tipic este cel care vrea economie la consum, dar și simplitate mecanică. Nu depinzi de încărcare, nu adaugi complexități majore în utilizare, iar în regim real cobori consumul cu ajutorul recuperării de energie și al asistenței electrice la plecări și reprize.

Pe full hibrid, Dacia a vândut 3.940 de unități electrificate, dintre care 2.525 Duster, adică un plus de 355% față de 2024. Aici intră familii din orașele mari, flote de ride-hailing sau utilizatori care petrec mult timp în trafic urban. Dacă te regăsești în acest scenariu, obții un mix mai pronunțat de rulare electrică în oraș și consum previzibil, indiferent de variațiile de preț la carburanți.

Ce spun cifrele pieței în 2025

Contextul general contează. În primele nouă luni din 2025 s-au înmatriculat 108.067 autoturisme noi în România, o scădere de peste 5% față de 2024. În acest cadru, Dacia domină în continuare, cu 4.124 vehicule în septembrie, urmată de Renault și Toyota. Pe modele, Logan a condus în septembrie cu 1.743 unități, Duster a urmat cu 931, iar Sandero a completat podiumul, în timp ce Bigster a debutat promițător, cu peste 1.700 de unități înmatriculate până acum.

Pe electrice pure, Spring a scăzut cu aproape 50% față de anul trecut, un recul corelat și cu derularea întârziată a Programului Rabla. Chiar și așa, schimbarea de structură a pieței e evidentă: clienții se mută masiv către soluții electrificate care combină costuri previzibile cu autonomie mare. În această tranziție, Duster a devenit vehiculul-punte, aducând eficiență fără constrângeri de infrastructură.

Ce lipsește din ofertă și ce urmează

Dacia nu are în prezent plug-in hibrid, iar acest lucru îți simplifică opțiunea la două linii clare: mild și full hibrid. Pentru profiluri cu drumuri zilnice scurte și mult urban, full hibridul îți întoarce mai repede investiția. Pentru rute mixte, cu accent pe extraurban, mild hibridul îți oferă cea mai bună balanță între preț și beneficii.

Diversificarea gamei a ajutat marcă să acopere mai multe scenarii: Jogger pe full hibrid pentru familii, Duster pe full și mild hibrid ca standard de piață, Bigster cu aceeași logică în zona SUV mai mare. În perspectiva apropiată, extinderea electrificării către alte modele, precum Sandero Stepway, va stabiliza trendul și va menține oferta coerentă pe toate segmentele de volum.

Cum alegi între mild și full hibrid la duster

Dacă parcurgi mulți kilometri în oraș, cu opriri dese și viteze mici, full hibridul e alegerea firească. Rulezi mai des în modul electric, reduci consumul perceput și obții confort acustic mai bun. Dacă faci drumuri lungi, navetă extraurbană și vrei economie fără schimbare de comportament, mild hibridul te ajută cu recuperarea energiei și cu asistență la accelerații, fără impact în planificare sau întreținere.

În ambele cazuri, îți păstrezi autonomia mare și flexibilitatea la drum lung. Asta explică de ce Duster electrificat a „prins” în România: scade costul de utilizare fără să-ți schimbe viața, iar pentru piața locală acest raport rămâne decisiv. Creșterile de 600% pe mild hibrid și de peste 300% pe full hibrid confirmă că tranziția se întâmplă deja, cu Duster drept protagonist.