Dacia anunță două noi modele pentru 2026: un automobil compact și un nou model electric

Dacia se pregătește pentru o nouă etapă majoră în evoluția sa. După un an plin de lansări, cu facelifturi pentru Sandero, Logan și Jogger, precum și cu prezentarea conceptului surpriză Hipster, compania românească anunță oficial planurile pentru 2026: lansarea unui nou model compact, cunoscut sub numele de cod C-Neo, și a unui nou automobil electric de segment A, bazat pe platforma Twingo E-Tech.

Declarațiile au fost făcute de Frank Marotte, vicepreședinte Dacia, responsabil cu vânzările, marketingul și operațiunile mărcii, aflat într-o vizită la București. Alături de el s-a aflat și Mihai Bordeanu, directorul Dacia pentru Europa de Sud-Est, care a confirmat planurile ambițioase pentru perioada următoare.

Potrivit lui Frank Marotte, citat de Profit.ro, anul 2026 va marca o dublă lansare pentru brandul românesc: „Avem un model electric de succes în Europa, Dacia Spring, și am anunțat pentru 2026 un nou model electric de segment A. În plus, pregătim un nou model compact, care va fi dezvoltat pe platforma Duster – Bigster.”

Acest nou model compact, denumit intern C-Neo, va reprezenta extinderea gamei Dacia în segmentul C, consolidând strategia de diversificare a portofoliului. Mașina va fi construită pe aceeași platformă ca Bigster, SUV-ul care a atras deja un interes considerabil în Europa și pe piețele emergente.

Dacia mizează, potrivit vicepreședintelui său, pe o combinație de design accesibil și performanță tehnică, păstrând în același timp filosofia brandului: „Pe lângă design to cost, am adoptat și strategia design to weight, adică realizarea de mașini mai ușoare. Bigster este cu aproximativ 150 de kilograme sub media segmentului, iar această filozofie va fi aplicată și la viitoarele modele.”

Anunțul vine într-un moment în care Dacia continuă să-și întărească poziția în Europa, dar și să investească în direcția electrificării — un pas necesar pentru a rămâne competitivă într-un sector în plină transformare.

2026, un an-cheie pentru transformarea Dacia

Viitorul model electric, bazat pe platforma Twingo E-Tech, va completa oferta Dacia din segmentul urban, unde marca a câștigat deja popularitate prin Spring. Acest nou vehicul, mai avansat tehnologic, va avea rolul de a atrage o categorie de cumpărători interesați de mobilitate electrică accesibilă, dar și de o autonomie îmbunătățită.

Deși detaliile tehnice nu au fost încă publicate, Frank Marotte a confirmat că toate specificațiile noului model compact vor fi dezvăluite la mijlocul anului 2026.

Pe lângă noile modele, Dacia va continua dezvoltarea gamei existente, menținând linia actuală cu Sandero, Logan, Jogger și Duster, dar și cu SUV-ul Bigster, care se anunță a fi una dintre cele mai importante lansări din 2025.

Vicepreședintele Dacia a subliniat că obiectivul principal al companiei rămâne creșterea vânzărilor, cu o țintă ambițioasă: depășirea recordului istoric din 2019. „Ambiția noastră este clară: să creștem în continuare și să depășim recordul. Contextul de piață e foarte diferit, dar avem atuuri importante — modelele consacrate și extinderea gamei cu Bigster și viitorul compact C-Neo.”

Inovații, sustenabilitate și un nou concept care a stârnit interes

Pe lângă noile modele confirmate, Dacia a reușit să atragă atenția publicului european și prin prezentarea recentului concept Hipster, un proiect care explorează ideea unui automobil de segment „Sub-A”, inspirat din modelele japoneze Kei Cars.

Marotte a explicat că scopul acestui concept nu a fost doar unul estetic, ci strategic: „Mesajul publicului a fost foarte puternic. Am primit multă curiozitate și interes, mai ales din partea celor care se întreabă cum ar putea Dacia să transforme un astfel de vehicul într-un succes comercial.” Deși oficialul a refuzat să confirme dacă Hipster va intra în producție, reacțiile pozitive au fost neașteptate, mai ales în Europa de Est, unde interesul pentru mașinile electrice crește vizibil.

În ceea ce privește modelele clasice, Logan rămâne un punct de stabilitate pentru Dacia, deși nu va primi deocamdată o variantă hibridă. „Logan nu mai este vândut în Europa de Vest, ci doar în regiunea noastră, unde este foarte popular. Nu avem în plan o electrificare, dar vom aduce inovații la grupul motopropulsor — vom lansa cel mai puternic și cel mai eficient Logan de până acum, cu motor de 120 CP și variantă GPL”, a explicat Marotte.

Prin aceste inițiative, Dacia își reafirmă poziția de brand accesibil, dar modern, capabil să țină pasul cu transformările rapide ale industriei auto. Într-un context în care concurența pe piața electricelor devine tot mai acerbă, Dacia continuă să-și construiască strategia în jurul echilibrului dintre preț, eficiență și inovație pragmatică.

Cu planuri clare pentru 2026 și o strategie care pune accent pe sustenabilitate și diversificare, Dacia își consolidează statutul de pilon al grupului Renault și de marcă românească recunoscută internațional. Noul model compact și viitorul vehicul electric vor marca un pas important în evoluția mărcii, demonstrând că Dacia nu mai este doar sinonimă cu accesibilitatea, ci și cu adaptarea inteligentă la viitorul industriei auto.