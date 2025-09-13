Cutremure neobișnuite în România. Mai multe seisme au avut loc în zone atipice

Ultima ora
România și Bulgaria rămân la finalul clasamentului UE privind speranța de viață. Cauzele decalajului țării noastre
13 sept. 2025 | 09:46
de Diana Dumitrache

Mai multe cutremure au avut loc în zone neobişnuite din România (Foto: Profimedia)

În ultima săptămână, România a fost zguduită de trei cutremure de intensitate slabă, dar ceea ce atrage atenția este faptul că acestea nu s-au produs în zona Vrancea – epicentrul clasic al seismelor din țara noastră – ci în regiuni considerate atipice din punct de vedere seismic.

Cutremure în zone neobișnuite

Cel mai recent seism a avut loc pe 11 septembrie 2025, la ora 10:39, în județul Brașov. Cutremurul a avut magnitudinea ml 2.0 și s-a produs la o adâncime foarte mică, de doar 3 kilometri. Epicentrul a fost localizat la 35 km nord-vest de Brașov și 36 km vest de Sfântu Gheorghe.

Un astfel de seism este extrem de rar pentru Transilvania, o zonă unde activitatea tectonică este redusă în comparație cu Vrancea. Specialiștii subliniază că aceste cutremure superficiale pot fi resimțite mai intens la nivel local, chiar dacă magnitudinea este scăzută.

Seism în Muntenia, județul Buzău

Un alt cutremur neobișnuit s-a produs pe 10 septembrie 2025, la ora 16:00, în județul Buzău. Acesta a avut magnitudinea ml 3.1, la o adâncime de 18.9 km. Epicentrul a fost situat la 35 km sud-est de municipiul Buzău, relativ aproape de Slobozia și Brăila. Particularitatea acestui eveniment constă în faptul că seismele din Buzău sunt de obicei asociate cu Vrancea, dar de data aceasta mișcarea tectonică s-a produs într-o zonă aflată mai spre Câmpia Română.

Cel mai surprinzător cutremur din această serie a fost înregistrat pe 7 septembrie 2025, la ora 14:27, în județul Vâlcea. Seismul a avut magnitudinea ml 2.0 și o adâncime de 8.8 km. Epicentrul a fost localizat la nord-vest de Râmnicu Vâlcea și relativ aproape de Târgu Jiu și Sibiu.

Cutremurele din Oltenia sunt foarte rare, însă în ultimii ani această regiune a înregistrat o creștere ușoară a activității seismice, ceea ce ridică întrebări în rândul specialiștilor.

O activitate seismică atipică

Deși niciunul dintre aceste cutremure nu a avut intensitate mare și nu a produs pagube, apariția lor în zone considerate „liniștite” din punct de vedere seismic a atras atenția seismologilor. România este recunoscută pentru cutremurele generate de Vrancea, o zonă cu potențial ridicat, dar aceste evenimente recente arată că și alte regiuni pot înregistra activitate tectonică.

Specialiștii subliniază că este vorba de fenomene naturale normale, dar rareori concentrate într-o perioadă atât de scurtă și în zone atât de diverse.

